Im Zeichen Casanovas: Karneval in Venedig 2025

WERBUNG

In Venedig hat der Karneval begonnen. In diesem Jahr steht er ganz im Zeichen der "Zeit Casanovas", schließlich jährt sich der Geburtstag von Giacomo Casanova, dem berühmten Schriftsteller, Abenteurer und legendären Liebhaber der Stadt, in diesem Jahr zum 300. Mal.

Am Eröffnungsabend versammelten sich rund 20 000 Menschen auf dem Markusplatz, um einen Abend zu verbringen, der ganz dem Thema Liebe gewidmet war.

20 000 Menschen auf dem Markusplatz in Venedig

Zu diesem Anlass wurde ein spezieller Wettbewerb für Verliebte organisiert, der unter dem Motto "Scream Your Love" stand und bei dem die Teilnehmer ihre Gefühle auf spektakuläre Weise kundtun konnten. Moderiert wurde der Abend von den aus Funk und Fernsehn bekannten Moderatoren Marco Maccarini und Chiara Perale, zusammen mit Prinz Maurice in der Rolle des Casanova und dem Hofnarren Manuel Bruttomesso, der einen schusseligen Don Giovanni spielte. Zahlreiche Künstler waren ebenfalls anwesend: Jacopo Sarno und Silvia Scartozzoni führten Ausschnitte aus der Show "Casanova Operapop" von Red Canzian auf.

Feierliche Momente beim Karneval in Venedig Spada/LaPresse

Mehr als hundert geschmückte Boote und kostümierte Ruderer fuhren von der Punta della Dogana, über den Canale Grande in Richtung Rialto. Kurz vor der Brücke wurde die Caorlina mit der Pantegana aus Pappmaché, die inzwischen zu einem der Symbole des beliebten venezianischen Karnevals geworden ist, in einem Feuerwerk aus farbigem Rauch, Luftschlangen und Konfetti symbolisch geöffnet und damit die Karnevalsfeierlichkeiten offiziell eingeleitet.

Die Feierlichkeiten endeten auf dem Campo dell'Erbaria inmitten von traditionellen venezianischen Speisen und Weinen, Musik und jeder Menge Spaß.

In Venedig und Mestre fand außerdem eine Vorpremiere der Straßenshow des venezianischen Karnevals "Casanova, che avventure da matti!" statt.