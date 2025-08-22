Die russische Finanzaufsichtsbehörde hat eine Verordnung veröffentlicht, in der neun Kriterien festgelegt sind, nach denen die Banken eine vorübergehende Begrenzung der Bargeldabhebungen an Geldautomaten einführen können.

In der Erklärung auf der Website der russischen Zentralbank heißt es, dass Banken, die einem Kunden eine Zahlungskarte ausgestellt haben, ab dem 1. September 2025 verpflichtet sind, bei der Auszahlung von Bargeld an Geldautomaten zu prüfen, ob eine Person nicht unter dem Einfluss von Betrügern steht und ob diese Operation nicht von einem Eindringling durchgeführt wird.

Bemerkenswert ist, dass die Anordnung der Bank von Russland vor dem Hintergrund von Problemen mit Geldautomaten, Online-Diensten und Schnellzahlungssystemen aufgrund von Störungen des Mobilfunks und des Internets in allen Regionen des Landes ergangen ist, die seit mehreren Monaten regelmäßig auftreten und von Problemen mit der Sprachkommunikation und Navigation begleitet werden.

Die Behörden erklären die Ausfälle mit Maßnahmen zum Schutz vor mobilen, internetgesteuerten Drohnen in einer Zeit, in der die AFU immer erfolgreicher Operationen auf russischem Territorium durchführt, die sich gegen die Militärindustrie des Aggressorlandes richten.

Offiziellen Statistiken zufolge hat der Bargeldumlauf in Russland im Juli mit 16 Billionen Rubel einen historischen Höchststand erreicht. Beobachtern zufolge deutet dies auf den Wunsch der russischen Bevölkerung hin, sich auf weitere mögliche Probleme vorzubereiten.

Gleichzeitig verschärft sich die Treibstoffkrise in Russland und den Regionen der Ukraine, die von ihr erfasst wurden, angesichts der steigenden Benzinpreise. Jüngsten Berichten zufolge haben mindestens drei Raffinerien ihren Betrieb vollständig eingestellt. Verschiedenen Schätzungen zufolge haben die erfolgreichen Angriffe der AFU die Produktion um 10 bis 15 Prozent reduziert.

Nach Angaben des russischsprachigen Projekts "Vot Tak" des Zentrums für internationalen Rundfunk TVP (Polnisches öffentliches Fernsehen) gibt es teilweise Probleme mit der Benzinversorgung.

In einigen Gegenden gibt es riesige Warteschlangen an den Tankstellen - dort wurde vor kurzem ein System von Gutscheinen eingeführt. Außerdem wird in den russischen Medien berichtet, dass Benzin zunehmend nur noch an Organisationen und Unternehmen verkauft wird.

In einem Interview mit der vom Kreml kontrollierten Zeitung Rossijskaja Gaseta sagte Andrej Gangan, Direktor der geldpolitischen Abteilung der Bank von Russland am Donnerstag, dass "der niedrigere Ölpreis vom Finanzministerium bei der Überarbeitung seiner Prognosen im Frühjahr berücksichtigt wurde und der Haushalt nun einen konservativen Preis von 56 US-Dollar pro Barrel enthält".

Gleichzeitig räumte er ein, dass die russische Wirtschaft "fast alle verfügbaren Produktionskapazitäten, Logistik und Infrastruktur und vor allem fast alle Humanressourcen ausgeschöpft hat - jetzt ist es schwierig, neue Mitarbeiter zu finden". Ihm zufolge "brauchen wir eine Atempause und neue Ansätze zur Steigerung der Arbeitsproduktivität".

Im Jahr 2025 erreichte das russische Haushaltsdefizit mit 4,9 Billionen Rubel ein Rekordhoch. Die Ausgaben für den Krieg machen bereits mehr als 40 % aus. Der russische Präsident Wladimir Putin hat erklärt, dass das Defizit bis 2027 schrumpfen könnte, wenn die Kämpfe aufhören.

Russische Regierungsquellen erklärten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass Steuererhöhungen unvermeidlich seien: "Sonst kommen wir einfach nicht über die Runden, auch nicht mit Kürzungen bei den Verteidigungsausgaben. Die Öl- und Gaseinnahmen sinken, und die Wirtschaft kann das nicht vollständig kompensieren."