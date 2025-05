WERBUNG

Ein voller Saal und lang anhaltender Applaus haben ihn am Montagmorgen begrüßt, als Papst Leo XIV. in der Halle Paul VI. in der Vatikanstadt mit Vertretern der italienischen und internationalen Medien zusammentraf.

"Guten Morgen und vielen Dank für diesen wunderbaren Empfang", sagte der Papst, der sofort auf Englisch scherzte: "Man sagt, wenn man am Anfang applaudiert, bedeutet das nicht viel (...) Aber wenn ihr am Ende noch wach seid und vielleicht noch einmal applaudieren wollt, dann danke ich euch".

Papst Prevost wechselte dann ins Italienische, dankte den Journalisten für ihre Arbeit während dieser "besonderen Tage" und wandte sich an die Tausenden von Anwesenden mit einer Rede über die Bedeutung der Kommunikation im Dienste der Wahrheit, die mehrmals durch Applaus unterbrochen wurde. Jemand rief: "Es lebe der Papst!".

Papst Leo XIV. beim Betreten des Saals Paul VI. für die Begegnung mit der Presse, Vatikanstadt, 12. Mai 2025. Domenico Stinellis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Die Rede von Papst Leo XIV.: Notwendigkeit einer "entwaffnenden Kommunikation"

"Wir müssen dem Krieg der Worte und der Bilder eine Absage erteilen, wir müssen das Paradigma des Krieges ablehnen", begann der Papst und forderte alle auf, eine "andere Art der Kommunikation" zu betreiben, "die nicht um jeden Preis den Konsens sucht, sich nicht in aggressive Worte kleidet, nicht das Modell des Wettbewerbs vertritt", die niemals die Suche nach der Wahrheit von der Liebe trennt".

Er betonte die wertvolle Rolle der Meinungs- und Pressefreiheit und bekräftigte die Solidarität der Kirche "mit den Journalisten, die wegen ihres Versuchs, die Wahrheit zu sagen, inhaftiert sind", und forderte unter großem Beifall ihre Freilassung. "Nur informierte Völker können freie Entscheidungen treffen", sagte Papst Leo XIV.

"Wir leben in schwierigen Zeiten, die eine Herausforderung für uns alle darstellen und vor denen wir nicht davonlaufen dürfen. Im Gegenteil, sie fordern uns auf, uns niemals der Mittelmäßigkeit hinzugeben", fuhr der Papst fort und kam auf die Bedeutung und die Verantwortung des Journalismus zurück, insbesondere in einem technologischen Zeitalter, in dem die künstliche Intelligenz immer mehr an Boden gewinnt.

"Euer Dienst, mit den Worten, die ihr benutzt, und dem Stil, den ihr anwendet, ist wichtig", sagte Prevost und erinnerte an die letzte Botschaft von Papst Franziskus zu diesem Thema: "Lasst uns die Kommunikation von allen Vorurteilen, Groll, Fanatismus und Hass befreien, lasst sie uns von Aggression reinigen".

Er begleitete seinen Aufruf zu einer "entwaffneten und entwaffnenden Kommunikation" mit der Wiederholung eines Mottos, das bereits wie ein Motto klingt. "Wir brauchen keine donnernde, muskulöse Kommunikation, sondern eine Kommunikation, die fähig ist, zuzuhören, die Stimme der Schwachen zu erheben, die keine Stimme haben. Entwaffnen wir die Worte, und wir werden helfen, die Erde zu entwaffnen".

Das Treffen zwischen der Presse und Papst Leo XIV. in der Aula Paul VI., Vatikanstadt, 12. Mai 2025. Domenico Stinellis/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Ein humorvoller Leo XIV.

Am Ende seiner Rede verweilte der Papst bei den Journalisten, schüttelte viele Hände, beantwortete einige Fragen und erlaubte sich einige Witze.

"Ich lerne noch", sagte er, als der Regent der Präfektur des Päpstlichen Hauses ihn darauf hinwies, dass es nicht seine Aufgabe sei, die Rosenkränze zu verteilen, die in solchen Fällen an die ersten Reihen verteilt werden.

Es fehlte auch nicht an Witzen über seine sportliche Leidenschaft, das Tennis. Einmal wurde er gefragt, ob ein Benefizspiel für die Päpstlichen Missionswerke organisiert werden könne. Natürlich ist das in Ordnung", antwortete der Papst. Ich bringe Agassi mit", sagte der Journalist scherzhaft. Prevost antwortete lächelnd: 'Bringen Sie nur nicht Sinner mit'. Auf die Frage, ob er Doppel spiele, antwortete er: "Ich spiele, aber nicht gut."

Leo XIV. blieb auch stehen, um einige Autogramme zu geben, auch auf einem Baseball, einem Sport, den er seit seiner Zeit in Chicago liebt.

Auf die Frage eines Journalisten nach einem Besuch in den USA antwortete er: "Ich glaube nicht". Seine bevorstehende Reise nach Nizäa in der Türkei zur 1.700-Jahr-Feier des Konzils hingegen bestätigte er. "Wir bereiten es vor", sagte der Pontifex.

