Boeing vermeidet Strafverfolgung nach tödlichen Flugzeugabstürzen

Das US-Justizministerium hat sich mit dem Luft- und Raumfahrtriesen Boeing auf einen Vergleich geeinigt. Danach wird Boeing eine Geldstrafe zahlen, um einen Strafprozeß zu vermeiden.

In zwei fatalen Flugzeugabstürzen in den Jahren 2018 und 2019 kamen insgesamt 346 Menschen ums Leben.

Im Rahmen der vorläufigen Einigung würde der Luft- und Raumfahrtriese mehr als 1,1 Milliarden Dollar (967,5 Millionen Euro) zahlen und zusätzlich 445 Millionen Dollar (391 Millionen Euro) an die Familien der Absturzopfer.

Im Gegenzug stimmte das Justizministerium zu, ein Betrugsverfahren gegen Boeing einzustellen, so dass der Flugzeughersteller eine strafrechtliche Verurteilung vermeiden kann, die seinen Status als Auftragnehmer des Bundes gefährden könnte.

"Wir sind zuversichtlich, dass diese Lösung das gerechteste Ergebnis mit praktischen Vorteilen ist", erklärte ein Sprecher des Justizministeriums in einer Erklärung.

"Nichts wird die Verluste der Opfer schmälern, aber dieser Beschluss zieht Boeing finanziell zur Verantwortung, bietet Endgültigkeit und Entschädigung für die Familien und wirkt sich auf die Sicherheit zukünftiger Flugreisender aus", fügten sie hinzu.

Angehörige stehen gegen das Urteil

Einige Angehörige von Passagieren der verunglückten Flugzeuge drängen auf einen öffentlichen Prozess, die strafrechtliche Verfolgung ehemaliger Unternehmensvertreter und eine härtere finanzielle Bestrafung von Boeing.

"Diese Art des Verzichts auf Strafverfolgung ist beispiellos und offensichtlich falsch für das tödlichste Unternehmensverbrechen in der Geschichte der USA", so Paul Cassell, ein Anwalt in diesem Fall. Die Familien, die er vertritt, werden laut dem Anwalt Einspruch erheben.

Zwei neue 737 Max-Jets stürzten 2018 in Indonesien und 2019 in Äthiopien ab und töteten 346 Menschen, nachdem ein fehlerhafter Sensor das Flugzeug in einen unkontrollierbaren Sturzflug gezwungen hatte.

Arbeiter bergen Trümmer an der Absturzstelle einer Boeing Max der Ethiopian Airlines am 11. März 2019 außerhalb von Addis Abeba, Äthiopien. AP Photo/Mulugeta Ayene, File

Boeing wurde beschuldigt, die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration in Bezug auf Aspekte der Max in die Irre geführt zu haben, bevor die Behörde das Flugzeug für den Flug zuließ.

Der Flugzeughersteller hat Fluggesellschaften und Piloten nicht über das neue Softwaresystem MCAS informiert, das die Nase des Flugzeugs ohne Eingaben der Piloten nach unten lenken kann, wenn ein Sensor feststellt, dass das Flugzeug in einen aerodynamischen Strömungsabriss geraten könnte.

Das Justizministerium hatte Boeing bereits im Jahr 2021 angeklagt, die FAA-Behörden über die Software getäuscht zu haben und darüber, wie viel Training die Piloten benötigten, um das Flugzeug sicher zu fliegen.

Damals wurde der Luft- und Raumfahrtriese vom Haken gelassen, nachdem er sich bereit erklärt hatte, einen Vergleich in Höhe von 2,5 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro) zu zahlen.

Nachdem die Bundesstaatsanwaltschaft festgestellt hatte, dass Boeing die Vereinbarung nicht eingehalten und die versprochenen Änderungen nicht vorgenommen hatte, erklärte sich der Flugzeughersteller bereit, sich des Betrugs schuldig zu bekennen, um einen möglicherweise langwierigen öffentlichen Prozess zu vermeiden.