Von Tina Teng

US-Präsident Donald Trump hat am Montag den Druck auf den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, verschärft. Trump bezeichnete Powell als "großen Verlierer" und "Mr Too Late" - und der Präsident forderte sofortige Zinssenkungen.

"Es kann fast keine Inflation geben, aber es kann eine Verlangsamung der Wirtschaft geben, es sei denn, Mr. Too Late, ein großer Verlierer, senkt die Zinssätze, JETZT", schrieb Trump auf Truth Social. Trump verglich die Federal Reserve mit der Europäischen Zentralbank (EZB), die die Zinssätze siebenmal gesenkt hat. "Powell war immer 'zu spät', außer in der Wahlperiode, als er die Zinsen senkte, um dem schläfrigen Joe Biden, später Kamala, bei der Wahl zu helfen. Wie hat das geklappt?", meinte der US-Präsident ironisch.

Diese Äußerungen lösten Sorgen um die Unabhängigkeit der Federal Reserve aus und beschleunigten weitere Verkäufe von US-Vermögenswerten, darunter Aktien, Dollar und Staatsanleihen.

Anleger stoßen weiterhin US-Vermögenswerte ab

Die US-Aktienmärkte weiteten ihre Verluste nach den Osterferien aus, wobei alle drei großen Indizes - Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq Composite - am Montag um mehr als 2 % einbrachen. An der Wall Street kam es zu heftigen Verkäufen, seit Trump Anfang April gegenseitige Zölle ankündigte, gefolgt von einem historischen Aufschwung, als er eine Woche später beschloss, die Zölle für alle Länder außer China auszusetzen. Trumps Angriff auf Powell weckt nun jedoch neue Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed und könnte die allgemeine Stabilität des globalen Finanzsystems gefährden.

Wird Powell von Trump gefeuert?

"Sollte Powell entlassen werden, wäre die erste Reaktion ein enormer Schub an Volatilität auf den Finanzmärkten und die dramatischste Flucht aus US-Anlagen, die man sich vorstellen kann", schrieb Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone in London. "Sollte dies geschehen, würden der Reservestatus des Dollars und der Wert der Staatsanleihen in den USA zunichtegemacht - in beiden Fällen wahrscheinlich dauerhaft.

Der US-Dollar schwächte sich gegenüber den wichtigsten Währungen deutlich ab, der Dollar-Index fiel auf knapp über 98 und damit auf den niedrigsten Stand seit März 2022. Der Euro legte gegenüber dem Dollar zu und erreichte mit einem Wert von über 1,05 den höchsten Stand seit November 2021. Der Schweizer Franken stieg ebenfalls auf ein Niveau, das seit 2015, als die Schweizerische Nationalbank ihre Währungsbindung an den Euro aufhob, nicht mehr erreicht wurde.

US-Staatsanleihen verzeichneten starke Rückgänge, da die Renditen, insbesondere bei langlaufenden Staatsanleihen, in die Höhe schnellten. Die Renditen 10- und 30-jähriger Staatsanleihen stiegen um 8 bzw. 10 Basispunkte und erreichten 4,4 % bzw. 4,9 %.

Die Goldpreise stiegen in die Höhe und kamen wiederholt neue Allzeithöchststände, da befürchtet wurde, dass der US-Dollar seinen Status als Weltreservewährung verlieren könnte. Risikofreudige Stimmung und Inflationsbefürchtungen ließen die Edelmetallpreise ebenfalls steigen. Die Gold-Futures an der COMEX kamen um 4:00 Uhr MESZ um 1,6 % auf $ 3.480 je Unze, nachdem sie am Montag um 2,9 % gestiegen waren.

Powell signalisiert keine Eile bei Zinssenkungen

Letzte Woche räumte der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell ein, dass die Zentralbank bei der Erfüllung ihres doppelten Mandats der Preisstabilität und der maximalen Beschäftigung vor einem wachsenden Dilemma steht.

Der Vorsitzende der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) warnte, dass eskalierende Zölle die Inflation anheizen und gleichzeitig das Wachstum untergraben könnten. Powell signalisierte, dass er es nicht eilig habe, die Zinssätze weiter zu senken: "Vorerst sind wir gut positioniert, um auf mehr Klarheit zu warten, bevor wir eine Anpassung unserer Politik in Erwägung ziehen."

Im Anschluss an die Rede nahm Trump Powell ins Visier, indem er Zinssenkungen forderte und hinzufügte, dass seine "Kündigung nicht schnell genug kommen kann." Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Kevin Hassett, gab ebenfalls an, dass die Trump-Regierung prüfe, ob sie Powell entlassen solle.

Der Fed-Vorsitzende wird vom US-Präsidenten ernannt , übt sein Amt aber unabhängig aus. Powell hatte zuvor darauf hingewiesen, dass Präsidenten den Fed-Chef rechtlich weder entlassen noch degradieren können. Seine vierjährige Amtszeit endet am 15. Mai 2026. Nach dem Urteil des Obersten Gerichtshofs können Mitglieder des Fed-Vorstands vor Ablauf ihrer Amtszeit nur "aus wichtigem Grund" aus ihrem Amt entfernt werden.