Russische Angriffe auf Kyjiw: mindestens neun Tote

Von Euronews & AP

Ein nächtlicher russischer Großangriff hat in Kyjiw in der vergangenen Nacht mindestens neun Menschen getötet, so ukrainische Behörden. Mehr als 63 Menschen seien verletzt worden, darunter auch sechs Kinder, teilte der Staatliche Notdienst der Ukraine mit. Mindestens 42 Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach Angaben des Leiters der Militärverwaltung der Stadt Kyjiw, Timur Tkatschenko, wurde der Angriff auf die ukrainische Hauptstadt mit Raketen und Drohnen durchgeführt.

"Kyjiw ist einem kombinierten Angriff ausgesetzt – unter anderem durch Raketenangriffe aus verschiedenen Richtungen. Es wurden auch neue Raketenstarts durch die gegnerische strategische Luftfahrt registriert", schrieb Tkatschenko in seinem Telegram-Kanal.

Ukrainische Sucher räumen die Trümmer nach einem russischen Raketenangriff in Kiew, Ukraine, am frühen Donnerstag, 24. April 2025. Efrem Lukatsky/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Der Staatliche Notdienst der Ukraine meldete Zerstörungen im Wohnbereich und zahlreiche Brände als Folge des Angriffs.

"Es gab Zerstörungen in Wohngebäuden; die Suche nach Menschen unter den Trümmern geht weiter. Es gab Brände in Garagen, Verwaltungsgebäuden und Nichtwohngebäuden. Durch herabfallende Trümmer verbrannten Autos und trockenes Gras. Feuerwehrleute löschten das Feuer", heißt es in der Nachricht der Militärverwaltung weiter.

"In fünf Bezirken der Hauptstadt geht die Beseitigung der Folgen des nächtlichen Beschusses weiter. Psychologen und Kynologen des Staatlichen Katastrophenschutzes sind im Einsatz."

Im Verteidigungsministerium der Russischen Föderation wurden diese Nachrichten nicht kommentiert.

Friedensverhandlungen unter US-Vermittlung sind ins Stocken geraten

Der Anschlag ereignete sich wenige Stunden, nachdem die Friedensverhandlungen ins Stocken geraten waren. US-Präsident Donald Trump hatte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj scharf angegriffen und gesagt, Selenskyj verlängere das „Schlachtfeld“, indem er die Abtretung der Krim an Russland als Teil eines möglichen Friedensplans ablehne.

Selenskyj hat mehrfach erklärt, dass die Anerkennung der besetzten Gebiete als russisches Territorium für sein Land eine rote Linie darstellt.