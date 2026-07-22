Der Sommer in Astana ist erst zur Hälfte vorbei, doch die Einwohner der kasachischen Hauptstadt haben bereits zwei Hitzewellen erlebt, die alle bisherigen Rekorde gebrochen haben.

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Am 14. Juli stiegen die Temperaturen auf 39,5 °C und brachen damit den bisherigen Rekord für diesen Tag von 35,3 °C, der vor 34 Jahren aufgestellt worden war. Nur drei Wochen zuvor, am 23. Juni, stellte die Stadt mit 36,8 °C ebenfalls einen neuen Rekord auf und übertraf damit die 1941 gemessenen 36,4 °C.

In der vergangenen Woche erhielten die Einwohner weiterhin Warnungen über das kasachische Notrufsystem 112, da die Temperaturen weiterhin bei rund 36 °C lagen.

Astana ist kein Einzelfall. In ganz Kasachstan hat die Hitzewelle die Temperaturen im Südwesten auf bis zu 44 °C und im Süden sowie Südosten auf 45 °C bis 48 °C steigen lassen.

Nach Angaben des Nationalen Hydrometeorologischen Dienstes Kasachstans wird die Hitze voraussichtlich bis Ende Juli anhalten, wobei für den Westen und Süden Kasachstans, die heißesten Regionen des Landes, Temperaturen von 35°–45°C vorhergesagt werden.

Almaty hat während der extremen Hitze die Bewässerung und die Nebelbildung auf den Straßen verstärkt. Photo by Samat Qusaiynov / Courtesy of the Almaty Akimat.

In diesem Sommer tauchten in den sozialen Medien erneut zahlreiche Videos aus dem Süden Kasachstans auf, die zeigen, wie Einwohner bei Temperaturen über 40 °C Eier auf sonnengeheizten Oberflächen braten.

Gesundheitssysteme unter Druck

Laut UNICEF sind fast drei Viertel des kasachischen Staatsgebiets klimabedingten Risiken ausgesetzt, die die menschliche Gesundheit beeinträchtigen. Ein aktueller Bericht der Weltbank warnte zudem, dass sich die Zahl der hitzebedingten Todesfälle in Städten in Europa und Zentralasien bis 2050 verdreifachen könnte, wenn keine stärkeren Anpassungsmaßnahmen ergriffen werden.

Dennoch lässt sich nach wie vor nicht sagen, wie viele Menschen in Kasachstan jedes Jahr an den Folgen extremer Hitze sterben. Auf Anfrage von Euronews erklärte das Gesundheitsministerium, dass das Land derzeit keinen separaten nationalen Indikator für hitzebedingte Sterblichkeit erhebt.

Das Ministerium räumte zudem ein, dass Kasachstan noch keinen nationalen Aktionsplan zum Thema „Hitze und Gesundheit“ habe, der vollständig mit den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation im Einklang stehe, obwohl einige Elemente bereits vorhanden seien. Dazu gehören öffentliche Hitzewarnungen und Gesundheitshinweise, insbesondere für gefährdete Gruppen wie ältere Menschen, Kinder und Menschen mit chronischen Erkrankungen.

Laut offiziellen Angaben wird derzeit daran gearbeitet, die Überwachung klimabedingter gesundheitlicher Auswirkungen zu verbessern, einschließlich Ansätzen zur Erfassung von Todesfällen im Zusammenhang mit extremer Hitze.

Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa, warnt davor, dass Zentralasien angesichts der fortschreitenden Klimaerwärmung mit einem starken Anstieg der hitzebedingten Todesfälle konfrontiert sein wird.

