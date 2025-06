WERBUNG

Weil sich Russlands Krieg gegen die Ukraine nun schon das vierte Jahr hinzieht, überdenkt Kyjiw seine Strategie, wie es die Beziehungen zu den Menschen aufrechterhalten kann, die gezwungen waren, die Ukraine zu verlassen und ins Ausland zu ziehen. Kyjiw sucht nach Wegen, sie zur Rückkehr zu motivieren.

Rund 4,8 Millionen Ukrainer haben seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 vorübergehend Schutz in Europa erhalten.

Was ursprünglich als dreijähriger Schutzmechanismus geplant war, wurde soeben um insgesamt fünf Jahre bis März 2027 verlängert.

Je länger die Menschen im Ausland bleiben, desto schwieriger ist es, sie in ihre Heimat zurückzubringen, sagt Oleksij Tschernyschow, Vizeministerpräsident der Ukraine, der jetzt ein neu geschaffenes Ministerium für nationale Einheit leitet.

Tschernyschow hat die Aufgabe, enge Beziehungen zu den Ukrainern im Ausland aufrechtzuerhalten und sie zur Rückkehr zu motivieren, weil sie sich zunehmend im Ausland niederlassen.

"Je länger der Krieg andauert, desto mehr integrieren sich die Ukrainer in anderen Ländern", sagte er Euronews. "Deshalb wollen wir auch während des Krieges die Verbindung zu den Ukrainern aufrechterhalten. Wir wollen ansprechen und erklären, dass jeder für die Ukraine gleich wichtig ist. Wir wollen ihren Beitrag, sei er materiell oder auch emotional", erklärte Tschernyschow.

"Sie sollten in das ukrainische Leben integriert werden. Sie sollten an die Ukraine denken. Unabhängig davon, ob Sie Ihre Rückkehr in Erwägung ziehen oder nicht. Es ist wichtig, dass Sie Ihre ukrainische Identität und Ihre ukrainische Agenda beibehalten", sagte er an seine Landsleute gerichtet.

Kyjiw hofft nun, seine Strategie mit den sogenannten "Unity Hubs", die im Ausland eröffnet wurden, neu zu gestalten. Diese multifunktionalen Einrichtungen werden vertriebenen oder vorübergehend vertriebenen Ukrainern eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten, darunter rechtliche, psychologische, pädagogische und kulturelle Dienste sowie Unterstützung, um ihre Integration in die Europäische Union zu erleichtern.

Sie werden sie aber auch dazu ermutigen, freiwillig in die Ukraine zurückzukehren, sobald friedlichen Bedingungen das zulassen.

Die Europäische Kommission unterstützte diese Initiative, als sie die Verlängerung des vorübergehenden Schutzes ankündigte. Tschernyschow sagte, das verschaffe "den Ukrainern hier in der Europäischen Union mehr als 20 Monate Klarheit, um ihr Leben zu planen". Gleichzeitig hofft Kyjiw, dass die "Unity Hubs"-Initiative den Menschen auch dabei helfen wird, ihre zukünftige Rückkehr in die Ukraine zu planen.

Das, so Tschernyschow, hänge in erster Linie vom Krieg ab. Die Ukrainer seien nicht auf der Suche nach einem besseren Leben gegangen. "Sie sind vor dem Krieg geflohen und das sollten wir immer bedenken."

Ukrainische Flüchtlinge und der EU-Arbeitsmarkt

In der Zwischenzeit seien die Ukrainer in Europa "eine große Bereicherung für den Arbeitsmarkt", so der ukrainische Vize-Ministerpräsident.

"Sie sind professionell, sie sind fleißig, sie sind intelligent, sie sind aus ausgebildet und natürlich werden die Arbeitsmärkte miteinander konkurrieren", erklärte Tschernyschow.

Es gibt keine offiziellen Daten darüber, wie viele ukrainische Flüchtlinge in Europa arbeiten, und die Situation variiert von Land zu Land.

Laut dem gemeinsamen Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Europäischen Migrationsnetzwerks vom Mai 2024 haben sich die Begünstigten des vorübergehenden Schutzes (BoTP) schneller in den Arbeitsmarkt integriert als andere Flüchtlingsgruppen.

