Unabhängig davon, ob sie in die Ukraine zurückkehren oder sich in ihrem Gastland niederlassen wollen, ist die Fortsetzung einer angemessenen Unterstützung bei der Arbeitssuche von ukrainischen Flüchtlingen von entscheidender Bedeutung.

Zwei Jahre nach der Invasion Russlands in die Ukraine: Wie integrieren sich Millionen ukrainischer Frauen und ihre Kinder in ihre Gastländer? Erhalten sie die Unterstützung, die sie benötigen?

Der Zugang zu Kinderbetreuung ist ein entscheidender Schritt für die Integration ukrainischer Flüchtlingsfrauen in ihren Aufnahmeländern. Zwischen Herausforderung und Unterstützung – Erfahrungsberichte zum Thema in dieser Folge von Real Economy aus Polen.

Ukrainer in Polen: Ein neuer Alltag

Eine neue Sprache lernen, eine Arbeit finden, die eigenen Qualifikationen anerkennen lassen: Für diese Frauen, die mit ihren Kindern vor dem Krieg geflohen sind, ist der Weg in ein neues Leben schwierig.

In Warschau gibt es 37 Kindertagesstätten, die von der Comenius-Stiftung betrieben werden. Seit dem Frühjahr 2022 unterstützt sie ukrainische Familien, die in Polen Zuflucht gefunden haben.

Für diese Familien und ihre Kinder im Alter bis 5 Jahren bietet die Stiftung spezielle Kindertagesstätten wie diese, genannt "Spynka", an.

Nach der Zerstörung ihres Hauses ist Maria vor 6 Monaten mit ihrem Mann und 3 Kindern, darunter ihr kleiner Sohn Dominik, angekommen:

_"_Als wir ankamen, hat mein Kind kaum gesprochen aufgrund der Ereignisse. Ich bemerke Veränderungen bei meinem jüngsten Sohn", erzählt Maria Odinets. "Er spricht wieder, spielt mit anderen Kindern. Er kommt jeden Tag gern hierher. Er hat hier Freunde gefunden, er ist glücklich."

Maria Odinets baut sich ein Leben in Polen auf euronews

Als Kinderpsychologin hofft sie auf eine staatliche Unterstützung, um ihr Diplom anerkennen zu lassen - ein Verfahren, das ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigt. In der Zwischenzeit hilft ihr die Krippe, Zeit zu gewinnen: "Es ist eine große Hilfe, weil ich von 9 bis 15 Uhr frei habe. In dieser Zeit kann ich Polnisch lernen oder mir einen Job suchen, mich um meine älteren Kinder kümmern und sie von der Schule abholen."

Unerlässliche Unterstützung

Etwas freie Zeit, um sich einzuleben, ein Bildungsangebot und psychologische Unterstützung - das bietet 'Spynkas' diesen Frauen.

Für Monika Woźniak, Direktorin der Comenius-Stiftung, ist diese Unterstützung unerlässlich: "Ein sehr hoher Prozentsatz unserer Kinder ist traumatisiert: Wir mussten uns sehr stark darauf konzentrieren, ihnen zu helfen, da sie in normalen Kindergärten und Kindertagesstätten nicht zurechtkommen und auch nicht zurechtkommen werden."

Monika Woźniak, Direktorin der Comenius-Stiftung euronews

Die Direktorin will weitere Gärtnereien eröffnen und in das offizielle Bildungssystem integrieren: "Wir hoffen, EU-Förderprogramme auf den Weg zu bringen, die die Integration ukrainischer Kinder und ihrer Eltern in das polnische System der Früherziehung unterstützen. Es geht hier um Kinder, die mit einer guten Basis endlich ein gutes Leben haben werden."

Wieder ganz von vorn anfangen

Diese "Spynkas" werden hauptsächlich von UNICEF sowie von der polnischen Regierung und europäischen Fonds finanziert. Die Erzieher sind ausgebildete ukrainische Flüchtlinge, wie Yuliana Rudenko. Sie kam vor zwei Jahren mit ihren beiden Söhnen nach Polen. Sie hat ein Hotelzimmer in einem Vorort von Warschau gemietet.

Yuliana Rudenko musste ganz von vorn anfangen euronews

Früher hat sie als Dekorateurin gearbeitet. Sie musste ganz von vorne anfangen:

_"_Der Anfang was sehr schwer. Entweder hatte ich sehr frühe Schichten um 5 Uhr morgens oder ich musste bis 22 Uhr arbeiten. Ich konnte die Kinder nicht abholen, also konnte ich auch nicht arbeiten", erzählt sie. Dank ihrer aktuellen Arbeit als Erzieherin fühlt sich Yuliana nützlich; sie bekommt ihr Leben wieder in den Griff:

"Ich mag meine Arbeit sehr. Wenn es diesen Job nicht gäbe - ich weiß es nicht... am Anfang hätte ich geputzt, dann hätte ich vielleicht etwas anderes gefunden... aber diese Spynka hat mir geholfen, mich einzuleben. Ich habe mich entschieden, in Polen zu bleiben, weil mein älteres Kind jetzt zur Schule geht, in die erste Klasse. Das Wichtigste ist, dass ich arbeiten kann."

Nach Angaben der OECD haben 65% der ukrainischen Flüchtlinge vor Ort Arbeit gefunden.

Welche Maßnahmen werden zusätzlich zu den Hilfen zu Beginn des Konflikts ergriffen, um Frauen mit kleinen Kindern zu unterstützen? Im polnischen Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik antwortet darauf Prof. Ewa Flaszynska:

"In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Betreuungsplätze in Krippen oder Kleinkinderclubs stark gestiegen. Wir haben auch ein polnisches Gesetz vorbereitet und verabschiedet, damit z.B. eine ukrainische Mutter an einem Tag mehrere Kinder betreuen kann, damit andere Mütter arbeiten gehen können. Fast 70 Prozent der polnischen Frauen sind berufstätig, und die Statistiken zeigen, dass auch die ukrainischen Frauen, die zu uns gekommen sind, auf dem Arbeitsmarkt aktiv sind."

Prof. Ewa Flaszynska ist Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt im polnischen Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik euronews

Die Leiterin der Abteilung Arbeitsmarkt, erläutert die nächsten Schritte, um diesen Familien zu helfen:

"Wir wollen die Menschen aus der Ukraine weiterhin unterstützen. Wir bereiten ein grundlegendes, umfassendes Gesetz vor, das die Arbeit, den Aufenthalt und andere Aspekte des Lebens von Menschen aus der Ukraine in Polen regeln wird. Und wir haben Pläne für den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen. Dafür wird es Mittel aus dem Nationalen Wiederaufbauplan und Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds+ geben. Zudem wurde eine Abteilung für soziale Integration geschaffen, wir werden den Schwerpunkt nicht nur auf die berufliche Integration, sondern auch auf die soziale Integration im weitesten Sinne legen."

Der Europäische Sozialfonds+ hat 8,9 Milliarden Euro zur Bekämpfung der Kinderarmut bereitgestellt. Diese Mittel können zur Finanzierung der offiziellen "Spynkas" und zur Erweiterung der Aufnahmekapazität der polnischen Kindertagesstätten verwendet werden.