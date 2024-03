Die jährliche Inflation in der EU und der Eurozone zeigt weiterhin Anzeichen einer Abschwächung: Die Januar-Zahlen zeigen einen Rückgang in 15 der EU-Länder. Die übrigen 11 Länder verzeichneten jedoch einen Anstieg.

Die Inflation in der EU ist seit ihrem Höchststand von 11,5 % im Oktober 2022 allmählich und kontinuierlich zurückgegangen. Im Januar 2024 lag die jährliche Inflationsrate in der EU laut Eurostat, dem statistischen Amt der EU, bei 3,1 %, gegenüber 3,4 % im Dezember.

Dies steht in krassem Gegensatz zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, als sie bei 10,0 % lag. Gleichzeitig lag die jährliche Inflationsrate in der Eurozone im Januar 2024 bei 2,8 %, gegenüber 2,9 % im Dezember und deutlich unter den 8,6 % im Januar 2023.

Die Preise steigen nur langsam

Die rückläufige Inflation zeigt, dass die Verbraucherpreise langsamer steigen als früher, auch wenn sie immer noch steigen. Negative Inflation oder Deflation liegt vor, wenn die Preise in einer Volkswirtschaft fallen. Im Januar beispielsweise waren die Energiepreise in der EU niedriger als ein Jahr zuvor.

Die vorläufige Schätzung von Eurostat, die am 1. März veröffentlicht wurde, zeigt, dass die jährliche Inflationsrate in der Eurozone im Februar auf 2,6% gesunken ist, gegenüber 2,8% im Januar. Sie liegt jedoch immer noch über der von der Europäischen Zentralbank (EZB) angestrebten Inflationsrate von 2 %.

Die Inflationsrate, die anhand des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) gemessen wird, ist in Europa sehr unterschiedlich. Während in den meisten EU-Ländern eine Abkühlung zu beobachten war, wies keines der Länder im Januar eine negative Inflationsrate im Vergleich zum Vorjahr auf. Die Eurostat-Schätzungen für Februar lassen noch in keinem Land einen solchen Rückgang erkennen.

Wie sehen die Inflationsraten in der EU im Vergleich aus?

Im Oktober 2022 erreichte die Inflation ihren höchsten Stand in den letzten vier Jahrzehnten.

Auf die COVID-19-Krise folgte ein deutlicher Anstieg der Verbraucherpreise, wie der Bericht der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 2023 zeigt. Aufgrund der raschen Erholung von der Pandemie und den damit verbundenen Engpässen in der Lieferkette, begannen die Preise 2021 zu steigen.

Der Einmarsch Russlands in der Ukraine trieb die Inflation ebenfalls wieder in die Höhe, wobei die Auswirkungen auf die Energiepreise die Inflation im Oktober 2022 auf ein Niveau brachten, das seit 40 Jahren nicht mehr erreicht wurde.

Zwischen 1997 und Ende 2021 wurde die höchste jährliche Inflationsrate in der EU mit 4,4 % im Juli 2008 verzeichnet. Seit diesem Höchststand ist die jährliche Inflationsrate sowohl in der EU als auch in der Eurozone fast jeden Monat gesunken.

Rumänien hat die höchste Inflation

Die Zahlen für Januar 2024 zeigen, dass die jährliche Inflationsrate in der EU zwischen 0,9 % und 7,3 % schwankte. Rumänien wies mit 7,3% die höchste Rate unter den EU-Mitgliedern auf, gefolgt von Estland und Estland (5%), Kroatien (4,8%) und Polen (4,5%).

Niedrigste Inflation in Dänemark und Italien

Dänemark und Italien verzeichneten mit 0,9 % die niedrigsten jährlichen Inflationsraten. Lettland, Litauen und Finnland folgten ihnen mit 1,1 %.

Unter den anderen großen Vier der EU lag die Inflationsrate in Spanien (3,5 %) und Frankreich (3,4 %) über dem EU-Durchschnitt, während Deutschland (3,1 %) das gleiche Niveau wie die EU meldete. In Großbritannien lag die Inflationsrate bei 4,2 %.

Im Vergleich zum Dezember ging die jährliche Inflationsrate in 15 EU-Ländern zurück, blieb in einem Land unverändert und stieg in 11 weiteren an.

Inflation in den Kandidatenländern höher

Alle fünf Länder mit Kandidatenstatus für den Beitritt zur EU, für die Eurostat Daten zur Verfügung stellte, wiesen höhere jährliche Inflationsraten auf als die EU der 27.

Die Türkei bildete mit 64,9 % einen extremen Ausreißer. Die Oppositionsparteien und der ehemalige Leiter von TurkStat behaupten sogar, dass die offiziellen Inflationszahlen manipuliert wurden. Die jährliche Verbraucherinflationsrate wurde von der unabhängigen Inflation Research Group (ENAG) mit 129 % angegeben.

Rückgang in elf von 20 Ländern im Februar erwartet

Nach der vorläufigen Schätzung von Eurostat wird die jährliche Inflationsrate im Februar in 11 von 20 Ländern der Eurozone im Vergleich zum Januar sinken.

Die Slowakei verzeichnete den stärksten Rückgang um 0,7 Prozentpunkte (PP) von 4,4% auf 3,7%, gefolgt von einem Rückgang um 0,6 PP in Spanien, Malta und Estland.

In vier Ländern stieg sie der Schätzung zufolge an, nämlich in Belgien (2,1 Prozentpunkte), Luxemburg (0,2 Prozentpunkte), Zypern und Finnland (jeweils 0,1 Prozentpunkte).

In der Eurozone verzeichnete Kroatien im Februar 2024 mit 4,8% die höchste jährliche Inflationsrate, während Lettland mit 0,9% die niedrigste Rate, gemessen am HVPI, aufwies.

Betrachtet man die Hauptkomponenten der Inflation in der Eurozone, so wird erwartet, dass Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak im Februar die höchste Jahresrate aufweisen (4,0%, verglichen mit 5,6% im Januar). Es folgen Dienstleistungen (3,9%, gegenüber 4,0% im Januar) und Industriegüter ohne Energie (1,6%, gegenüber 2,0% im Januar).

Die Schätzung zeigt, dass die Energieinflation mit -3,7% weiterhin negativ sein wird, ein bemerkenswerter Rückgang im Vergleich zu -6,1% im Januar.

Die Inflation bei unverarbeiteten Nahrungsmitteln lag im Januar bei 6,9 %, während sie im Februar auf 2,2 % zurückging. Dies könnte vor allem für Haushalte mit niedrigem Einkommen eine gute Nachricht sein, da die reale Lebensmittelinflation, d. h. die Rate der Lebensmittelinflation abzüglich der Gesamtinflation, ein Loch ins Portemonnaie reißt.

Die Inflationsrate für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lag im Euroraum bei 5,4 %, so dass die reale Nahrungsmittelinflation in der Eurozone im Januar bei 2,8 % lag.

Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit im Jahr 2024

Aus dem Mitte Februar veröffentlichten Bericht der Europäischen Kommission über die Wirtschaftsprognose Winter 2024 geht hervor, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in der EU im Jahr 2024 allmählich beschleunigen dürfte. Auch die Verbraucher werden voraussichtlich mehr ausgeben. Da die Inflation weiter sinkt, werden die Reallöhne steigen. Die sinkende Inflation wird dazu beitragen, den Anstieg der Lebensmittelpreise in Grenzen zu halten.