In Anwesenheit von etwa siebzigtausend Menschen auf dem Petersplatz im Vatikan erklärte Papst Leo XIV. Carlo Acutis und Pier Giorgio Frassati für heilig. Es war die erste derartige Feier, seit Prevost Pontifex ist.

"Wir erklären den seligen Pier Giorgio Frassati und den seligen Carlo Acutis zu Heiligen und nehmen sie in die Liste der Heiligen auf, um festzustellen, dass sie in der ganzen Kirche als Heilige verehrt werden", sagte der Papst, als er die traditionelle lateinische Formel verlas.

"Heute ist ein wunderschönes Fest für ganz Italien, für die ganze Kirche und für die ganze Welt", sagte Leo XIV. zu Beginn der Messe auf dem Petersplatz im Petersdom.

"Bevor ich mit der feierlichen Heiligsprechung beginne, möchte ich Sie alle grüßen, denn es ist auch ein Tag der großen Freude. Ich begrüße besonders die vielen Jugendlichen und jungen Menschen, die zu dieser Heiligen Messe gekommen sind, die wirklich ein Segen des Herrn ist. Ihr seid aus verschiedenen Ländern gekommen, es ist ein Geschenk des Glaubens, das wir teilen wollen", fügte der Papst hinzu.

Wer war Carlo Acutis: der erste Heilige der Jahrtausendwende

Der Leichnam von Carlo Acutis ruht seit 2019 in Assisi. Millionen von Gläubigen aus der ganzen Welt sind gepilgert, um den jungen Seligen zu ehren, dessen Leichnam in einem gläsernen Schrein ausgestellt ist, gekleidet in seinen Trainingsanzug. Seine Geschichte, die eng mit der Technologie verbunden ist, lebt auch im Internet weiter: Eine Webcam überträgt Bilder seines Schreins und den ununterbrochenen Strom der Pilger rund um die Uhr live auf YouTube und macht ihn so zu einem echten "Influencer Gottes".

Der Weg zur Heiligsprechung von Carlo Acutis ist von zwei Wundern geprägt, die beide von der katholischen Kirche anerkannt wurden. Das erste betrifft die unerklärliche Heilung von Matheus, einem brasilianischen Kind, das an einer seltenen Fehlbildung der Bauchspeicheldrüse litt. Im Jahr 2013 wurde Matheus nach dem Gebet mit einer Reliquie von Acutis vollständig geheilt, ein Ereignis, das von der wissenschaftlichen Gemeinschaft der Kirche als unerklärlich bezeichnet wurde. Das zweite Wunder, das 2022 anerkannt wurde, steht im Zusammenhang mit Valeria, einer Studentin aus Costa Rica in Florenz.

Nach einer schweren Kopfverletzung und einem Schicksal, das besiegelt schien, begab sich die Mutter von Valeria zum Grab des Acutis in Assisi, und wenige Stunden später erholte sich das Mädchen vollständig, eine blitzartige Genesung, die von der Kirche als zweites Wunder anerkannt wurde.

Wer war Pier Giorgio Frassati, Sohn des Gründers von La Stampa, der zum Heiligen erklärt wurde?

Pier Giorgio Frassati (1901-1925), dessen Leben eine Brücke zwischen der Welt des Großbürgertums und der Welt der Bedürftigen bildete, war eine Ikone des Glaubens und der Nächstenliebe. Als Sohn von Alfredo Frassati, dem Gründer der Zeitung "La Stampa", entwickelte Pier Giorgio Frassati trotz der geistigen Distanz seines Vaters, eines Agnostikers, einen tiefen Glauben. Seine Berufung zeigte sich schon in jungen Jahren, als er sich entschied, sich den Ärmsten zu widmen, und zu einem Bezugspunkt für die armen Familien von Turin wurde, denen er mit Großzügigkeit beistand.

Nicht nur Nächstenliebe: Frassati verstand es, soziales Engagement und Politik mit seiner Spiritualität zu verbinden. Als Mitglied katholischer Vereinigungen und Aktivist der italienischen Volkspartei glaubte er fest an die Notwendigkeit von Reformen für eine gerechtere Gesellschaft . Er starb im Alter von nur 24 Jahren an den Folgen einer Kinderlähmung, die er sich vermutlich bei der Pflege von Kranken zugezogen hatte. Sein unerwarteter Tod machte seine große Popularität und seinen Einfluss deutlich.

Papst Johannes Paul II. erklärte Pier Giorgio Frassati am 20. Mai 1990 nach dem anerkannten Wunder der Heilung des an der Pottschen Krankheit leidenden Domenico Sellan für selig. Seit 2008 ruht der Leichnam des Seligen unversehrt in einer Kapelle des Turiner Doms. Sein Grab ist ein Wallfahrtsort für die Gläubigen, die zu ihm beten und ihn verehren.