Tragödie in Peru: 15 Menschen sterben bei Militärhubschrauber-Unfall

DATEI: Ein Hubschrauber landet auf einem Luftwaffenstützpunkt in Guatemala-Stadt, Montag, 26. Januar 2026. (AP Photo/Moisés Castillo)
Von Christina Thykjaer & Euronews
Zuerst veröffentlicht am
Ein Militärhubschrauber, der bei Rettungs- und Hilfseinsätzen nach schweren Überschwemmungen unterwegs war, ist im Süden Perus abgestürzt. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben, darunter sieben Minderjährige und ein Oberst der Luftwaffe. Rettungskräfte fanden das Wrack nach stundenlanger Suche.

Bei einem Absturz eines Militärhubschraubers in der peruanischen Region Arequipa sind nach offiziellen Angaben vom Montag insgesamt 15 Menschen ums Leben gekommen , darunter sieben Minderjährige und ein Oberst der Luftwaffe.

Die Maschine, eine Mi-17 aus russischer Produktion, war an Unterstützungs- und Rettungsarbeiten für die von den schweren Überschwemmungen betroffenen Menschen beteiligt, die in verschiedenen Teilen der Region schwere Schäden verursacht haben. Das Flugzeug war in der Stadt Pisco in der Region Ica gestartet und auf dem Weg nach Süden, als am Sonntagnachmittag jeglicher Funkkontakt abbrach.

Nach mehrstündiger Suche gelang es den Rettungsteams am Montag, das Wrack des Hubschraubers in der Nähe von Chala Viejo, einer Stadt in der Nähe der Pazifikküste, mehr als 300 Kilometer vom Abflugort entfernt, zu finden. Vor Ort wurde bestätigt, dass es keine Überlebenden gibt.

Nach offiziellen Angaben handelt es sich bei den Opfern um die vier Besatzungsmitglieder und 11 Passagiere. Der vorläufigen Liste zufolge handelte es sich um vier Erwachsene - einer von ihnen im Rang eines Obersts - und sieben Minderjährige, darunter ein dreijähriges Kind.

Die Behörden erklärten, dass die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache fortgesetzt werden, während das Land inmitten der durch die Regenfälle verursachten Notlage eine weitere Tragödie beklagt.

Weitere Quellen • AFP

