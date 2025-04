Russischer Angriff auf Marhanez: 9 Tote, mindestens 30 Verletzte

WERBUNG

Bei einem russischen Kamikaze-Drohnenangriff in Marhanez in der ukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach vorläufigen Angaben neun Menschen getötet und mindestens 30 verletzt, so der Leiter der regionalen Militärverwaltung.

"Der feindliche Angriff hat neun Menschenleben gefordert. Unser Beileid gilt den Angehörigen und Freunden. Die Zahl der Verletzten nimmt ständig zu. Nach derzeitigen Informationen sind es 30. Der Angreifer hat eine Kamikaze-Drohne auf den Bus mit Mitarbeitern des Unternehmens abgeschossen", - schrieb der Leiter der OVA, Sergej Lyssak.

Der Staatliche Notfalldienst der Ukraine gab an, dass der Bus von einer russischen FPV-Drohne getroffen wurde.

Der Dienst veröffentlichte Fotos vom Ort des Einschlags. Sie zeigen das durchlöcherte Dach des Busses, die Toten und Verletzten im Inneren des Fahrzeugs.

Marhanez, eine Stadt mit etwa 45.000 Einwohnern vor dem Krieg, liegt im südlichen Teil der Region Dnipropetrowsk, unweit des zerstörten Kachowka-Stausees und der russisch besetzten Gebiete von Saporischschja.

Bereits am Dienstagabend hat die russische Armee einen weiteren massiven Angriff auf ukrainische Städte gestartet. Die Angriffe erfolgten in den Regionen Kyjiw, Charkiw, Poltawa, Odesa und Dnipropetrowsk.

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland 125 Luftangriffe auf ukrainische Stellungen geflogen, dabei 242 gelenkte Bomben abgeworfen, mehr als 6.000 Granaten abgefeuert und rund 2.800 Kamikaze-Drohnen eingesetzt.

Drohnenangriff auf Poltawa: sechs Verletzte, mindestens 29 beschädigte Häuser

Bei einem nächtlichen russischen Angriff wurden sechs Einwohner von Poltawa verletzt. Drei von ihnen befinden sich im Krankenhaus, eine Person wurde schwer verletzt, teilten die örtlichen Behörden mit.

Die Stadt sei von 13 Angriffsdrohnen angegriffen worden, sagte der stellvertretende Regionalleiter Wolodymyr Kogut, und fügte hinzu, dass einige von ihnen von der Luftabwehr abgeschossen worden seien.

"Es gibt Schäden und Zerstörungen durch herabfallende Trümmer und direkte Treffer", schrieb der Beamte in seinem Telegram-Kanal.

Cherson: Angriff russischer Truppen - "wichtige" Energieanlage

Russische Truppen haben eines der Schlüsselunternehmen der Energieinfrastruktur in Cherson vollständig zerstört. Dies berichtete der Leiter der Region, Alexander Prokudin.

Ihm zufolge haben die Russen in den vergangenen 24 Stunden die Anlage, die die Stadt mit Licht versorgt, kontinuierlich mit Artillerie beschossen und mit Drohnen bombardiert. Dem Beamten zufolge wurde die Anlage bis zum Morgen zerstört.

Die Russen haben wieder einmal in zynischer Weise gegen die Vereinbarungen verstoßen und schlagen seit mehr als einem Tag massenhaft auf eines der Schlüsselunternehmen unserer Energieinfrastruktur ein. Alexander Prokudin Leiter der OVA Cherson

Prokudin sagte, die Einsatzkräfte täten nun "alles Mögliche und Unmögliche", um die Energiesituation in der Stadt zu stabilisieren.

"Ich bitte alle, so sparsam wie möglich mit Strom umzugehen. In naher Zukunft sind Zwangsabschaltungen möglich", betonte der Leiter der Region.

Zuvor hatte Prokudin berichtet, dass die russischen Truppen im Laufe des Tages 37 Siedlungen in der Region Cherson beschossen haben. Dabei wurden zwölf Menschen, darunter ein Kind, unterschiedlich schwer verwundet.

Der Angriff auf den Energiesektor der Region Cherson ereignete sich einige Tage, nachdem Wladimir Putin erklärt hatte, er sei bereit, den Vorschlag von Wolodymyr Selenskyj zu erörtern, 30 Tage lang auf Luftangriffe auf zivile Objekte zu verzichten.