Krieg in Gaza: Netanjahu droht Hamas

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat der Hamas gedroht, sie werde "den vollen Preis zahlen" nach dem letzten Gefangenenaustausch. Was war geschehen? Die Hamas hatte vier Leichen der israelischen Geiseln an Israel übergeben. Darunter sollte eine Mutter mit zwei Kleinkindern sein.

Doch DNA-Untersuchungen haben ergeben, dass sich Shiri Bibas, die Mutter, nicht darunter befand. Netanjahu erklärte, dass es sich bei der freigegebenen Leiche um die einer Frau aus dem Gazastreifen handelte.

In einer öffentlichen Botschaft sagte die Hamas, sie werde die Informationen über die Leiche "gründlich überprüfen" und deutete an, dass eine mögliche Verwechslung der Leichen auf die israelische Bombardierung des Gebiets zurückzuführen sein könnte.

"Wir weisen Netanjahus Drohungen zurück, die nur dazu dienen, die israelische Öffentlichkeit zu manipulieren", so die Hamas und forderte die Vermittler auf, die weitere Umsetzung des Waffenstillstands sicherzustellen. Die Gruppe forderte auch die Rückgabe der nicht identifizierten Überreste, bei denen es sich nach israelischen Angaben um die Leiche einer Palästinenserin handelt.

Yarden Bibas, der Ehemann von Shiri und Vater der beiden Jungen, der getrennt von seiner Frau und seinen Kindern gefangen genommen wurde, war Anfang des Monats im Rahmen der Waffenstillstandsvereinbarung freigelassen worden.

Nach Aussage der Hamas sind Bibas und ihre Kinder in den ersten Tagen des Krieges durch einen israelischen Luftangriff getötet worden. Israel sagt jedoch, die Geiseln seien von der Hamas getötet worden.

Dieses undatierte Foto des Hostages Family Forum zeigt Shiri Bibas, die am 7. Oktober 2023 entführt und nach Gaza gebracht wurde. AP Photo

Seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober 2023, als die Familie Bibas aus dem Kibbutz Nir Oz im Süden Israels entführt wurde, war die Sorge um ihre Sicherheit immer größer geworden.

Kfir, der bei der Entführung 9 Monate alt war, war die jüngste Geisel.

Die Leiche der vierten Geisel wurde als die des 85-jährigen Oded Lifshitz, eines Journalisten und Aktivisten für die Rechte der Palästinenser, identifiziert, wie israelische Medien berichteten.

In einem Gespräch mit CNN sagte der US-Geisel-Sondergesandte Adam Boehler, die Nichtrückgabe von Shiris Leiche sei eine "klare Verletzung" der im Januar in Kraft getretenen Waffenruhe.

"Wenn ich an Ihrer Stelle wäre, würde ich alle freilassen, oder Sie werden mit der totalen Vernichtung konfrontiert", sagte Boehler in einer deutlichen Warnung an die Hamas.

Die Ankündigung am Freitag erfolgte nur Stunden, nachdem der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu das Militär angewiesen hatte, gegen "Terrorzentren" im besetzten Westjordanland vorzugehen. Zuvor hatten Explosionen drei geparkte Busse in Bat Yam zerstört.

Zu den Explosionen, bei denen es sich nach Angaben der israelischen Behörden um einen mutmaßlichen Terroranschlag handelte, wurde nicht unmittelbar Stellung genommen.

Die Hamas wollte am Samstag sechs weitere Geiseln im Austausch gegen Hunderte von palästinensischen Gefangenen freilassen, die von den israelischen Streitkräften festgehalten werden. Es ist nun unklar, ob der geplante Austausch stattfinden wird.

Unklar ist auch, ob der Waffenstillstand, der die seit 15 Monaten andauernden Kämpfe unterbrochen hatte, nach Ablauf seiner ersten Phase Anfang März verlängert wird.

Die Verhandlungen für die zweite Phase, in der es um die Rückkehr von rund 60 verbleibenden Geiseln im Gazastreifen und einen vollständigen Rückzug der israelischen Truppen geht, sollten in den kommenden Tagen beginnen.