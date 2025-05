WERBUNG

Als US-Präsident Donald Trump in seiner Antrittsrede letzte Woche damit drohte, den Panamakanal "zurückzuerobern", fühlten sich die Panamaer an den amerikanischen Imperialismus von einst erinnert.

Die meiste Zeit des 20. Jahrhunderts war Panama durch die von den USA kontrollierte Kanalzone, die mitten durch das mittelamerikanische Land verlief, physisch in zwei Hälften geteilt.

Dank der panamaischen Diplomatie, der internationalen Dekolonisierungsbewegung und des schwindenden amerikanischen Interesses erklärten sich die USA unter dem verstorbenen Präsidenten Jimmy Carter 1977 bereit, den Kanal bis zum Ende des Jahrhunderts vollständig an Panama abzutreten.

Unter panamaischer Kontrolle wurde die Wasserstraße ausgebaut und ihre Effizienz erheblich verbessert. Über den Kanal werden etwa 5 % des Weltseehandels abgewickelt, und die USA sind mit Abstand der größte Nutzer des Kanals.

In einer Botschaft, die eindeutig auf seine rechtsgerichtete Basis abzielt, hat Trump damit gedroht, die Vorherrschaft über den Kanal, der zwischen 1903 und 1914 von den USA gebaut wurde, wieder zu erlangen. Außerdem hat er versprochen, Grönland, ein autonomes dänisches Gebiet, zu beschlagnahmen.

"Amerika wird seinen rechtmäßigen Platz als größte, mächtigste und am meisten respektierte Nation der Welt zurückerobern und die ganze Welt in Ehrfurcht und Bewunderung versetzen", sagte er in seiner Antrittsrede am vergangenen Montag als Vorwort zu seinen Ausführungen über den Panamakanal.

Donald Trump im Oval Office des Weißen Hauses am 30. Januar 2025. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Der derzeitige US-Präsident bezeichnete Carters Entscheidung, den Kanal zu übergeben, als "törichtes Geschenk" und behauptete, Panama habe sein Versprechen gebrochen, die wichtige Handelsverbindung neutral zu halten.

"China ist der Betreiber des Panamakanals. Und wir haben ihn nicht an China übergeben. Wir haben ihn Panama geschenkt, und wir holen ihn uns zurück", sagte Trump in einer von Experten als unbegründet bezeichneten Anschuldigung gegen Peking.

Panamas Präsident José Raúl Mulino hat bekräftigt, dass der Panamakanal allein seinem Land gehöre.

"Es ist unmöglich, ich kann nicht verhandeln", sagte er am Donnerstag, kurz vor einem Besuch des neuen US-Außenministers Marco Rubio in seinem Land. "Der Kanal gehört zu Panama."

Teil dessen, was wir sind

Trumps aggressive Rhetorik hat die Panamaer sicherlich schockiert, die sich an die Jahre zurückerinnern, in denen die Präsenz der USA in ihrem Land eine große Rolle spielte.

Marixa Lasso, eine panamaische Historikerin und Autorin von Erased: The Untold Story of the Panama Canal, wuchs damit auf, dass sie die Kanalzone durchqueren musste, um von ihrem Haus zum Strand zu gelangen.

Es fühlte sich an wie ein "anderes Land" inmitten ihres eigenen Landes, sagte sie Euronews.

"Die Kanalzone war eine koloniale Enklave in der Mitte Panamas, in der Nähe von Panama City und Colón. Es war ein Raum, den die Panamaer durchqueren konnten - aber wenn sie nicht eingeladen wurden, hatten sie keinen Zugang zu den meisten Orten oder Sehenswürdigkeiten", sagte sie.

"Es hatte eine US-Polizei und unterlag dem US-Recht. Es fühlte sich also wie ein anderes Land an, mitten zwischen den beiden wichtigsten Städten Panamas. Das führte natürlich zu Spannungen."

Die Frustration über die Kontrolle der Kanalzone durch die USA führte 1964 zu groß angelegten Protesten. Bei den Unruhen starben Dutzende von Menschen, die meisten von ihnen waren panamaische Studenten.

Lasso sprach über die Bedeutung des Kanals für die Panamaer und die Freude des Landes über die Wiedererlangung eines wesentlichen Teils seiner Identität, einer Handelsroute, deren Ursprünge bis ins 16.

