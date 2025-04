WERBUNG

Am Donnerstag ist ein Hubschrauber in den Hudson River in der Nähe von Manhatten gestürzt. Bei diesem tragischen Unfall in New York kamen sechs Menschen ums Leben: der Pilot und einen fünfköpfige Familie aus Spanien. Der Chef der spanischen Sparte des Siemens-Konzerns, seine Frau und seine drei Kinder im Alter von elf, sieben und vier Jahren.

Die offiziellen Ermittlungen zu dem Umständen und Ursachen dauern noch an. Euronews hat mit Experten über die Möglichkeiten, die zum tödlichen Ausgang des Hubschraubers geführt haben könnten, gesprochen.

Augenzeugenberichte schildern den Helikopterabsturz

Augenzeugen liefern entscheidende Hinweise auf das, was passiert ist. Bruce Wall behauptete, er habe gesehen, wie der Hubschrauber in der Luft "auseinanderfiel": Heck und Propeller sollen sich anscheinend voneinander abgelöst haben. "Der Propeller drehte sich noch ohne das Flugzeug, als es abstürzte", sagte der Augenzeuge. Dies könnte auf ein schweres strukturelles Versagen hindeuten.

Lesly Camacho, eine Rezeptionistin in einem nahe gelegenen Restaurant, beobachtete, wie der Hubschrauber vor dem Aufprall "außer Kontrolle geriet". Sie konnte sehen, dass "eine Menge Rauch austrat" und sich der Hubschrauber "sehr schnell drehte", bevor er mit Wucht ins Wasser stürzte.

Das Hubschrauber-Modell Bell 206L

Bell 206L Bell

Reisegeschwindigkeit : 194 km/h (105 Knoten)

: 194 km/h (105 Knoten) Maximale Fluggeschwindigkeit : 241 km/h (130 Knoten)

: 241 km/h (130 Knoten) Reichweite : 2,5 Stunden

: 2,5 Stunden Triebwerk : 1 x Allison 250 - C30P

: 1 x Allison 250 - C30P Treibstoffkapazität : 336 kg (742 lbs)

: 336 kg (742 lbs) Nutzlast mit vollem Treibstoff : 240 kg (530 lb)

: 240 kg (530 lb) Maximale Nutzlast : 577 kg (1272 lbs)

: 577 kg (1272 lbs) Gepäckraum : 0,45 Kubikmeter (16 cubic feet), 250 lb (113 kg) Lastgrenze

: 0,45 Kubikmeter (16 cubic feet), 250 lb (113 kg) Lastgrenze Betriebsdauer : 16.000 Stunden, Generalüberholung alle 4.000 Stunden

: 16.000 Stunden, Generalüberholung alle 4.000 Stunden Startleistung : 324 kW (435 PS) für 206L-3, 369 kW (495 PS) für 206L-4

: 324 kW (435 PS) für 206L-3, 369 kW (495 PS) für 206L-4 Laderaum : 2,2 Kubikmeter in der hinteren Kabine, 0,6 Kubikmeter vorne links, 0,45 Kubikmeter im Gepäckraum

: 2,2 Kubikmeter in der hinteren Kabine, 0,6 Kubikmeter vorne links, 0,45 Kubikmeter im Gepäckraum Bodenbelastung: 3,7 kg/m² in der Kabine, 4,2 kg/m² im Gepäckraum

Der Flug verlief zunächst reibungslos und in konstanter Höhe über dem Hudson River, wie aus der Flugroute von ADS-B Exchange hervorgeht. Wenn wir uns die Verhangenheit des Flugzeugs ansehen, so handelt es sich um einen gewöhnlichen täglichen Pendelflug.

Flugroute vor dem Hubschrauberabsturz in New York. ADS-B Exchange

Vorläufige Hypothesen

Michael Roth, CEO der Betreibergesellschaft New York Helicopter Tours, hat zwei Vermutungen für mögliche Ursachen aufgestellt:

Zusammenstoß mit einem Vogel während des Fluges.

Mechanisches Versagen der Rotorblätter des Hubschraubers.

Die einmotorigen Bell 206-Hubschrauber bieten Platz für sieben Personen und werden regelmäßig mit strengen Wartungsauflagen konfrontiert. Eine unsachgemäße Wartung des Hubschraubers könnte ihn anfällig für mechanische Störungen machen.

