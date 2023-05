Trotz eines Rückgangs entfielen im vergangenen Jahr mehr als 60 % der Verschmutzung des Energiesektors in der EU auf Kohle.

Laut einer neuen Analyse des Think-Tanks Ember waren die 10 größten Verursacher von Kohlenstoffemissionen in Europa im vergangenen Jahr allesamt Kohlekraftwerke.

Diese Anlagen - fast ausschließlich in Polen und Deutschland - waren für ein Viertel aller Emissionen des Stromsektors im Jahr 2022 verantwortlich. Zusammen stießen sie 13 Prozent der Gesamtemissionen der EU aus, wie sie im EU-Emissionshandelssystem (EU-ETS) erfasst sind, einem System zur Begrenzung und zum Handel mit Treibhausgasen. "Kohlekraftwerke sind die Wiederholungstäter auf der schmutzigen Liste der EU", sagt Harriet Fox, Analystin bei Ember.

"Je schneller Europa aus der Kohleenergie aussteigen kann, desto besser".

Wo stehen die umweltschädlichsten Kraftwerke Europas?

Sieben der Kohlekraftwerke waren in den letzten zehn Jahren jedes Jahr unter den zehn emissionsstärksten Kraftwerken, wobei das polnische Kraftwerk Bełchatów von PGE die Liste seit Beginn des EU-Emissionshandelssystems im Jahr 2005 anführt. An zweiter Stelle steht das RWE-Kohlekraftwerk Neurath in Deutschland, gefolgt vom Kraftwerk Boxberg, das ebenfalls in Deutschland liegt, aber vom tschechischen Unternehmen EPH betrieben wird.

Staaten mit dem größten C02-Ausstoß aus Kohlekraftwerken in Europa Ember

Deutschland und Polen sind für zwei Drittel der Emissionen aus der Kohleverstromung verantwortlich.

Dem Bericht von Ember zufolge dominieren diese drei Energieversorger die Emissionen des Stromsektors im sechsten Jahr in Folge.

Die Kraftwerke mit den größten Emissionen Ember

RWE, PGE und EPH emittierten im Jahr 2022 jeweils fast so viel CO2-Äquivalente (CO2e) wie der gesamte italienische Stromsektor. Zusammen waren sie für 30 Prozent der Emissionen des Stromsektors in der EU verantwortlich, wobei Braunkohlekraftwerke den größten Anteil daran hatten.

Für die Erstellung der "schmutzigen Liste" untersuchte Ember die im EU-ETS für 2022 erfassten Emissionen von mehr als 10.000 Anlagen in Sektoren wie Luftfahrt, Energie und Industrie.

Im vergangenen Jahr entfielen auf den Stromsektor 739 Millionen Tonnen (CO2e) - etwa die Hälfte der gesamten EU-ETS-Emissionen. Mehr als 60 Prozent der Emissionen des Stromsektors entfielen auf Kohle, wobei Deutschland und Polen für zwei Drittel verantwortlich waren.

Bulgarien befindet sich ebenfalls in der Top-10-Liste der schlimmsten "Übeltäter" - mit seinem Braunkohlekraftwerk Maritsa East 2, das von der BEH betrieben wird, auf Platz 10.

Kohleemissionen gehen jetzt europaweit zurück

Zwar dominiert die Kohle immer noch die Emissionen in der EU, doch der langfristige Rückgang der Kohlekraft ist eindeutig. Im Jahr 2022 lagen die Kohleemissionen um 40 Prozent niedriger als vor zehn Jahren. Trotz der Befürchtungen, dass Europa während der globalen Gaskrise zur Kohleverstromung zurückkehren könnte, war der Anstieg begrenzt. Die Kohlestromemissionen stiegen im Vergleich zu 2021 um sechs Prozent, blieben aber unter dem Niveau von 2019.

Die beiden größten Emittenten von Kohlestrom im Rahmen des EU-ETS, Deutschland und Polen, haben beide einen Rückgang ihrer Nutzung zu verzeichnen. Braunkohlekraftwerke sind für den Großteil der Emissionen des Stromsektors in der EU verantwortlich.

Deutschland kommt jedoch schneller voran. Es hat die Emissionen aus der Kohleverstromung in den letzten zehn Jahren um 37 Prozent gesenkt und strebt nun einen Ausstieg aus der Kohleverstromung bis 2030 an. Polen hingegen hat noch kein Datum für den Ausstieg aus der Kohleverstromung festgelegt und in den letzten zehn Jahren nur eine Reduzierung um 12 % erreicht.

Polen wird bald der größte Emittent in der EU sein, wenn es seinen Kurs nicht ändert.

"Polen wird bald der größte Emittent in der EU sein, wenn es seinen Kurs nicht ändert", fügt Fox hinzu. "Deutschland macht Fortschritte, um seine Kohleabhängigkeit zu verringern, aber Polen muss erst noch damit anfangen."

Infolgedessen wird der Anteil Polens an den EU-ETS-Emissionen aus dem Kohlekraftwerkssektor im Jahr 2022 von 19 Prozent vor einem Jahrzehnt auf 28 Prozent steigen, während der Anteil Deutschlands stabil bleibt.