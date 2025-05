Trump zu EU-Handel: "Was die EU gemacht hat, ist eine Gräultat"

WERBUNG

US-Präsident Donald Trump hat das 300-Milliarden-Euro-Handelsdefizit der Europäischen Union gegenüber den USA als "Gräueltat" bezeichnet und droht mit Zöllen gegen die EU und Großbritannien. Er sagte weiters, dass die Situation mit London "geklärt werden" könne, und fügte hinzu, dass Premierminister Keir Starmer und er "sehr gut miteinander auskommen". Die EU sei jedoch "weit aus dem Rahmen gefallen".

Trumps Äußerungen könnten die Beziehungen zwischen der EU und Grossbritannien weiter belasten, obwohl der britische Premierminister Keir Starmer derzeit versucht, das Verhältnis zur Union neu zu gestalten. Er wird am Montag nach Brüssel reisen.

In einer Rede vor Reportern auf der Joint Base Andrews in Maryland sagte Trump am Sonntag, die USA seien "von praktisch jedem Land der Welt über den Tisch gezogen worden". Am Samstag unterzeichnete er einen Erlass zur Verhängung hoher Zölle auf Einfuhren aus Mexiko, Kanada und China.

Er drohte auch damit, in anderen Ländern noch höhere Zölle zu erheben, und erklärte gegenüber Reportern, dass die Einfuhrzölle "definitiv" auch für die Europäischen Union und möglicherweise auch für Grossbritannien eingeführt werden würden. Trump fügte hinzu, er habe ein arbeitsreiches Wochenende mit Fokus auf der Ukraine und Russland verbracht und Gespräche mit Israel im Vorfeld des Besuchs von Premierminister Benjamin Netanjahu in den USA geführt.

Die Strafzölle, die Trump am Samstag in seinem Urlaubsort in Florida fixierte, lösten eine Mischung aus Panik, Wut und Unsicherheit aus und drohen, jahrzehntelange Partnerschaften im nordamerikanischen Handel zu zerstören und die Beziehungen zu China weiter zu belasten.

Er sagte weiters, dass der durch seine Zölle ausgelösten Handelskrieg für die Amerikaner wirtschaftlich "etwas schmerzhaft" werden könne.