Jahrhundert zurückreichen. "Das ist ein Teil dessen, was wir sind - diese strategische Verbindung zu zwei Ozeanen. Im 20. Jahrhundert wurde uns das genommen. Es erfüllt uns mit großem Stolz, dass wir sie zurückgewonnen haben, indem wir Verhandlungen, internationale Beziehungen und Proteste genutzt haben, um diese koloniale Enklave zu beseitigen und die Transitroute zurückzuerobern", sagte Lasso.

Verzerrung der Geschichte

Julie Greene, Historikerin an der Universität von Maryland, die ebenfalls viel über den Kanal geschrieben hat, sagte, es sei wichtig, sich daran zu erinnern, wie die USA das Gebiet erworben haben, auf dem sie die Wasserstraße gebaut haben.

Mit amerikanischer Unterstützung erlangte Panama 1903 seine Unabhängigkeit von Kolumbien. Die USA witterten ihre Chance und verhandelten rasch mit dem Eigentümer eines französischen Unternehmens, das mit seinen Versuchen, einen früheren Kanal zu bauen, katastrophal gescheitert war.

Der daraus resultierende Hay-Bunau-Varilla-Vertrag sicherte den USA einen 50 mal 10 Meilen großen Abschnitt Panamas zu, der das Land in zwei Hälften teilte.

Wie Greene feststellte, bezeichnete die New York Times den Vertrag damals als "nationale Schande" und erklärte, es sei "eine Politik der unehrenhaften Intrige und Aggression", eine Wasserstraße über die Landenge zu bauen, auch wenn dies dem Land wirtschaftlich zugute käme, weil es den US-Schiffen die lange und gefährliche Reise um die Spitze Südamerikas ersparen würde.

Dieses negative Bild wich bald einer positiveren amerikanischen Vision des Kanals, die von Theodore Roosevelt inspiriert wurde.

Roosevelt war 1906 der erste amtierende US-Präsident, der das Land verließ, als er nach Panama reiste, um die Bauarbeiten zu besichtigen.

"Er führte eine brillante Werbekampagne durch. Er besuchte jeden Teil des Werks, gefolgt von einer Armee von Journalisten. Er schuf das, was ich als Mythologie über den Kanal betrachte. Dass er ein brillantes Beispiel für die wissenschaftliche, technische und medizinische Kompetenz der USA sei. Und dass er ein selbstloses Geschenk an die Weltzivilisation war", so Greene.

Am 10. Januar 1964 marschiert eine Gruppe von Panamaern, zumeist Studenten, durch das Zentrum von Panama-Stadt, um gegen die Vereinigten Staaten zu demonstrieren. Harold Valentine/AP

Roosevelts Darstellung unterschlägt die Ausbeutung der Arbeiter, die größtenteils von den Westindischen Inseln stammten, und die bedeutende Rolle, die Panama bei dem Projekt spielte. Wie Lasso erklärte, wurden auch die 41 panamaischen Städte in der Kanalzone vergessen, die 1912 auf Anordnung des damaligen US-Präsidenten William Howard Taft entvölkert wurden.

Sowohl Lasso als auch Greene wiesen darauf hin, dass Trump bei seiner Antrittsrede die Geschichte verzerrt und falsche Zahlen verwendet habe.

Der US-Präsident sagte, dass beim Bau des Kanals 38.000 Menschen ums Leben gekommen seien.

"Rund 5.000 Menschen starben beim Bau des US-Kanals, darunter 350 Amerikaner und 4.049 westindische Arbeiter, so die offiziellen US-Aufzeichnungen", sagte Lasso. "Außerdem können wir nicht ignorieren, wie viel Panama für den Kanal geopfert hat, als es alle Ländereien und Städte verlor, die an der Strecke gebaut wurden."

Greene, der Autor von Box 25: Archival Secrets, Caribbean Workers, and the Panama Canal, erläuterte, wie gefährlich das Kanalprojekt für nicht-amerikanische Arbeiter war, die gezwungen waren, getrennt von ihren US-Kollegen zu leben.

"Die karibischen Arbeiter waren mehr Krankheiten ausgesetzt, sie waren mehr Eisenbahnunfällen ausgesetzt, sie waren mehr verfrühten Dynamitexplosionen ausgesetzt. In ihren Zeugenaussagen sprechen sie zum Beispiel davon, dass 'das Fleisch der Menschen an diesem Tag wie Vögel durch die Luft flog'", sagte sie. "Ihr Leben war extrem hart."

Die Historikerin fügte hinzu, dass Trumps Kommentare zu Panama auf dem von Roosevelt begonnenen Diskurs beruhen.