Anfang 2023 lag der Anteil der BoTP im erwerbsfähigen Alter in einer Reihe von EU-Ländern, darunter Estland, Litauen, Dänemark und die Niederlande, bereits bei über 40 %.

Ein noch höheres Beschäftigungsniveau wurde aus Polen mit über 60 % gemeldet. In Deutschland (18 %) und der Schweiz (14 %) lag die Zahl dagegen unter dem Durchschnitt.

Nach den ersten massiven Fluchtwellen 2022 meldeten die meisten EU-Länder eine geringere Zahl von Anmeldungen. Die Zahl der BoTP-Beschäftigungen nahm jedoch weiter zu, was einen verstärkten Übergang in die Beschäftigung widerspiegelt.

Kyjiw hofft, dass die Ukrainer, die im Ausland berufliche Erfahrungen gesammelt haben, diese dann im eigenen Land einbringen können. Tschernyschow sagte, dass die wirtschaftliche Entwicklung und die Umsetzung von Reformen auch den Weg für die Rückkehr der Menschen nach dem Krieg ebnen werden.

"Sobald die Ukraine ihre Wirtschaft wiederaufgebaut und entwickelt hat. Die europäischen Länder werden kommen, um dabei zu helfen. Wen werden sie mitbringen? Natürlich werden sie in erster Linie Ukrainer in Betracht ziehen, die beruflich in Europa integriert sind, und sie werden ihnen höchstwahrscheinlich Arbeitsplätze in der Ukraine anbieten", erklärte er.

Doch auch wenn Wirtschaftswachstum und Weiterentwicklung zweifellos wichtig sind, bleibt ein stabiler Frieden die wichtigste Voraussetzung für die Rückkehr der Menschen sowie für das Wirtschaftswachstum und den Wohlstand der Ukraine.

Wir können die Menschen nicht zur Rückkehr zwingen

Brüssel kündigte an, dass die Europäische Kommission einen Sonderbeauftragten für die Ukrainer in der EU ernennen wird.

Dies soll dazu beitragen, die Ukrainer besser über den Übergang zu einem anderen Rechtsstatus als dem vorübergehenden Schutz zu informieren und den Weg für eine schrittweise Rückkehr und Reintegration in der Ukraine zu ebnen.

Tschernyschow zufolge wollen viele Ukrainer in ihre Heimat zurückkehren, und sie haben dies auch bereits bewiesen. Nachdem die ukrainische Armee die russischen Truppen aus der Region Kyjiw vertrieben hatte, eilten viele so schnell wie möglich nach Hause.

"Im März 2022 kehrten viele Menschen nach Kiew und in andere Städte zurück, was ein gutes Beispiel dafür ist, dass viele regelmäßig in die Ukraine zurückkehren, um ihre Familien und Freunde zu besuchen, obwohl sie vorübergehend im Ausland leben."

In einem noch nie dagewesenen Schritt hat Kyjiw das Ministerium für nationale Einheit eingerichtet, um sie zu motivieren, öfter zurückzukommen und eines Tages zu bleiben, und arbeitet nun an der Zulassung der doppelten und mehrfachen Staatsbürgerschaft.

Was Kyjiw jedoch nicht tun kann und will, ist, die Menschen zur Rückkehr zu zwingen, so Tschernyschow. "Wir können niemanden zur Rückkehr zwingen. Das ist unmöglich".

"Die einzige Motivation, in die Ukraine zurückzukehren, ist eine erfolgreiche Ukraine und die Liebe zu ihrem Heimatland. Dies sind die einzigen beiden Faktoren, die die Ukrainer dazu bringen, zurückzukehren und diese Entscheidung ernsthaft zu erwägen. Es können und werden keine Zwangsmaßnahmen ergriffen werden. Dies ist eine rein friedliche Motivation", erklärte er.

Die Ukraine kann so viel wie möglich tun, um die Menschen mit administrativen und wirtschaftlichen Anreizen zu motivieren, aber solange ukrainische Städte noch bombardiert und angegriffen werden, ist es schwieriger, die Menschen zur Rückkehr zu bewegen.

In diesem Fall wird die Entscheidung, in die Ukraine zurückzukehren, für viele nicht von Brüssel oder Kyjiw abhängen, sondern von der Entscheidung Moskaus, ob es seinen Krieg gegen die Ukraine fortsetzt.