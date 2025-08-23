"Es ist zu beängstigend": 1 Million Menschen aus Ostukraine evakuiert

WERBUNG

Fast 1.100.000 Menschen sind aus den Grenzregionen in der Ostukraine evakuiert worden, darunter rund 84.000 Kinder. Das teilten ukrainische Behörden mit.

Nach Angaben des stellvertretenden Ministers für kommunale und territoriale Entwicklung der Ukraine, Oleksiy Ryabykin, wurden bereits mehr als 600.000 Menschen aus den Regionen Donezk und Dnipropetrowsk evakuiert.

Grund für die Evakuierungen sind schwere russische Angriffe und anhaltender Beschuss in den betroffenen Regionen. Viele Flüchtende konnten nur das Nötigste mitnehmen.

Nur fünf Hunde und zwei Taschen

Nataliia, eine Bewohnerin des Dorfes Novohryshyne in der Region Donezk, sagte, sie habe bei der Evakuierung nur fünf Hunde und zwei Taschen mitnehmen können.

Olha und Olena aus Dobropillia sagten, sie hätten fünf Wellensittiche und einige Haushaltsgegenstände mitnehmen können. "Es ist schon zu beängstigend, in Dobropillia zu bleiben", sagt Olenas Mutter Tetiana.

Nach Angaben der örtlichen Behörden sind in der Region Donezk rund 16.000 Bürger mit eingeschränkter Mobilität auf eine Evakuierung angewiesen.

Die 75-jährige Liubow aus Awdijiwka, die in den letzten sechs Monaten in Myrnohrad gelebt hatte, wurde während des russischen Beschusses verletzt und konnte bei der Evakuierung nichts mitnehmen. "Mein Arm funktioniert nicht mehr richtig", sagt sie.

"Ich muss operiert werden. Ich möchte nach Hause, zurück nach Awdijiwka. 2015 habe ich meinen Sohn dort begraben, in Awdijiwka. Ein Splitter flog herein. Er schlief, als er gerade von der Arbeit zurückkam. Sein Grab ist dort. Ich bin 75 Jahre alt. Alle meine Dokumente sind verbrannt", erzählte sie.

Wohltätigkeitsorganisationen stellen Notunterkünfte für Evakuierte bereit

All diese Menschen sind nun im Transitzentrum in Pawlohrad untergebracht. Hier können Vertriebene aus der Region Donezk mehrere Tage bleiben. In dieser Zeit helfen Freiwillige ihnen, ihre Papiere wiederherzustellen und eine Unterkunft in sichereren Gebieten zu finden.

Die Menschen kommen desorientiert und verängstigt an. Einige haben alles verloren, sagt Ivan Saverskyi, ein Vertreter der East SOS Charity Foundation, der sich mit den Evakuierten trifft.

Sawerskij zufolge wird derzeit ein neues Zelt im Zentrum aufgestellt, um mehr Menschen aufnehmen zu können. Die freiwilligen Helfer bereiten sich darauf vor, dass die Anzahl der Evakuierten im Herbst möglicherweise noch zunehmen wird.

Eine Verkäuferin auf dem Markt, die von einem russischen Drohnenangriff in der Stadt Druzhkivka in der Region Donezk getroffen wurde Oleg Petrasiuk/Ukrainian 24th Mechanized brigade

Die ukrainische Region Donezk ist zum Epizentrum eines jahrzehntelangen Versuchs der russischen Streitkräfte geworden, die vollständige Kontrolle über die Region zu erlangen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, Russland wolle die verbleibenden 9.000 Quadratkilometer von Donezk. Diese stehen derzeit unter der Kontrolle Kyjiws.

Selenskyj zufolge würde die Aufgabe von Donezk den Verlust einer Schlüsselregion bedeuten.