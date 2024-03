Laut einer Studie können Diäten das Fortschreiten eines Tumors bremsen. Weitere Forschungen sollen die Auswirkungen auf den Menschen bewerten.

WERBUNG

Es hat sich gezeigt, dass Diäten, die den Gesamtkalorienverbrauch, die Glukosezufuhr oder bestimmte Nährstoffe einschränken, wie ketogene, zeitlich begrenzte und intermittierende Fastenkuren, das Wachstum von Krebstumoren hemmen können.

Auch wenn es keine "Einheitsdiät" gibt, die die Krebsentwicklung beeinflussen kann, haben neue Forschungsergebnisse gezeigt, dass die Ernährung bei der Krebsbehandlung eine Rolle spielen könnte.

Die Ergebnisse wurden in einer neuen Studie der Semmelweis-Universität in Ungarn veröffentlicht, die eine Zusammenstellung von mehr als 300 Studien darüber ausgewertet hat, wie unterschiedliche Ernährungsweisen den Stoffwechsel von Krebszellen beeinflussen.

"Krebserkrankungen sind in ihren Stoffwechselabhängigkeiten sehr heterogen: Es gibt keine Einheitsgröße", sagte Dr. Otilia Menyhárt, Assistenzprofessorin an der Semmelweis-Universität und Erstautorin der Studie, in einer Erklärung.

"Was sie jedoch gemeinsam haben, ist ein extrem hoher Energiebedarf, um ihr Wachstum zu unterstützen", fügte sie hinzu.

Anpassung der Ernährung

Durch eine Anpassung der Ernährung könnte es beispielsweise möglich sein, das Ansprechen eines Patienten auf eine Behandlung zu verbessern und das Fortschreiten eines Tumors zu beeinflussen, so die Studienautoren.

Dickdarm- und Gebärmutterhalstumore sowie bestimmte Arten von Brusttumoren sind auf Glukose als Brennstoff angewiesen.

Glutamin, eine im menschlichen Körper häufig vorkommende Aminosäure, wird von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Myelomen und Gehirntumoren verwendet, während Fruktose das Wachstum von Prostatakrebszellen fördern kann.

Ausnutzung der metabolischen Unterschiede der Zellen

"Wenn wir die Energiequellen des Körpers einschränken und dem Körper über einen längeren Zeitraum Glukose entziehen, geht der Körper in einen Fastenzustand über", so Menyhárt.

Dadurch ist der Körper gezwungen, eine alternative Energiequelle zu finden. Der Körper beginnt, in der Leber Ketone - Moleküle, die als alternative Energiequelle dienen - zu produzieren, ein Prozess, der der beliebten Keto-Diät ihren Namen gab.

Die Anhänger der fettreichen, kohlenhydratarmen Diät essen Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch und Geflügel, nicht-stärkehaltiges Gemüse, Eier und Nüsse.

Gesunde Zellen können Ketone effektiv als Energiequelle nutzen. Im Gegensatz dazu haben Krebszellen mit einem unflexiblen Stoffwechsel Schwierigkeiten, sich an diese Umstellung anzupassen, was zu einer eingeschränkten Fähigkeit führt, Energie aus Ketonen zu gewinnen.

Bei Stress, z. B. durch Chemo- oder Strahlentherapie, führt das Fasten bei gesunden Zellen zu einem Übergang von der Wachstumsphase in einen Zustand der Erhaltung und Reparatur, während das bei Krebszellen nicht der Fall ist.

Darüber hinaus erzeugen ausgehungerte Tumorzellen erhöhte Mengen an reaktiven Sauerstoffspezies, was ihre Anfälligkeit für behandlungsbedingte DNA-Schäden erhöht.

Dies erklärt die verbesserte Wirksamkeit der Chemotherapie, wenn vor und nach der Behandlung gefastet wird, und die damit verbundenen Nebenwirkungen deutlich abnehmen.

Das wurde jedoch nur bei bestimmten Krankheiten beobachtet.

"Eine ketogene Diät in der Krebstherapie kann die Überlebenszeit verlängern und das Tumorwachstum verringern, aber bei bestimmten Krebsarten beschleunigt sie das Fortschreiten der Krankheit", so Menyhárt.

Die geringe Compliance bei klinischen Studien - aufgrund von Nebenwirkungen oder mangelnder Teilnahme - bedeutet, dass es in diesem Stadium keine klinischen Empfehlungen für die Ernährung während der Behandlung gibt.

WERBUNG

"Um das zu ändern, sollten Protokolle erstellt und klinisch getestet werden, die die Patienten befolgen können", fügte sie hinzu.