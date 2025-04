Handelskrieg: Trump erwägt die Aussetzung von Autozöllen

WERBUNG

"Ich sehe mir etwas an, um einigen Autofirmen dabei zu helfen", sagte Trump vor Reportern im Oval Office. Der republikanische Präsident sagte, die Autohersteller bräuchten Zeit, um die Produktion aus Kanada, Mexiko und anderen Ländern zu verlagern: "Und sie brauchen ein bisschen Zeit, weil sie sie hier herstellen werden, aber sie brauchen ein bisschen Zeit. Ich spreche also über solche Dinge".

Matt Blunt, Präsident des American Automotive Policy Council, einer Vereinigung, die Ford, General Motors und Stellantis vertritt, sagte, die Gruppe teile Trumps Ziele einer verstärkten Inlandsproduktion.

"Es gibt ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass weitreichende Zölle auf Teile unser gemeinsames Ziel, eine florierende und wachsende amerikanische Automobilindustrie aufzubauen, untergraben könnten und dass viele dieser Umstellungen in der Lieferkette Zeit brauchen werden", sagte Blunt.

Trumps Erklärung deutete auf eine weitere Runde von Rückschritten bei den Zöllen hin. Sein Ansturm auf die Importzölle hat die Finanzmärkte in Panik versetzt und bei den Ökonomen an der Wall Street große Bedenken hinsichtlich einer möglichen Rezession geweckt.

Als Trump am 27. März die Autozölle in Höhe von 25 Prozent ankündigte, bezeichnete er sie als "dauerhaft". Seine harte Linie in Handelsfragen hat sich zunehmend verwischt, während er versucht hat, die möglichen wirtschaftlichen und politischen Rückwirkungen seiner Politik zu begrenzen.

Letzte Woche, nachdem ein Ausverkauf an den Anleihemärkten die Zinssätze für US-Schulden in die Höhe getrieben hatte, kündigte Trump an, dass seine weitergehenden Zölle gegen Dutzende von Ländern für 90 Tage auf einen Basiswert von 10 Prozent festgesetzt würden, um Zeit für Verhandlungen zu gewinnen.

Gleichzeitig erhöhte Trump die Einfuhrzölle für China auf 145 Prozent, nur um vorübergehend Elektronikprodukte von einigen dieser Zölle auszunehmen, indem er diese Waren mit einem Satz von 20 Prozent belastete.

"Ich ändere meine Meinung nicht, aber ich bin flexibel", sagte Trump am Montag.

Unsicherheit am Markt

Trumps Flexibilität hat auch ein Gefühl der Unsicherheit und Verwirrung über seine Absichten und Endziele genährt. Der S&P-500-Aktienindex stieg am Montag um 0,8 Prozent, liegt aber in diesem Jahr immer noch fast 8 Prozent im Minus. Die Zinssätze für 10-jährige US-Staatsanleihen lagen bei etwa 4,4 Prozent.

Carl Tannenbaum, Chefvolkswirt des globalen Finanzunternehmens Northern Trust, sagte, das Schleudertrauma sei so groß gewesen, dass er sich möglicherweise eine Halskrause zulegen müsse.

Tannenbaum warnte in einer Analyse: "Der Schaden für das Vertrauen der Verbraucher, der Unternehmen und der Märkte könnte bereits irreversibel sein."

Maroš Šefčovič, der EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche Sicherheit, teilte am Montag auf X mit, dass er im Namen der Europäischen Union Handelsverhandlungen mit Handelsminister Howard Lutnick und dem US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer geführt habe.

"Die EU ist nach wie vor konstruktiv und bereit für ein faires Abkommen - einschließlich der Gegenseitigkeit durch unser 0-für-0-Zollangebot für Industriegüter und der Arbeit an nichttarifären Handelshemmnissen", sagte Šefčovič.

Der US-Präsident sagte auch, dass er kürzlich mit dem CEO von Apple, Tim Cook, gesprochen und ihm "geholfen" habe. Viele Apple-Produkte, darunter das beliebte iPhone, werden in China hergestellt.

Apple reagierte am Montag nicht auf eine Anfrage nach einem Kommentar zu den jüngsten Zoll-Ausschlägen der Trump-Regierung.

Selbst wenn sich die in der vergangenen Woche gewährten Ausnahmeregelungen für Elektronikprodukte als kurzlebig erweisen sollten, verschafft der vorübergehende Aufschub Apple eine gewisse Atempause, um Wege zu finden, die Auswirkungen des Handelskriegs auf den iPhone-Absatz in den USA zu minimieren.

Diese Aussicht trug dazu bei, dass der Aktienkurs von Apple am Montag um 2 Prozent anstieg. Dennoch gab die Aktie einen Teil ihres früheren Anstiegs von 7 Prozent wieder ab. Die Anleger bedachten die Möglichkeit, dass das iPhone in den kommenden Wochen durch weitere Zölle auf in China hergestellte Produkte erschüttert werden könnte.

Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities, sagte, Apple befinde sich in einer deutlich besseren Position als noch vor einer Woche, aber er warnte, es herrsche immer noch "große Unsicherheit, Chaos und Verwirrung über die nächsten Schritte".

Ein möglicher Ausweg, den Apple während der aktuellen Zollbefreiung prüft, ist die Verlagerung der iPhone-Produktion von seinem langjährigen Standort in China nach Indien, wo das Unternehmen mit dem Ausbau der Produktion begann, während Trump in seiner ersten Amtszeit einen Handelskrieg führte.

Die Trump-Regierung hat behauptet, dass ihre Zölle China isoliert hätten, während die USA Gespräche mit anderen Ländern führten.

China versucht jedoch auch, in Asien engere Beziehungen zu den Ländern aufzubauen, die von Trumps Zöllen betroffen sind. Chinas Staatschef Xi Jinping traf sich am Montag in Hanoi mit dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Vietnams, To Lam, mit der Botschaft, dass in Handelskriegen niemand gewinnen kann.

Auf das Treffen angesprochen, deutete Trump an, dass sich die beiden Länder verschworen hätten, um den USA wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, indem sie "herauszufinden versuchen, wie wir die Vereinigten Staaten von Amerika aufs Kreuz legen können".