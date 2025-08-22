Der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un hat in der Hauptstadt Pjöngjang eine Zeremonie abgehalten. Soldaten, die aus dem Kampf in der Ukraine zurückgekehrt sind, wurden mit staatlichen Ehren ausgezeichnet. Zudem wurde um die Gefallenen getrauert, wie staatliche Medien am Freitag berichteten.

Nach Angaben der amtlichen Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur (KCNA) verlieh Kim staatliche "Heldentitel" an Kommandeure und Soldaten, die aus dem Kampf an der Seite der russischen Streitkräfte in der Grenzregion Kursk zurückgekehrt waren.

Außerdem legte er Medaillen neben die Porträts gefallener nordkoreanischer Soldaten, die von staatlichen Medien als "Märtyrer" bezeichnet wurden.

"Die Teilnehmer an den Auslandseinsätzen haben durch ihren unerschütterlichen Kampf und ihr edles Opfer große Leistungen vollbracht, die für immer in die Geschichte eingehen werden", sagte Kim in einer Rede.

Kim Jong-un trifft sich in Pjöngjang mit den führenden Kommandeuren, die in Kursk stationiert sind, 20. August 2025 Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Südkoreanischen Schätzungen zufolge hat Nordkorea seit letztem Herbst rund 15 000 Soldaten nach Russland entsandt und außerdem große Mengen an militärischer Ausrüstung, darunter Artillerie und ballistische Raketen, zur Unterstützung der russischen Invasion in der Ukraine geliefert.

Kim hat sich außerdem bereit erklärt, Tausende von militärischen Bauarbeitern und Minenräumern nach Kursk zu entsenden, was nach Einschätzung südkoreanischer Geheimdienste bald geschehen könnte.

Südkoreanische Beamte haben sich besorgt darüber geäußert, dass Nordkorea im Gegenzug für seine Kriegsunterstützung dringend benötigte Wirtschaftshilfe und fortschrittliche Militärtechnologie erhalten könnte.

Sie befürchten, dass dies die Bedrohung durch Kims Atomwaffenprogramm verstärken könnte. Experten zufolge würde das nordkoreanische Militär durch den Krieg auch wertvolle Kampferfahrungen sammeln.

Vertiefung der Beziehungen zu Putin

In der vergangenen Woche telefonierten Kim und der russische Präsident Wladimir Putin miteinander, um die Vertiefung ihrer Beziehungen und ihre Bemühungen im Krieg gegen die Ukraine zu besprechen, wie die staatlichen Medien beider Länder berichteten.

Putin lobte Berichten zufolge die "Tapferkeit, den Heldenmut und die Selbstaufopferung" der nordkoreanischen Truppen, die gemeinsam mit den russischen Streitkräften den ukrainischen Einmarsch in Kursk zurückschlugen.

Das Telefonat fand vor Putins Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Alaska statt. Die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS meldete, Putin habe Kim auch Informationen über die Gespräche übermittelt. In den nordkoreanischen Berichten wurde das Treffen mit Trump nicht erwähnt.

Kim sagte Putin, dass Pjöngjang "alle Maßnahmen, die die russische Führung auch in Zukunft ergreifen wird", voll und ganz unterstützen werde, während sie über den Ausbau der Beziehungen in "allen Bereichen" im Rahmen eines strategischen Partnerschaftsabkommens sprachen, das sie während eines Gipfeltreffens im vergangenen Jahr unterzeichnet hatten, so KCNA.

Seit Russlands vollumfängliche Invasion in der Ukraine hat Kim Moskau zur Priorität seiner Außenpolitik gemacht, um aus der diplomatischen Isolation auszubrechen und die Beziehungen zu den Ländern, die Washington gegenüberstehen, auszubauen.

Seine Regierung hat den erklärten Wunsch Washingtons und Seouls zurückgewiesen, die Diplomatie zur Entschärfung des nordkoreanischen Atomprogramms wieder aufzunehmen, die 2019 nach einem gescheiterten Gipfel mit Trump während dessen erster Amtszeit eingefroren ist.

Auf diesem von der nordkoreanischen Regierung zur Verfügung gestellten Foto inspiziert Kim Jong-un ein nordkoreanisches Kriegsschiff, 18. August 2025 Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Der neue liberale Präsident Südkoreas, Lee Jae Myung, hat sich seit seinem Amtsantritt im Juni für eine Wiederaufnahme des Dialogs zwischen den beiden Koreas eingesetzt. Dafür hat er unter anderem die Beendigung der grenzüberschreitenden Propagandasendungen, die Pjöngjang verärgern, angeboten.

Doch Kims mächtige Schwester Kim Yo-jong verhöhnte diese Woche erneut die südkoreanischen Bemühungen um eine Verbesserung der Beziehungen und erklärte, ihr Land werde Seoul niemals als diplomatischen Partner akzeptieren.

Mit der zunehmenden Annäherung an Russland hat sich Nordkorea auch in internationalen Angelegenheiten jenseits der koreanischen Halbinsel stärker zu Wort gemeldet und Erklärungen zu Konflikten im Nahen Osten und zu Fragen im Zusammenhang mit der Straße von Taiwan abgegeben.