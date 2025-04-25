US-Präsident Donald Trump fordert von der Ukraine, die Krim offiziell an Russland abzutreten.

Im Interview mit Euronews sprach der Vorsitzende des Medschlis des Krimtatarischen Volkes Refat Tschubarow über den Einmarsch Russlands 2014 und Aussagen des US-Präsidenten, die er als "respektlos" bezeichnete.

Die Ukraine sollte Russland nach Krim-Einmarsch "nicht provozieren"

Als Russland 2014 erstmals in die Ukraine einmarschierte und die Krim betrat, forderten Verbündete die Ukraine laut Tschubarow auf, "Russland nicht zu provozieren". Donald Trumps Behauptungen, die Ukraine habe nicht um die Krim gekämpft und sie stattdessen "ohne einen Schuss abzugeben an Russland übergeben", wies der oberste Vertreter der Krim zurück.

"Alle unsere Partner und Verbündeten sagten damals, dass wir Russland nicht provozieren sollten und dass sie, zusammen mit dem ukrainischen Staat, definitiv Mittel und Wege finden würden, um diese Krise zu lösen. Ich zitiere, was sie mir gesagt haben, als ich auf der besetzten Krim war", sagte Refat Tschubarow.

Tschubarow erinnerte sich daran, dass er fast jeden Tag mit den Botschaftern verschiedener Länder sprach und fast alle ihm sagten, dass sie "hofften, dass die Krimtataren das russische Militär nicht provozieren würden".

"Denn dann käme es zu Pogromen, zu sehr tragischen Ereignissen, und sie wären nicht in der Lage, der Zivilbevölkerung zu helfen", erinnerte er sich.

Nach der Annexion der Krim im März 2014 erklärte Moskau den Medschlis - das einzige autorisierte Vertretungs- und Exekutivorgan des krimtatarischen Volkes - zu einer extremistischen Organisation und verbot seine Aktivitäten in Russland und auf der von Russland besetzten Krim.

Tschubarow wurde kurz darauf gezwungen, die Schwarzmeerhalbinsel zu verlassen.

Im Jahr 2021 verurteilte ihn ein von Moskau eingesetztes Gericht zu sechs Jahren Gefängnis, weil er fälschlicherweise beschuldigt wurde, 2014 Massenunruhen organisiert und zur "Verletzung der Integrität Russlands" aufgerufen zu haben - eine Formulierung, die der Kreml verwendet, um Krimtataren zu bezeichnen, die sich vehement gegen die Annexion wehren.

"Diejenigen, die uns vorwerfen, dass wir keinen Widerstand leisten, sollten sich an die feige Haltung ihrer eigenen Staaten erinnern, die im Rahmen des Budapester Memorandums als Garanten für die Sicherheit des ukrainischen Staates auftraten", sagte er gegenüber Euronews und verwies auf die USA.

Mit der Unterzeichnung des Budapester Memorandums gab die Ukraine ihre Atomwaffen auf, in der Hoffnung, dass andere Unterzeichner das Land schützen würden.

"Aber sie hatten Angst, und jetzt werfen sie uns vor, dass wir nicht in der Lage sind, einer Atommacht, einem ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrats, die Stirn zu bieten. Sie werfen uns vor, dass wir versagt haben", so Tschubarow.

"Damals hat nicht nur und nicht so sehr der ukrainische Staat versagt, sondern die Welt hat versagt, die Aggression eines Atomstaates zu stoppen, der ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates ist", fügte er hinzu.

"Große Respektlosigkeit" gegenüber den Getöteten

Eine weitere Behauptung des US-Präsidenten, die die Ukrainer und Krimtataren verärgert und schockiert hat, ist, dass die Halbinsel "ohne einen einzigen Schuss an Russland übergeben" worden sein soll.

Tschubarow nannte dies "eine große Respektlosigkeit gegenüber den ukrainischen Soldaten, die in den ersten Tagen der Besetzung getötet wurden".

"In den Monaten nach der Besetzung, im Mai und Juni, wurden unsere jungen Leute gewaltsam verschleppt. Später fanden wir einige von ihnen tot auf, einige von ihnen können wir bis heute nicht finden, wir wissen nicht, wo sie sind", sagte er.

"Die Behauptung, die Krim sei ohne einen einzigen Schuss und ohne ein einziges Todesopfer erobert worden, ist schlichtweg respektlos gegenüber den Menschen, die sich in dieser Situation befanden, und ein Eingeständnis ihrer Unkenntnis über diese Ereignisse".

In der Zwischenzeit habe Russland seine Pläne, die gesamte Ukraine zu besetzen, nicht geändert, so Tschubarow. Da Moskau dies jedoch in den mehr als drei Jahren seit Kriegsbeginn nicht erreichen konnte, werde "Russland bis zum Ende an der Krim festhalten, denn Putin braucht die Krim, um die russische Gesellschaft zu beruhigen, da Russland in den letzten drei Jahren nichts anderes erreichen konnte", sagte Tschubarow.

"Wenn der Präsident der USA die Krim irgendwie offiziell als russisches Territorium bezeichnet, wäre das eine großartige Ausrede für Putin, um aus dem Schlamassel herauszukommen, in dem er steckt, und er würde es der russischen Gesellschaft persönlich als einen großen Sieg präsentieren", fügte er hinzu.

Dies würde nur das Regime in Moskau stärken und nicht zum Frieden führen, schloss Tschubarow.