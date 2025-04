WERBUNG

Ein Hubschrauber ist in der Nähe von Lower Manhattan in den Hudson River gestürzt. Bei dem Unglück kamen der Pilot und eine fünfköpfige Familie ums Leben. Der Chef der spanischen Sparte des Siemens Konzerns, seine Frau und seine drei Kinder waren in den Ferien und wollten sich an Bord des Tourismus-Hubschraubers New York von oben ansehen. Die Kinder waren US-Medien zufolge 4, 5 und 11 Jahre alt. Es handelt sich um die Familie von Agustin Escobar. Er ist seit 2022 Präsident und CEO des deutschen Konzerns Siemens in Spanien.

Berichten zufolge brach der Hubschrauber in der Luft auseinander und stürzte kopfüber in den eiskalten Hudson Fluss, der zwischen Manhattan und New Jersey liegt. Der Hubschrauber stand vollständig unter Wasser, ein Großaufgebot an Rettungskräften musste mobilisiert werden.

Erschütternde Fotos auf der Website von New York Helicopter Tours zeigen die fünf Familienmitglieder lächelnd am Beginn ihres Ausflugs, vor dem Bell 206L-4 LongRanger IV Hubschrauber und angeschnallt im Inneren der Maschine. Sie lächeln alle und scheinen sich auf den Ausflug zu freuen.

Bürgermeister Eric Adams sagte, der Flug habe gegen 15 Uhr an einem Hubschrauberlandeplatz in der Innenstadt begonnen.

Das sagen die Zeugen des Unglücks

Ein Zeuge Bruce Wall sagte, er habe gesehen, wie der Hubschrauber in der Luft "auseinanderfiel", wobei sich das Heck und der Propeller lösten. Der Propeller drehte sich noch ohne das Flugzeug, als es fiel, sagte er.

Lesly Camacho, eine Kellnerin in einem Restaurant am Fluss in Hoboken, New Jersey, sagte, sie habe gesehen, wie sich der Hubschrauber unkontrolliert drehte, bevor er auf das Wasser aufschlug.

"Da kam ein Haufen Rauch heraus. Er drehte sich ziemlich schnell und landete ziemlich hart im Wasser", sagte sie in einem Telefoninterview.

"Unvorstellbare Tragödie"

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez schrieb auf X von einer unvorstellbaren Tragödie:

„Die Nachricht von dem Hubschrauberabsturz im Hudson River, die uns heute erreicht hat, ist erschütternd“, sagte Sánchez in einem X-Post, der am Freitag um 1:32 Uhr Ortszeit geteilt wurde.

„Fünf Spanier aus derselben Familie, drei von ihnen Kinder, und der Pilot haben ihr Leben verloren. Eine unvorstellbare Tragödie. Ich teile den Kummer der Angehörigen der Opfer in dieser herzzerreißenden Zeit“.

Eine schwedische Familie überlebte Heli-Absturz 2013

Das Unternehmen aus dem Big Apple, das den verunglückten Touristenhubschrauber betrieb, der am Donnerstag in den Hudson River stürzte, macht nicht zum ersten Mal Schlagzeilen dieser Art. Es hatte schon einmal eine Bruchlandung im Hudson River gegeben.

Ein Hubschrauber der Firma New York Helicopter Charter war im Juni 2013 mit vier schwedischen Touristen an Bord, als er plötzlich keinen Strom mehr hatte und notlanden musste.

Der Pilot und die vier Familienmitglieder überlebten wie durch ein Wunder unverletzt, nachdem der Pilot die Pontons des Flugzeugs ausgefahren hatte und sicher auf dem Fluss gelandet war.

CEO Michael Roth erklärte damals gegenüber dem Wall Street Journal, dass der Hubschrauber täglich routinemäßigen Inspektionen unterzogen werde, er aber "keine Ahnung" habe, warum die Maschine plötzlich eine Fehlfunktion hatte.

Nun, 12 Jahre später, erklärte Roth, er sei erschüttert über die tragischen Ereignisse, bei denen ein Pilot und eine fünfköpfige Familie aus Spanien, die in New York Urlaub machte, ums Leben kamen. Er fügte in eintem Interview mit The Post hinzu, er habe keine Ahnung, was passiert sei.

Siebensitzige, einmotorige Bell 206

Der Unglücks-Hubschrauber wurde von der Federal Aviation Administration (FAA) als siebensitzige, einmotorige Bell 206 identifiziert. Auf Videos, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, waren Teile des Hubschraubers zu sehen, die ins Wasser fielen, und Bildes des umgestürzten Helikopters unter Wasser, während Rettungsboote ihn umkreisten. Die Rettungsmannschaften konnten die sechs Leichen aus dem Wasser bergen.

Das National Transportation Safety Board (NTSB) und die FAA haben angekündigt, dass sie den Vorfall untersuchen werden.

Der Himmel über Manhattan ist regelmäßig mit Flugzeugen und Hubschraubern gefüllt, sowohl mit privaten Freizeitflugzeugen als auch mit kommerziellen und touristischen Flügen. Manhattan verfügt über mehrere Hubschrauberlandeplätze, von denen aus Geschäftsleute und andere Personen zu Zielen im gesamten Stadtgebiet geflogen werden.

Im Laufe der Jahre hat es mehrere Abstürze gegeben, darunter ein Zusammenstoß zwischen einem Flugzeug und einem Touristenhubschrauber über dem Hudson River im Jahr 2009, bei dem neun Menschen ums Leben kamen, und 2018 der Absturz eines Charterhubschraubers, der "Open-Door"-Flüge anbot und in den East River stürzte, wobei fünf Menschen ums Leben kamen.

Dies ist das jüngste tragische Flugzeugunglück in den USA. Ende Januar stürzte ein Flugzeug der American Airlines in Washington DC ab, wobei 67 Menschen an Bord ums Leben kamen.

Die Abstürze und andere Beinaheunfälle haben viele Menschen dazu veranlasst, sich Gedanken über die Sicherheit des Fliegens zu machen, und sie fordern die Einführung strengerer Vorschriften und Sicherheitsvorkehrungen, um tödliche Unfälle zu vermeiden.