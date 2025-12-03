Die Beziehungen zwischen den USA und Venezuela sind in eine Phase der Spannung eingetreten, wie es sie seit Jahren nicht mehr gegeben hat. In nur wenigen Monaten hat eine Kette von politischen Entscheidungen und militärischen Aktionen die Lage völlig verändert: Die Frage ist nun, wohin eine solche Eskalation führen könnte und vor allem, was im Falle eines Rücktritts von Nicolás Maduro geschehen würde. Euronews hat Experten dazu befragt.

Seit den venezolanischen Wahlen im vergangenen Jahr - die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado in den Untergrund trieben - hat Washington eine Belohnung von 50 Millionen Dollar (mehr als 43 Millionen Euro) für die Ergreifung von Präsident Maduro ausgesetzt. Mehrere Schiffe mutmaßlicher Drogenhändler in der Karibik wurden versenkt und die USA haben sogar ihren größten Flugzeugträger in die Region entsandt. All dies erhöht den Druck auf Caracas auf ein noch nie dagewesenes Niveau.

Hinzu kommt, dass Donald Trump öffentlich eingeräumt hat, dass die CIA Aktionen auf venezolanischem Territorium durchgeführt hat. Und er hat gedroht, den Luftraum des Landes vollständig zu schließen. In den vergangenen Tagen hat der US-Präsident auch zugegeben, selbst direkte Gespräche mit Maduro geführt zu haben, was sogar sein Umfeld überrascht hat.

"Das Problem ist, dass nicht einmal er selbst genau weiß, was er will", meint Carlos Malamud, leitender Forscher am Institut Elcano Royal in Madrid. Er ist jedoch der Meinung, dass die "vielfältigen" Ziele des US-Präsidenten sehr klar sind: seiner Basis eine Botschaft der Stärke zu vermitteln, den Drogenhandel zu bekämpfen und die von Kuba, Nicaragua und Venezuela gebildete Achse zu isolieren.

Das Fehlen einer "kohärenten" Strategie

In diesem Sinne bekräftigt Malamud, dass der Fall Venezuela für die Trump-Regierung nicht mehr nur eine diplomatische Angelegenheit ist, sondern eine Frage der nationalen Sicherheit der USA. Der Professor für amerikanische Geschichte an der Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) warnt jedoch, dass es dem Weißen Haus derzeit an einer mittel- und langfristigen Vision fehlt.

"Seine Politik gegenüber Venezuela ist eine Kombination aus Impulsen, Intuitionen und internem Druck, aber es fehlt eine kohärente Strategie", meint Malamud, der andererseits "einen offenen Krieg" fast völlig ausschließt. "Eine US-Bodeninvasion ist höchst unwahrscheinlich, aber es gibt andere Gewaltoptionen, wie zum Beispiel verdeckte Aktionen.

Malamud betont, dass es andere "durchaus plausible" Möglichkeiten der Gewaltanwendung gibt, wie gezielte Bombardierungen, Kommandooperationen zur Störung des Chavismus, verdeckte Sabotageaktionen der CIA oder eine wirtschaftliche und diplomatische Belagerung, die einen inneren Zusammenbruch provozieren soll.

"Die Risiken einer Militäroperation in Venezuela sind weitaus größer als ihre vermeintlichen Vorteile", argumentiert er. "Die große Frage ist, wer Venezuela führen wird, wenn Maduro stürzt."

Die Hemisphäre hat sich völlig verändert. Lateinamerika hat sein komplizenhaftes Schweigen hinter sich gelassen. Milos Alcalay Ehemaliger ständiger Vertreter von Venezuela bei den Vereinten Nationen

Milos Alcalay, früherer stellvertretender venezolanischer Außenminister und ehemaliger ständiger Vertreter Venezuelas bei den Vereinten Nationen, sagt, dass die militärische Mobilisierung der USA in der Karibik "nach der Einstufung des Cartel de los Soles (Kartell der Sonnen) als terroristische Organisation eine ganz andere Konnotation erhält" und warnt, dass diese Entscheidung einer möglichen US-Offensive "rechtliche Deckung" verschaffen würde.

Für Alcalay erlebt das "Maduro-Regime" einen Moment der "Nervosität" - vor allem wegen seiner internationalen Isolierung, die es nicht mehr umkehren kann. Anders als in der Vergangenheit habe sich in Lateinamerika ein demokratischer Konsens gegen Caracas entwickelt. "Die Hemisphäre hat sich völlig verändert. Lateinamerika hat das komplizenhafte Schweigen hinter sich gelassen".

Hinzu kommt ein neuer Faktor: die Unterstützung der karibischen Länder, die angesichts der direkten Auswirkungen des Drogenhandels, der illegalen Einwanderung und anderer illegaler Aktivitäten, die dem venezolanischen Staat zugeschrieben werden, aktiver geworden sind. Für viele von ihnen, so erklärt der venezolanische Diplomat, ist der Einsatz der USA in der Region "eine direkte Botschaft", dass die Situation jetzt ganz anders ist und dass Washington "bereit ist zu handeln".

