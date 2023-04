Von euronews

Plastiktüten sind überall - sie vermüllen unsere Straßen, verstopfen unsere Flüsse und ersticken die Tierwelt im Meer. Doch nach jahrelangen Kampagnen von Umweltgruppen sind sie in über 100 Ländern ganz verboten worden. Zwischen 2010 und 2019 hat sich die Zahl der öffentlichen Maßnahmen zur Abschaffung von Plastiktragetaschen verdreifacht.

Wie funktionieren also Verbote von Plastiktüten - und was halten die Einheimischen von ihnen?

Ein Verbot von Plastiktüten ist ein Gesetz, das die Verwendung von leichten Plastiktüten in Geschäften einschränkt. Manchmal sind sie ganz verboten, und manchmal müssen die Verbraucher eine Gebühr zahlen, um sie zu kaufen. Die Verbote gelten oft nur für dünne Plastiktüten, während dickere, wiederverwendbare Tüten weiterhin gekauft werden können.

Bangladesch war das erste Land, das im Jahr 2002 ein Verbot von Plastiktüten eingeführt hat. Weltweit werden die Verbote mit unterschiedlicher Strenge verhängt. In Kenia kann die Herstellung von Plastiktüten - die die Infrastruktur des Landes verstopfen und Überschwemmungen verursachen - mit bis zu vier Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von 36 000 Euro geahndet werden.

Plastikmüll am Strand Canva

Solche Totalverbote sind in Afrika und Asien üblich. Diese Regionen importieren einen Großteil des "wiederverwertbaren" Mülls des globalen Nordens und sind daher stärker von den Folgen der Misswirtschaft mit Plastik betroffen. Neben Plastiktüten verbieten viele Länder auch andere Arten von Einwegplastik, wie z.B. die EU, die Einwegbesteck, Strohhalme, Luftballonstangen und Kaffeekapseln abgeschafft hat.

In welchen europäischen Ländern werden die meisten Plastiktüten verwendet?

In Europa haben 18 Länder Verbote für dünne Plastiktüten erlassen - darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Island und Albanien. In weiteren 23 Ländern müssen die Verbraucher eine Gebühr entrichten. Zwei weitere Länder - die Schweiz und Norwegen - erlauben der Kunststoffindustrie, eine "freiwillige Gebühr" für die Verwendung von Plastiktüten zu erheben.

Der Verbrauch von Plastiktüten ist in den baltischen und nordischen Ländern am höchsten, wie aus den Eurostat-Daten für 2019 hervorgeht. Lettland (284 Tüten pro Person und Jahr) und Litauen (332) verbrauchen weit mehr Plastiktüten als jedes andere europäische Land. Das könnte sich jedoch ändern, denn ab 2025 dürfen lettische Geschäfte keine Plastiktüten mehr kostenlos abgeben. Ein ähnliches Verbot wird in Litauen noch in diesem Jahr in Kraft treten.

Der geringste Verbrauch ist in Portugal (8), Belgien (17) und Polen (23) zu verzeichnen. Portugal hat die Tüten im Jahr 2021 verboten, zwei Jahre nach Polen.

Funktionieren Verbote von Plastiktüten?

Verbote von Plastiktüten sind bisher sehr erfolgreich gewesen. Ein Verbot von dünnen Plastiktüten in Kalifornien führte zu einem Rückgang des Verbrauchs um 71,5 Prozent.

Die Forschung zeigt, dass auch Steuern funktionieren. Laut einer 2019 durchgeführten Überprüfung bestehender Studien führten Abgaben und Steuern in Dänemark zu einem Rückgang des Verbrauchs um 66 Prozent, in Deutschland um mehr als 50 Prozent.