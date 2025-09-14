Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
London: Übergriffe auf Polizei bei Aufmarsch von Rechtsextremist Tommy

Ein Demonstrant steht auf dem Kopf eines der Löwen auf der Westminster Bridge während eines von Tommy Robinson angeführten Marsches und einer Kundgebung von Unite the Kingdom in London, Samstag, 13. September 2025.
Ein Demonstrant steht auf dem Kopf eines der Löwen auf der Westminster Bridge während eines von Tommy Robinson angeführten Marsches und einer Kundgebung von Unite the Kingdom in London, Samstag, 13. September 2025.
Copyright Joanna Chan/AP
Von Sertac Aktan mit AP
Ein von dem rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson organisierter Großaufmarsch in London endete am Samstag in Gewalt, nachdem eine kleine Gruppe seiner Anhänger mit der Polizei zusammenstieß, die sie von einer Gegenkundgebung trennte.

Mehr als 100.000 Demonstranten haben am Samstag in London an einem von dem rechtsextremen Aktivisten Tommy Robinson organisierten Marsch teilgenommen.

Robinson, der mit bürgerlichem Namen Stephen Yaxley-Lennon heißt und für seine nationalistischen und migrationsfeindlichen Ansichten bekannt ist, bezeichnete den Marsch als Demonstration für die Meinungsfreiheit und sagte, er diene der Verteidigung des britischen Erbes und der britischen Kultur.

Die Kundgebung "Unite the Kingdom" zog nach Schätzungen der Polizei rund 110.000 Menschen an. An einem konkurrierenden "March Against Fascism", der von Stand Up to Racism organisiert wurde, nahmen rund 5.000 Menschen teil.

Mehr als 1.000 Polizeibeamte waren im Einsatz, um die konkurrierenden Demonstrationen zu überwachen, während eine Pufferzone dafür sorgen sollte, dass die beiden Seiten nicht miteinander kollidierten.

Ein Polizeibeamter steht vor Demonstranten, die an einem von Tommy Robinson angeführten Marsch und einer Kundgebung von
Ein Polizeibeamter steht vor Demonstranten, die an einer von Tommy Robinson angeführten Demonstration und Kundgebung von Unite the Kingdom in London teilnehmen, Samstag, 13. September 2025.

Nach einem zunächst friedlichen Nachmittag bewarfen die Demonstranten von "Unite the Kingdom" die gegnerische Kundgebung mit Gegenständen und versuchten, die Absperrungen zu durchbrechen, die zur Trennung der Gruppen errichtet worden waren. Beamte mussten Gewalt anwenden, um zu verhindern, dass ein Zaun zur Kontrolle der Menschenmenge durchbrochen wurde, so die Polizei.

Mindestens neun Personen wurden festgenommen, aber die Polizei gab an, dass viele andere Straftäter identifiziert worden seien und zur Rechenschaft gezogen werden würden.

Einige Robinson-Anhänger hielten Schilder mit Aufschriften wie "Stoppt die Boote", "Schickt sie nach Hause" und "Genug ist genug, rettet unsere Kinder". Viele trugen auch die rot-weiße St.-Georgs-Flagge Englands und den Union Jack, die Staatsflagge des Vereinigten Königreichs, und skandierten "Wir wollen unser Land zurück".

Bei der Gegenkundgebung hielten die Menschen Schilder mit der Aufschrift "Flüchtlinge willkommen" und "Zerschlagt die extreme Rechte" und riefen "Steht auf, wehrt euch".

Polizeibeamte bilden eine Reihe vor den Demonstranten des von Tommy Robinson angeführten Marsches und der Kundgebung von
Polizeibeamte bilden eine Linie vor den Demonstranten des von Tommy Robinson angeführten Marsches und der Kundgebung von Unite the Kingdom in der Nähe von Westminster, London, Samstag, 13. September 2025.

Die Demonstrationen finden zu einer Zeit statt, in der das Vereinigte Königreich von einer Debatte über Migranten erschüttert wird, die in überfüllten Schlauchbooten den Ärmelkanal überqueren, um an Land zu gelangen.

Obwohl die Menschenmenge groß war, reichte sie bei weitem nicht an eine der größten Demonstrationen der letzten Zeit heran, als eine pro-palästinensische Kundgebung im November 2023 schätzungsweise 300.000 Menschen anzog.

Robinson hatte zuvor für Oktober letzten Jahres eine "Unite the Kingdom"-Kundgebung geplant, konnte aber nicht teilnehmen, nachdem er wegen Missachtung eines Gerichtsbeschlusses aus dem Jahr 2021, der ihm untersagte, verleumderische Behauptungen gegen einen syrischen Flüchtling zu wiederholen, der ihn erfolgreich verklagt hatte, zu einer Haftstrafe verurteilt wurde. Zuvor hatte er bereits Haftstrafen wegen Körperverletzung und Hypothekenbetrugs verbüßt.

