Nannte Marco Rubio den US-Ukraine-Plan einen "Wunschzettel" Russlands?

US-Außenminister Marco Rubio hat am Samstag gesagt, dass der 28-Punkte-Vorschlag zur Beilegung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine "von den USA verfasst" wurde.

"Der Friedensvorschlag wurde von den USA verfasst. Er wird als starker Rahmen für die laufenden Verhandlungen angeboten", schrieb Rubio auf X. "Er basiert auf Beiträgen der russischen Seite. Aber er basiert auch auf früheren und aktuellen Beiträgen der Ukraine", schrieb Rubio.

Gesetzgeber, die Präsident Donald Trumps Ansatz zur Beendigung des russisch-ukrainischen Krieges kritisch gegenüberstehen, behaupteten, Außenminister Marco Rubio habe ihnen gesagt, dass der Friedensplan eine "Wunschliste" der Russen sei und nicht der eigentliche Vorschlag, der die Positionen Washingtons enthält.

Derweil arbeiten Kyjiws Verbündete an einer einheitlichen Antwort auf den 28-Punkte-Plan. Am Sonntag wollen sich hochrangige amerikanische, ukrainische und europäische Beamte in Genf treffen, um die nächsten Schritte zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu besprechen.

Senator Mike Rounds, R-S.D., spricht mit den Senatoren Chris Coons, D-Del., links, und Peter Welch, D-Vt., rechts, während einer Pressekonferenz im Halifax International Centre. Kelly Clark/AP

Ein Sprecher des Außenministeriums dementierte die Darstellung der Senatoren und nannte sie "eklatant falsch".

Rubio und der Trump-Beauftragte Steve Witkoff arbeiteten nach Angaben des Weißen Hauses einen Monat lang an dem von den USA unterstützten 28-Punkte-Friedensvorschlag, an dem sowohl Russen als auch Ukrainer beteiligt waren.

Der Plan geht auf viele russische Forderungen ein, die der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei Dutzenden von Gelegenheiten kategorisch abgelehnt hat, darunter die Aufgabe großer Teile des Territoriums.

Trump will, dass die Ukraine den Plan bis Ende nächster Woche akzeptiert.

US-Senatoren sagen, der Plan würde Moskau nur belohnen

"Diese Regierung war nicht für die Veröffentlichung in ihrer jetzigen Form verantwortlich", sagte der Republikaner Mike Rounds aus South Dakota auf einer Sicherheitskonferenz in Kanada. "Sie wollen es als Ausgangspunkt nutzen."

Rounds sagte: "Es sah eher so aus, als wäre es von Anfang an auf Russisch geschrieben worden."

Die Senatoren sagten, sie hätten mit Rubio gesprochen, nachdem er einige von ihnen auf seinem Weg nach Genf zu Gesprächen über den Plan angesprochen hatte. Der unabhängige Senator Angus King aus Maine sagte, Rubio habe ihnen gesagt, der Plan sei "nicht der Plan der Regierung", sondern eine "Wunschliste der Russen".

Zuvor hatten die Senatoren am Samstag erklärt, der Plan belohne Moskau nur für seine Aggression und sende eine Botschaft an andere Staatschefs, die ihre Nachbarn bedroht haben.

"Er belohnt Aggression. Das ist schlicht und einfach. Es gibt keine ethische, rechtliche, moralische oder politische Rechtfertigung dafür, dass Russland die Ostukraine für sich beansprucht", sagte King bei einer Podiumsdiskussion auf dem Internationalen Sicherheitsforum in Halifax, Kanada.

Putin begrüßte den Vorschlag am späten Freitag und sagte, er könne "die Grundlage für eine endgültige Friedensregelung bilden", wenn die USA die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten zur Zustimmung bewegen könnten.

Selenskyj lehnte den Plan in einer Ansprache nicht rundheraus ab, bestand aber auf einer fairen Behandlung und versprach, mit Washington und anderen Partnern "ruhig" zusammenzuarbeiten, was er als "wirklich einen der schwierigsten Momente unserer Geschichte" bezeichnete.