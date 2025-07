WERBUNG

"Wir werden mehr Waffen an die Ukraine schicken müssen. Verteidigungswaffen - sie müssen sich selbst verteidigen", sagte US-Präsident Donald Trump am Montag über die Verteidigung der Ukraine.

Mit "wir" meinte er allerdings nicht nur die Vereinigten Staaten. Medienberichten zufolge soll Trump vorgeschlagen haben, dass Deutschland eine seiner Patriot-Flugabwehrsysteme an die Ukraine verkaufen könnte. Angeblich könnten die Kosten zwischen den USA und Europa aufgeteilt werden.

Die Ukraine hat ihre Verbündeten aufgefordert, die Luftverteidigung des Landes durch die Lieferung "lebensrettender" Patriot-Abwehrsysteme und entsprechender Abfangraketen zu unterstützen.

"Wir zählen fest darauf, dass unsere Partner das Vereinbarte vollständig einhalten. Die Luftverteidigung hat nach wie vor oberste Priorität für den Schutz von Menschenleben", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag nach einem weiteren russischen Drohnen- und Raketenangriff.

Präsident Donald Trump spricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus, 8. Juli 2025 AP Photo

Verspätete Lieferungen aus den USA

Das Pentagon teilte am 2. Juli mit, dass ein Teil der Militärhilfe für die Ukraine gestoppt worden sei, da das Verteidigungsministerium eine Überprüfung der ausländischen Hilfslieferungen wegen angeblich zu geringer Lagerbestände durchführe.

Einige Tage später, am 7. Juli, erklärte das Pentagon, es werde die Lieferungen wieder aufnehmen. Die zusätzlichen Verteidigungswaffen sollten der Ukraine helfen, sich selbst zu schützen, während die USA auf einen "dauerhaften Frieden" hinarbeiteten.

Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers führte Bundeskanzler Friedrich Merz am 4. Juli ein Telefonat mit Trump und bat den US-Präsidenten, die Lieferungen an die Ukraine fortzusetzen, insbesondere die Lieferung von Patriot-Abfangraketen.

Merz besprach auch das Angebot Deutschlands, Patriot-Luftabwehrsysteme für die Ukraine zu kaufen, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass Berlin "intensive Gespräche" über den Kauf von Patriots für die Ukraine führe, um sie bei der Abwehr einiger der schwersten russischen Angriffe seit Beginn der Moskauer Invasion im Jahr 2022 zu unterstützen.

"Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Patriot-Lücke zu schließen", sagte der Sprecher gegenüber Journalisten und fügte hinzu, dass eine Option darin bestehe, die Patriot-Abfangraketen in den Vereinigten Staaten zu kaufen und sie dann nach Kyjiw zu schicken.

Von den USA erworbene Patriot-Raketenwerfer im Einsatz in Warschau, 6. Februar 2023 AP Photo

Kann Deutschland Patriots an die Ukraine liefern?

Deutschland hat seit Beginn des Krieges bereits drei der in den USA hergestellten Systeme aus seinen Militärbeständen in die Ukraine geschickt. Berlin verfügt daher noch über neun Patriots.

Die Ukraine besitzt derzeit sechs einsatzbereite Patriot-Systeme. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in der Ramstein-Koalition eine Initiative zur Beschaffung weiterer Systeme gestartet und wird noch in diesem Monat nach Washington reisen, um über Produktionskapazitäten und Lieferpläne zu sprechen.

Kyjiw hat wiederholt angeboten, Patriots über europäische Partner zu kaufen, da direkte Käufe von den USA keine praktikable Option sind.

Rettungskräfte löschen ein Feuer in einem Gebäude, das durch einen russischen Drohnenangriff in Charkiw zerstört wurde, 7. Juli 2025 AP Photo

Eine neue Bestellung würde schätzungsweise Jahre in Anspruch nehmen und erst abgeschlossen werden, wenn das Pentagon seine eigenen Bestellungen beendet hat, da das Verteidigungsministerium ein Kunde mit höherer Priorität ist.

Diese Zeit hat die Ukraine nicht, denn Russland hat seine Luftangriffe auf das Land seit April verstärkt.

Bei einem der jüngsten Angriffe wurden in einer einzigen Nacht mehr als 500 Drohnen und Raketen abgefeuert, die trotz hoher Abfangquoten kritische Lücken in der ukrainischen Luftverteidigung offenbarten.

Pistorius sagte, man könne Patriot-Systeme kaufen, die frei werden könnten. Dadurch würde man die langen Lieferzeiten der Industrie umgehen und sicherstellen, dass sie schnell in die Ukraine gelangen.

Das Patriot-Abwehrsystem ist eines der wenigen Luftabwehrsysteme der Welt, das ankommende ballistische Raketen zuverlässig abschießen kann.

Wie das Internationale Institut für Strategische Studien in London berichtet, sind weltweit etwa 180 dieser Systeme in Betrieb. Etwa ein Drittel davon gehört den USA. Viele davon haben sie in Europa, Asien und im Nahen Osten stationiert.

Europa verfügt über etwa 40 Patriot-Systeme, einschließlich derer, die in der Ukraine stationiert sind.