Der Hubschraubermechaniker Jesús Antonio Maturana de la Torre arbeitet seit mehr als 35 Jahren bei Guardia Civil und eröffnete Euronews ebenso zwei mögliche Szenarien, die den Verlust des Hauptrotors und - als Kollateralschaden - des Heckrotors erklären könnten.

Er erklärte, dass es sich um Theorien zu möglichen menchanischen Problemen handelt, die zu diesem Ergebnis führen könnten. Erst eine Analyse des Hubschrauber-Wracks kann bestätigen, ob es sich um ein mechanischer Versagen handelt. Es ist auch möglich, dass zusätzliche externe Elemente zum Absturz des Helikopters geführt haben.

Die erste und unwahrscheinlichere Theorie ist ein Ermüdungsproblem der Hauptrotorachse. Aufgrund von schlechtem Betrieb oder schlechter Wartung könnte die Achse angeschnitten worden sein. Sie würde, wie im folgenden Video zu sehen ist, direkt in den Fluss fallen.

Dies könnte passieren, wenn es ein Problem mit der Qualität oder dem Zustand der Rotorachse oder den Befestigungen und Schrauben der Platte, die die Blätter trägt, gibt. Dies ist nicht sehr wahrscheinlich, wenn das Flugzeug die Wartungsanweisungen des Herstellers befolgt.

Wenn es den Hauptrotor verliert, würde es direkt an Auftrieb verlieren und anfangen, sich um sich selbst zu drehen. Dies könnte in Verbindung mit einer plötzlichen Zunahme der Drehung zum Bruch des Heckrotors führen, wie im zweiten Video zu sehen ist. Hier stürzt der Hubschrauber ohne Rotor und Heck zu Boden.

Die zweite Theorie geht von einem schwerwiegenden Versagen des Hauptgetriebes aus, das bei einer plötzlichen Blockierung im Betrieb zum Bruch der Hauptachse führen könnt. Die Rotorblätter würden sich drehen und hätten die gleiche Wirkung auf die Heckantriebsachse wie im vorherigen Fall.

Diese Theorie wurde auch von einem Hubschrauberpiloten geäußert, der anonym bleiben will. Bei anderen Unfällen hätte er Probleme mit dem Getriebe gesehen, was den Bruch beider Rotoren erklären würde.

Iván Márquez, ein Luftfahrtingenieur mit Erfahrung in der Hubschraubersimulation, der derzeit für Airbus arbeitet, erklärte gegenüber Euronews, es sei klar, dass sich der Hauptrotor aufgrund einer Art von Bruch vom Cockpit gelöst habe und dass er im Betrieb gebrochen sei, da er sich noch drehte, als er in den Fluss fiel.

Bild eines Hubschrauberrotors x.com

Unklar ist, ob das Problem vom Hauptrotor oder vom Heckrotor (Anti-Drehmoment) ausgeht. Aus den Bildern geht nicht hervor, ob der Hubschrauber zuerst den Anti-Drehmoment-Rotor verlor und das unkontrollierte Trudeln schließlich zum Bruch des Hauptrotors aufgrund von Ermüdung führte.

Nach den Worten des Ingenieurs ist es sehr seltsam, dass sich der Hauptrotor ablöst, und wenn man sieht, wie er fällt, ohne sich um sich selbst zu drehen, wird die Möglichkeit eines anfänglichen Verlusts des Heckrotors entkräftet. Márquez sagte, dass es nicht nach einem Pilotenfehler aussieht und deutet auf ein strukturelles Versagen aufgrund von Ermüdung, einem Aufprall in einem kritischen Bereich, Wartungsproblemen, schlechtem Wetter oder einer Summe oder Kombination dieser Faktoren hin.

Ursache des Helikopterabsturzes kann erst nach abgeschlossener Untersuchung geklärt werden

Die drei Experten sind sich einig, dass diese Art von schwerwiegenden Problemen bei einem Hubschrauber nicht häufig vorkommen. Erst eine abgeschlossene Analyse der Wrackteile und der Blackbox kann über die Ursache des tödlichen Unfalls aufklären.

Foto der Familie vor dem tödlichen Unfall. X.com

Sechs Menschen kamen bei dem Absturz ums Leben. Der Sturz in den Hudson River führte zu keinem weiteren Kollateralschaden wie ein möglicher Sturz in ein Gebäude oder auf befahrene Straßen. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Abstürzen.