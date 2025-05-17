Israel startet neue Großoffensive

Das israelische Militär hat eine neue Phase seiner Gaza-Offensive angekündigt. Bei den jüngsten Angriffen starben in der Nacht zum Samstag mindestens 58 Palästinenser, wie örtliche Gesundheitsbeamte mitteilten.

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Die israelischen Streitkräfte kündigten an, dass sie im Rahmen der Operation "Gideon's Chariots umfangreiche Angriffe durchführen und Truppen mobilisieren, um die Kontrolle über die Gebiete im Gazastreifen zu erlangen".

Die Ankündigung erfolgte nach einigen intensiveren Angriffen, die in der vergangenen Woche mehrere Hundert Todesopfer gefordert haben, darunter 108 am Freitag.

Unabhängig davon enthüllten Dokumente vom Dezember 2023, die exklusiv von Euronews eingesehen wurden, dass einer der Vorschläge, die die israelische Regierung auf dem Tisch hat, die Schaffung einer neuen Einheit in Gaza "am Tag nach" einer Niederlage der Hamas beinhaltet.

Der Vorschlag in Form eines 32-seitigen Dokuments wurde von Reservisten der israelischen Sicherheitskräfte verfasst.

Aus dem Plan geht nicht hervor, ob Israel beabsichtigt, den Gazastreifen zu annektieren. Allerdings wird ausdrücklich die Souveränität Palästinas und die Präsenz des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) als Quelle für humanitäre Hilfe ausgeschlossen, wobei das israelische Militär ein größeres Mitspracherecht bei der Gesamtverwaltung haben soll.

Arabische Welt versammelt sich in Bagdad

Nach der israelischen Ankündigung rief UN-Generalsekretär António Guterres am Samstag zu einem dauerhaften und sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen auf. Beim jährlichen Gipfeltreffen der Arabischen Liga in Bagdad erklärte er: "Wir brauchen jetzt einen dauerhaften Waffenstillstand" und fügte hinzu, er sei "beunruhigt über angebliche Pläne Israels, die Bodenoperationen auszuweiten und mehr".

Der Krieg im Gazastreifen steht oben auf der Tagesordnung des Gipfels, zu dem sich die Staats- und Regierungschefs in der irakischen Hauptstadt treffen. Auf einem Dringlichkeitsgipfel im März billigten sie einen vorgeschlagenen Plan für den Wiederaufbau des Gazastreifens, der keine Vertreibung der 2 Millionen Einwohner der Enklave vorsieht.

Das Gipfeltreffen findet einen Tag nach dem Abschluss der Reise von US-Präsident Donald Trump in die Region statt, die zwar nicht, wie allgemein erhofft, zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen führte, aber für Schlagzeilen gesorgt hat, nachdem Trump den neuen syrischen Präsidenten Ahmad al-Scharaa getroffen hatte.

Zum Abschluss seiner Reise räumte Trump ein, dass in Gaza "viele Menschen hungern", und erklärte, die USA würden sich "darum kümmern".

Anfang der Woche berichteten internationale Experten für Ernährungssicherheit, dass 20 % der Bevölkerung des Gazastreifens vom Hunger bedroht sind und eine Hungersnot droht, wenn Israel seine Blockade der lebensrettenden Hilfe nicht aufhebt.

Der Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen, Tom Fletcher, wandte sich am Dienstag an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats und fragte: "Werden Sie jetzt entschlossen handeln, um einen Völkermord zu verhindern und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten?"

In einem Schreiben vom Freitag beschuldigte Israels UN-Botschafter Danny Danon Fletcher, eine "politische Predigt" zu halten und "den Vorwurf des Völkermords ohne Beweise, Mandat oder Zurückhaltung" zu erheben.