Israel wird scharf kritisiert, nachdem die Regierung Netanjahu beschlossen hatte, die Einfuhr von Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern in den Gazastreifen zu stoppen. Zudem warnte Israel vor "zusätzlichen Konsequenzen" für die Hamas, falls der von den USA, Katar und Ägypten vermittelte brüchige Waffenstillstand nicht verlängert würde.

Kairo und Doha sagen, Israel verstoße gegen das humanitäre Recht, indem es den Hunger als Waffe einsetze.

Was wird aus Phase 2 des Waffenstillstands in Gaza?

Der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty forderte alle Parteien auf, ihren Teil der Vereinbarung einzuhalten und die Bedingungen des am 19. Januar 2025 in Kraft getretenen Abkommens zu respektieren. Die erste Phase des dreiteiligen Abkommens ist vor einigen Tagen ausgelaufen, aber beide Seiten haben bisher keine Vereinbarungen über die Fortsetzung der zweiten Phase getroffen.

"Was die zweite Phase betrifft, so muss, wie ich bereits sagte, jede Partei ihre Verpflichtungen erfüllen, und es wurde eine Vereinbarung unterzeichnet. Dieses Abkommen muss umgesetzt werden und beinhaltet den vollen Fluss der Hilfe", sagte Abdelatty.

"Der Einsatz von Hilfe als Waffe zur kollektiven Bestrafung und zum Aushungern darf, kann und sollte nicht zugelassen werden. Dies ist völlig inakzeptabel und stellt einen eklatanten und eindeutigen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht dar."

LKW mit Hilfsgütern für Gaza in Rafah an der Grenze zwischen Ägypten und dem Gazastreifen am 2.3. 2025 Mohammed Arafat/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Wird Phase 1 des Waffenstillstands verlängert?

Die erste Phase, die eine Aufstockung der humanitären Hilfe vorsah, lief am Samstag aus. In der zweiten Phase sollte die Hamas Dutzende verbleibender Geiseln freilassen und im Gegenzug einen vollständigen Rückzug des israelischen Militärs aus dem Gazastreifen und einen dauerhaften Waffenstillstand erreichen.

Die Verhandlungen für die zweite Phase sollten bereits vor einem Monat beginnen, haben aber noch nicht stattgefunden.

Nach israelischen Angaben sieht ein neuer US-Vorschlag vor, die erste Phase bis zum Ende des heiligen Monats Ramadan und dem jüdischen Pessachfest, das am 20. April endet, zu verlängern.

Nach Angaben des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu würde der Vorschlag Washingtons, der vom Sondergesandten von US-Präsident Donald Trump für den Nahen Osten, Steve Witkoff, vorgelegt wurde, die vorübergehende Waffenruhe um 50 Tage verlängern.

Proteste für die Freilassung der Geiseln der Hamas in Israel am 2.3. 2025 Ohad Zwigenberg/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Außerdem sollte die Hälfte der Geiseln, die die Hamas im Gazastreifen noch immer gefangen hält, sofort freigelassen werden, während die andere Hälfte erst später freikommen sollte, wenn eine Vereinbarung über einen dauerhaften Waffenstillstand getroffen wurde.

Die Hamas beschuldigte Israel, den Waffenstillstand schon Stunden nach dem Ende der ersten Phase zum Scheitern bringen zu wollen, und nannte die Entscheidung, die Hilfe abzubrechen, eine "billige Erpressung, ein Kriegsverbrechen und einen unverhohlenen Angriff".

Außerdem erklärte die Hamas, sie habe Israel einen Vorschlag für den Beginn der zweiten Phase des Abkommens unterbreitet und sei ihren Verpflichtungen nachgekommen.

Netanjahu macht Hamas neue Vorwürfe

Netanjahu bezeichnete die Positionen, die die Hamas für einen dauerhaften Waffenstillstand vorgelegt hat, als "völlig inakzeptabel".

Er behauptete auch, dass Israels Entscheidung, die Hilfsgüter in den Gazastreifen zu stoppen, darauf zurückzuführen sei, dass die Hamas für die Zivilbevölkerung bestimmte Güter gestohlen habe.

"Wir haben das getan, weil die Hamas die Hilfsgüter stiehlt und die Menschen in Gaza daran hindert, sie zu bekommen. Sie nutzt diese Lieferungen, um ihre Terrormaschine zu finanzieren, die sich direkt gegen Israel und unsere Zivilisten richtet - und das können wir nicht akzeptieren", sagte Netanjahu.

Blick auf den zerstörten Gazastreifen vom Süden Israels aus - am 2.3.2025 Leo Correa/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

UNO fordert Blutvergießen zu verhindern

Die UNO sowie mehrere internationale Organisationen wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz verurteilten Israels Entscheidung und warfen der Regierung Netanjahu vor, das humanitäre Völkerrecht zu missachten.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte alle Parteien auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um eine Rückkehr zu den Feindseligkeiten im Gazastreifen und ein erneutes Blutvergießen zu verhindern. Er forderte Israel außerdem auf, den Transport von Hilfsgütern in die Enklave unverzüglich wieder zuzulassen, und rief die Hamas auf, alle verbleibenden Geiseln freizulassen.

Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums hat der Krieg in Gaza bisher mehr als 48.000 Palästinenser getötet. Mehr als die Hälfte der Getöteten waren Frauen und Kinder.

Die israelische Bombardierung hat einen Großteil des Gazastreifens in Schutt und Asche gelegt. Die UNO schätzt, dass etwa 60 % der Infrastruktur und der Gebäude im Gazastreifen zerstört wurden. Nach palästinensischen und nach UN-Angaben wurden durch den Krieg mehr als 48.000 Menschen im Gazastreifen getötet.

Der Krieg in Gaza begann am 7. Oktober 2023, nachdem die Hamas einen Angriff auf den Süden Israels gestartet hatte. Bei diesem beispiellosen Überfall starben rund 1 200 Menschen, und mehr als 250 Geiseln wurden nach Gaza zurückgebracht.