Die drei "Beine" des Tisches

Alcalay fasst die Situation mit einer Metapher zusammen, die das instabile Gleichgewicht der Krise treffend beschreibt: Es gibt "drei Beine", ohne die kein Prozess in Venezuela, "ob diplomatisch oder mit Gewalt", aufrechterhalten werden kann: die nationale Sicherheit der USA, der Kampf um das Überleben des Madurismo und die Forderungen der Opposition.

Für den Diplomaten, der als venezolanischer Botschafter in Rumänien, Israel und Brasilien tätig war, müssen echte Verhandlungen die "echte Opposition" einbeziehen, nicht nur Gespräche zwischen dem Weißen Haus und Miraflores.

"Bei Trump gibt es keine Grauzonen: Er sieht Venezuela als nationales Sicherheitsproblem und handelt entsprechend", sagt er und warnt im Einklang mit Malamud, dass "Trump absolut unberechenbar ist: Heute kann er die Hand ausstrecken und morgen ohne Vorwarnung eine einseitige Aktion starten".

Bei Trump gibt es keine Grauzonen: Er sieht Venezuela als ein nationales Sicherheitsproblem und handelt entsprechend. Carlos Malamud Senior Research Fellow am Königlichen Institut Elcano

Dennoch räumt Alcalay ein, dass ein direkter und exklusiver Dialog zwischen den beiden Staatsoberhäuptern aufgrund des personalistischen Stils des US-Präsidenten nicht ausgeschlossen werden kann, warnt aber: "Das kann nicht nur ein Pingpong zwischen Trump und Maduro sein; am Tisch muss die echte Opposition sitzen, die von Corina Machado und González vertreten wird".

In der Zwischenzeit lebt die venezolanische Gesellschaft in einer Mischung aus Illusion und Angst. "Die Venezolaner wollen den Wandel, aber sie haben auch Angst", sagt Alcalay. "Sie wissen, dass jeder Protest sofortige Repressionen auslösen kann.

Der Einsatz des US-Militärs führt zu einer noch größeren Unsicherheit, da jede Fehlkalkulation zu einem für Caracas nicht zu gewinnenden bewaffneten Konflikt führen könnte, was die "Nervosität" in den Reihen des "bolivarischen Regimes" noch verstärkt. "Es weiß, dass es dieses Mal nicht mehr alle Faktoren unter Kontrolle hat und dass angesichts eines solchen Einsatzes jedes militärische Abenteuer politischer und militärischer Selbstmord wäre".

Die große Frage: Was passiert, wenn Maduro stürzt?

Sowohl Alcalay als auch Malamud sind sich in einem wichtigen Punkt einig: Die venezolanische Opposition ist geschwächt und zersplittert, viele ihrer Spitzen sind untergetaucht oder im Exil. Für Malamud ist die Opposition sogar "weitgehend verschwunden", was einen geordneten Übergang im Falle eines plötzlichen Zusammenbruchs der venezolanischen Regierung erschweren würde.

Diese Schwäche macht den "Tag danach" zur eigentlichen Herausforderung. Selbst wenn Trump einige seiner Ziele erreichen sollte, wie z. B. einen Fehler zu erzwingen, der einen internen Zusammenbruch provozieren und Maduro zum Rücktritt zwingen würde, ist nach Ansicht des Experten nicht klar, wer die institutionellen Kapazitäten hätte, um zu verhindern, dass Venezuela zu einem "gescheiterten Staat" wird.

"Wer soll die Ordnung garantieren, wie soll das alles finanziert werden, wer soll die Regierung leiten?", fragt Malamud, der erst diese Woche zusammen mit Carlota García Encina eine Analyse zur Lage in Venezuela veröffentlicht hat. "Wir wissen auch nicht, wie die Militärs reagieren werden: werden sie sich dem Druck der USA schnell ergeben oder wird es eine Amnestie geben? Der Tag danach ist das große Problem".

In diesem Sinne glaubt Alcalay, dass es "innerhalb des Regimes selbst diejenigen gibt, die wissen, dass das Ende dieses Zyklus gekommen ist, es aber nicht öffentlich zugeben wollen". "Die sprunghafte Reaktion der Regierung zeigt, dass sie das Gewicht der internationalen Isolation zu spüren bekommt", sagt Malamud.

Unterdessen geht die Eskalation weiter. Die Maschinerie ist in Bewegung, und keine Seite scheint bereit zu sein, einen Rückzieher zu machen. Aus all diesen Gründen besteht das Problem, da sind sich beide Experten einig, weniger darin, wie diese Krise enden könnte, sondern vielmehr darin, was danach kommt.