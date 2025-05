WERBUNG

Die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine sollten nicht zu einem "Frieden führen, der eine Kapitulation ist", denn dies wäre "eine schlechte Nachricht für alle", auch für die USA, findet der französische Präsident Emmanuel Macron.

US-Präsident Donald Trump hatte in einem einstündigen Telefongespräch mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin mögliche Friedensgespräche zur Beendigung des Krieges in der Ukraine erörtert und ein baldiges Treffen vereinbart.

In einem Interview mit der Financial Times unterstützte der französische Präsident Trumps Position, dass es in der Verantwortung Europas liege, die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten.

"Was Trump zu Europa sagt, ist, dass es an euch liegt, die Last zu tragen. Und ich sage, es liegt an uns, sie zu übernehmen", sagte Macron.

Macron erklärte, er sei "nicht überrascht" von der Initiative des US-Präsidenten, die nun ein "Fenster der Gelegenheit" für eine Verhandlungslösung geschaffen habe, bei der "jeder seine Rolle spielen muss".

Europa solle seine Verteidigungsanstrengungen verstärken, um seine eigene Zukunft und die der Ukraine nach dem "Elektroschock" von Trumps Rückkehr ins Weiße Haus zu schützen, fügte Macron hinzu.

"Dies ist der Moment für Europa, die Dinge zu beschleunigen und umzusetzen", sagte er. "Es gibt keine andere Wahl. Der Weg ist zu Ende."

Der französische Präsident betonte, dass nur der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj im Namen seines Landes einen Waffenstillstand verhandeln könne.

In Zentralasien, wo die Staats- und Regierungschefs ihre historischen Beziehungen zu Russland mit Anti-Kriegs-Botschaften in Einklang gebracht haben, erklärte der kasachische Staatspräsident Kassym-Jomart Tokajew gegenüber Euronews, dass sein Land ein Ende des Krieges wünsche.

"Die Ukraine bleibt ein viel diskutiertes Thema. Von Anfang an haben wir uns für ein Ende des Krieges und für einen Konsens und eine Einigung durch diplomatische Verhandlungen eingesetzt", sagte Tokajew.

"Jetzt wird unsere Position zur Realität, da zwei Großmächte einen politischen Dialog aufgenommen haben. Dies ist eine positive Entwicklung, von der auch Kasachstan profitieren wird. Deshalb werden wir diesen Prozess so weit wie möglich unterstützen".

In einem Interview mit dem Wall Street Journal drohte US-Vizepräsident J.D. Vance Moskau. Die USA würden Moskau mit Sanktionen und möglichen Militäraktionen treffen, wenn Putin nicht einem Friedensabkommen mit der Ukraine zustimme, das die langfristige Unabhängigkeit Kiews garantiere.

"Ich denke, es wird ein Abkommen geben, das viele Menschen schockieren wird", sagte Vance.