„Prognosen zeigen, dass Kasachstan und Usbekistan in naher Zukunft den stärksten Anstieg der durch Hitzewellen bedingten Sterblichkeitsraten in Zentralasien verzeichnen werden – und das bereits bei moderaten Klimaszenarien. Leider wird es noch schlimmer werden.“

Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO-Regionaldirektor für Europa Copyright: WHO

Er sagt, die Regierungen sollten jetzt handeln, anstatt auf die nächste Hitzewelle zu warten. „Jedes Land – einschließlich Kasachstan – braucht einen Aktionsplan zum Schutz der Gesundheit bei Hitze noch vor dem nächsten Sommer, nicht erst währenddessen.“

Nach Angaben der WHO konnten Länder, die solche Pläne eingeführt haben, die Zahl der hitzebedingten Todesfälle um rund 25 Prozent senken.

Dr. Kluge warnt davor, dass die Kosten einer verzögerten Reaktion für Zentralasien besonders hoch sein könnten, wo viele Menschen in ländlichen Gebieten leben und nur begrenzten Zugang zu Kühlmöglichkeiten haben.

Hitzewellen spiegeln einen umfassenderen Klimatrend wider

Die jüngste Hitzewelle ist kein isoliertes Wetterereignis, sondern Teil eines langfristigen Erwärmungstrends.Laut Kazhydromet erwärmt sich Kasachstan schneller als der globale Durchschnitt. Im Jahr 2025 verzeichnete das Land sein bisher wärmstes Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, wobei die durchschnittliche Lufttemperatur 2,98 °C über der klimatischen Norm lag.

Die Zahl der Tage mit Temperaturen über 30 °C und 35 °C nimmt zu, was das Dürrerisiko insbesondere im Süden und Westen Kasachstans erhöht.

Extreme Hitze erhöht zudem die Gefahr von Waldbränden. Nach Angaben des kasachischen Umweltministeriums sind fast alle bisher registrierten Waldbrände gelöscht oder unter Kontrolle gebracht worden, doch die Behörde warnt, dass die Gefahr neuer Brände angesichts des anhaltend heißen Wetters weiterhin hoch ist.

Die Auswirkungen gehen über heißere Sommer hinaus. Eine frühere Schneeschmelze führt dazu, dass die Frühjahrshochwasser früher einsetzen, was es erschwert, Wasser in Stauseen für die Bewässerung im späteren Verlauf der Saison zu speichern. Mildere Winter verringern zudem die Feuchtigkeitsmenge, die in tiefere Bodenschichten gelangt, was sich auf die Ernteerträge auswirken kann.

Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie erwärmt sich Zentralasien insgesamt schneller als der globale Durchschnitt. Experten führen dies darauf zurück, dass sich das Land aufgrund seiner Lage im Landesinneren, weit entfernt von den Ozeanen, schneller aufheizt als Küstenregionen.

„Fast die gesamte Region erlebt während der warmen Jahreszeit häufigere und länger anhaltende Hitzewellen“, sagt Saulet Sakenov, Analyst für Klimaprojekte beim UNDP Kasachstan.

Laut Sakenov haben die Gletscher Kasachstans seit 1950 bereits zwischen 14 und 30 Prozent ihrer Masse verloren. Zwar führt das schnellere Abschmelzen vorübergehend zu höheren Flussabflüssen, doch er warnt, dass sich dieser Trend letztendlich umkehren wird.

„Bis zum Ende des Jahrhunderts werden wir, wenn die Gletscherreserven erschöpft sind, mit einer Phase schwerer Wasserknappheit konfrontiert sein. Die Flussmengen im Syr Darya, im Ili und in anderen Gebirgsflussgebieten werden deutlich zurückgehen, was Risiken für die Wasser-, Nahrungsmittel- und Energiesicherheit in ganz Zentralasien mit sich bringt“, sagt er.

Für Kasachstan, einen der weltweit führenden Weizenexporteure, bedrohen anhaltende Hitze und Dürre die Ernteerträge, die Weideproduktivität und die Wasserversorgung, was nicht nur für die heimische Landwirtschaft, sondern auch für die regionale Ernährungssicherheit Anlass zur Sorge gibt.