Hawaii: Untersuchungen des aktiven Vulkans Kilauea

Der Vulkan Kilauea auf Hawaii ist seit Dezember letzten Jahres zum 31. Mal aktiv und spuckt 30 Meter hohe Lava aus.

Der erneute Ausbruch des aktivsten Vulkans der Welt bleibt auf den Krater beschränkt, es ist kein Wohngebiet bedroht.

Der Kilauea befindet sich auf der Insel Hawaii, der größten Insel des hawaiianischen Archipels, etwa 320 Kilometer südlich von Honolulu.

Lava aus dem Vulkan Kilauea auf Hawaii, U.S. Geological Survey AP/AP

Dies ist das vierte Mal in den letzten 200 Jahren, dass am Kilauea eine so hohe Ausbruchshäufigkeit verzeichnet wurde.

Besonders bekannt ist der dauerhafte Ausbruch von 1983 bis 2018, einer der längsten dokumentierten Ausbrüche der Neuzeit. Auch danach war er mehrfach aktiv, zuletzt in den Jahren 2020, 2021, 2023 - und 2024.

Nach Ansicht der Wissenschaftler ist es noch zu früh, um die weitere Entwicklung der vulkanischen Aktivität zu beurteilen.