Im Laufe der Jahre entstand der Mythos, dass der Kanal eine "großherzige" Geste war, wie Trump es nannte, ein selbstloses Geschenk an die Weltzivilisation. In Wirklichkeit war er jedoch Imperialismus - und brachte die Republik Panama für fast ein Jahrhundert in ein unterwürfiges, fast neokoloniales Verhältnis zu den USA."

Regionale Beziehungen in Gefahr

Nach Ansicht von Christopher Sabatini, Senior Fellow bei Chatham House, einer in London ansässigen Denkfabrik für internationale Angelegenheiten, könnten Trumps Worte die Uhr in den Beziehungen zwischen den USA und Lateinamerika zurückdrehen.

Genau wie seine Drohung, Kolumbien wegen seiner anfänglichen Weigerung, zwei Flugzeuge mit Migranten aufzunehmen, mit hohen Zöllen zu belegen, sind Trumps Äußerungen zu Panama eine Möglichkeit, "die Vorrangstellung der USA in einer Weise zu bekräftigen, die Trump in allen Angelegenheiten, ob groß oder klein, für angemessen hält", so Sabatini.

Sabatini glaubt, dass Trump nicht vorhat, den Kanal zu übernehmen, sondern Druck auf Panamas Behörden ausüben will, damit diese die Kosten für US-Frachtschiffe und Marineschiffe entlang der Route senken. "Er ist der Meinung, dass dies ein Recht ist, da die USA den Kanal gebaut haben".

Der US-Präsident hofft auch, dass seine Drohungen dazu führen könnten, dass Panama die Lizenzen von CK Hutchison Holdings, einem in Hongkong ansässigen Konglomerat, das zwei Häfen in der Nähe des Kanals betreibt, widerruft, so Sabatini.

Sabatini hält die chinesische Drohung für unwahrscheinlich, selbst wenn Peking das Unternehmen zur Weitergabe von Informationen bewegen könnte.

"Im schlimmsten Fall würden sie Informationen zur Verfügung stellen, die wahrscheinlich über andere Quellen verfügbar wären", sagte er. "Trump nutzt das Schreckgespenst des chinesischen Einflusses, um die Dringlichkeit seiner Forderungen zu unterstreichen.

Letztendlich glaubt Sabatini, dass Trump seinen Willen durchsetzen wird. Dies werde jedoch nicht ohne negative Folgen bleiben, fügte er hinzu.

"Ja, ich denke, er wird bekommen, was er will. Panama hat, offen gesagt, keine andere Wahl. Aber wir wissen nicht, welche langfristigen Kollateralschäden dieses Brustklopfen haben wird", sagte er.

"Die Drohung, den Panamakanal zu übernehmen, wird weiterhin wie ein Schatten nicht nur über Panama, sondern über allen einstmals als sicher geltenden Geschäften in Lateinamerika hängen.

Wenn die USA bereit sind, Panama, einem ihrer engsten Verbündeten in der Region, zu drohen, werden sich andere Länder Gedanken darüber machen, ob man Washington trauen kann. "Dann werden sie sich fragen, ob die Unantastbarkeit früherer Verträge - Verträge, Freihandels- oder Territorialabkommen - das Papier wert ist, auf dem sie gedruckt sind", so Sabatini.

In einer Region, in der China in den letzten Jahren stetig an Einfluss gewonnen hat und in der Trump Verbündete braucht, um den Zustrom von Einwanderern in die USA einzudämmen, ist es vielleicht auch unklug, Länder wie Panama ins Visier zu nehmen, so Sabatini.

Für Trinidad Ayola, deren Mann, ein Leutnant der panamaischen Luftwaffe, 1989 während der US-Invasion in Panama getötet wurde, sind Trumps Drohungen eine Erinnerung an die schmerzhafte Vergangenheit.

"Als Trump Kommentare über die Beschlagnahmung des Kanals mit der Lüge machte, dass er von den Chinesen verwaltet wird, wurde ich an das erinnert, was wir 1989 vor der US-Invasion erlebt haben", sagte sie Euronews.

Unter dem Befehl von George H. W. Bush startete Washington am 20. Dezember 1989 eine Militäraktion, um Panamas Diktator, General Manuel Noriega, zu stürzen. Hunderte von panamaischen Soldaten und Zivilisten wurden dabei getötet.

Ayola, die eine Vereinigung leitet, die die Familien der Opfer der Invasion von 1989 vertritt, sagte mit Blick auf das gesamte Vorgehen der USA in ihrem Land, dass Panama den Drohungen Trumps nicht nachgeben sollte.

"Für uns ist der Kanal das Symbol unserer Souveränität, die uns Tränen und Blut gekostet hat", sagte sie.