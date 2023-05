Obelisk mit Plastiktüten - Buenos Aires umhüllt sein berühmtes Wahrzeichen

Der Sockel der Obelisk mitten in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires wurde mit tausenden von Plastiktüten umhüllt. Das Ganze ist eine "artistische Intervention", und soll die Stadtbewohner:innen an die drei R's erinnern: reduce, reuse, und recycle. Also den Verbrauch von Plastik reduzieren, Plastiktüten wiederverwenden und recyceln. Das Werk wird am 17.5. fertiggestellt und kann eine Woche lang bis zum Abend des 24.5. bewunder werden.

