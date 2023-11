Die jährliche Inflation in der EU ist zurückgegangen, während die Lebensmittelinflation weiterhin hoch ist und Familien mit niedrigem Einkommen in ganz Europa trifft.

Die Inflation in der Eurozone hat sich seit ihrem Höchststand von 10,6 % (11,5 % in der EU) im Oktober 2022 auf 2,9 % (3,6 % in der EU) im Oktober dieses Jahres verlangsamt.

Die Lebensmittelinflation bleibt jedoch hartnäckig hoch, da die Verbraucher weiterhin mit der Lebenshaltungskostenkrise zu kämpfen haben.

So lag die reale Lebensmittelinflation, d. h. die Rate der Lebensmittelinflation abzüglich der Gesamtinflation, im Oktober 2023 im Euroraum bei 4,6 % (4 % in der EU), was einen enormen Druck auf einkommensschwache Haushalte ausübt.

Im Jahr 2022 stiegen die Inflationsraten in der EU sprunghaft an und erreichten ein Niveau, das in den letzten vier Jahrzehnten nicht mehr beobachtet wurde. Zwischen 1997 und Ende 2021 lag die höchste jährliche Inflationsrate in der EU bei 4,4 %, die im Juli 2008 gemessen wurde.

Auch die jährliche Inflationsrate für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke folgte einem ähnlichen Trend und erreichte im März 2023 einen Höchststand von 19,2 %.

Allerdings war der Abstand zwischen der Inflationsrate insgesamt und der von Nahrungsmitteln und alkoholfreien Getränken noch nie so groß wie in den letzten 12 Monaten.

Seit 1997, dem ersten Jahr, für das Eurostat-Daten vorliegen, lag die reale Inflationsrate für Nahrungsmittel (einschließlich alkoholfreier Getränke) in der EU bis Mitte 2022 nicht über 3,5 %. Im August 2022 erreichte sie 3,9 % und erreichte im März 2023 mit 10,9 % ihren Höchststand.

In 9 von 10 Ländern überstieg die Lebensmittelinflation die Gesamtinflation

Im Oktober 2023 lag die jährliche Inflationsrate für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke in 33 von 37 europäischen Ländern über der Gesamtinflation.

Unter den EU-Ländern reichte die jährliche reale Inflationsrate für Nahrungsmittel von -5,7% in Tschechien bis 10,9% in Belgien. Auf Belgien folgten die Niederlande (8,8%), Griechenland (6,6%) und Spanien (5,9%).

Nach der Tschechischen Republik wiesen Ungarn (-1,6 %) und Rumänien (-0,5 %) die niedrigsten realen Lebensmittelinflationsraten in der EU auf.

Betrachtet man die großen Vier - die vier bevölkerungsreichsten EU-Länder - so lag die reale Inflationsrate für Nahrungsmittel in Deutschland (3,7 %) und Frankreich (3,5 %) unter dem EU-Durchschnitt, in Spanien (5,9 %) und Italien (4,9 %) jedoch darüber.

Unter Einbeziehung der Europäischen Freihandelszone (EFTA), des Vereinigten Königreichs und der EU-Kandidatenländer verzeichnete die Türkei (11,0 %) die höchste reale Lebensmittelinflationsrate.

Wie aus der nachstehenden Karte hervorgeht, lassen die realen Inflationszahlen für Nahrungsmittel keine große Kluft zwischen den verschiedenen Regionen Europas, wie den westlichen, nordischen, südlichen und östlichen Staaten, erkennen.

Betrachtet man nur die Inflationsrate für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke in der EU, so schwanken die Zahlen zwischen 3,7 % in Dänemark und 10,4 % in Griechenland im Oktober 2023. Der EU-Durchschnitt lag bei 7,6 %. Dies war die erste einstellige Rate seit Mai 2022.

Die jährliche Inflationsrate für Lebensmittel lag in 14 EU-Mitgliedstaaten über 7,5 %, darunter Griechenland, Belgien, Spanien und Frankreich.

Die Türkei, ein Kandidatenland, war mit 72,5 % ein Ausreißer bei der Lebensmittelinflation.

Was sind die Ursachen der Lebensmittelinflation?

Laut einem Dokument, das für die Abgeordneten des Europäischen Parlaments erstellt wurde, sind die Haupttreiber der Lebensmittelinflation die steigenden Energiekosten, die sich auf die gesamte Lebensmittelkette auswirken, von den Landwirten über die Verarbeitungsbetriebe bis hin zum Transport.

Darüber hinaus ist das verringerte Angebot an wichtigen landwirtschaftlichen Betriebsmitteln wie Dünge- und Futtermitteln für die Landwirte der größte Kostenfaktor.

Beeinträchtigungen durch den Krieg in der Ukraine

Laut dem Update zur Ernährungssicherheit der Weltbank vom 9. November 2023 gehören die europäischen Länder zu den am stärksten betroffenen Regionen.

"Viele Länder haben eine zweistellige Preisinflation bei Lebensmitteln erlebt, wobei Regionen wie Europa und Zentralasien aufgrund der Störungen durch den Krieg in der Ukraine besonders betroffen sind", heißt es in dem Bericht.

Die Ukraine ist einer der weltweit führenden Lebensmittelproduzenten und -exporteure.

Die Länder, die am stärksten von den steigenden Lebensmittelkosten betroffen sind

Die Haushalte haben je nach Einkommensniveau, kulturellen Gewohnheiten und geografischer Lage unterschiedliche Konsummuster.

Diese Muster werden anhand der Verbrauchsausgaben der Haushalte gemessen, d. h. an dem, was die Menschen für Waren und Dienstleistungen ausgeben, um ihre Bedürfnisse und Wünsche zu befriedigen.

Sie beziehen sich auf alle Ausgaben einer allein lebenden Person oder einer Gruppe von Personen, die in einer gemeinsamen Wohnung leben und gemeinsame Haushaltsausgaben haben.

Im Jahr 2021 wurden in der EU 14,3 % der Gesamtausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke aufgewendet.

Im Jahr 2022 wurden 25,2 % der Verbrauchsausgaben der Haushalte in Rumänien für Nahrungsmittel, einschließlich alkoholfreier Getränke, ausgegeben, gefolgt von Litauen (20,4 %), Bulgarien (20,1 %) und Estland (19,9 %).

Die niedrigsten Anteile in der EU wurden in Irland (8,3 %), Luxemburg (9,0 %) und Österreich (10,9 %) festgestellt.

Höherer Anteil der Ausgaben für Nahrungsmittel in den Kandidatenländern

Bezieht man die EU-Beitrittskandidaten mit ein, so verzeichnen sie die höchsten Anteile an den Ausgaben für Nahrungsmittel: 43,6 % in Albanien, 32,2 % in Bosnien und Herzegowina, 30,6 % in Nordmazedonien und 27,2 % in Montenegro.

Die reale Lebensmittelinflation ist in diesen Ländern, in denen der Anteil der Haushaltsausgaben für Lebensmittel höher ist, entscheidend. Haushalte mit niedrigem Einkommen haben Mühe, mit der daraus resultierenden Lebenshaltungskostenkrise fertig zu werden.