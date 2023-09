Von Euronews Green mit AP

Es wird angenommen, dass der Schmuggel von wilden und seltenen Tieren in der Balkanregion weit verbreitet ist.

Ein Löwenjunges ist am Donnerstag in einen Zoo in Nordserbien gebracht worden, nachdem es auf einer örtlichen Straße herumirrte, wie Behörden und Medien berichteten.

Das erst wenige Monate alte Jungtier wurde am Rande von Subotica, einer Stadt nahe der ungarischen Grenze, gefunden.

Es war unterernährt und schwach, sagte Sonja Mandic vom Palic Zoo, die das Jungtier aufgenommen hat.

Lokalen Medien zufolge entdeckte ein Einwohner von Subotica das Jungtier auf der Straße und rief die Polizei, die es dann in den Zoo brachte.

In welchem Zustand befand sich das Löwenbaby?

Das weibliche Jungtier war unterernährt und geschwächt und befindet sich nun in Behandlung. Palic Zoo via AP

Ein auf sozialen Medien veröffentlichtes Video zeigt, wie das Jungtier aus dem Gras auftaucht und auf die Straße tritt.

Berichten zufolge war das Jungtier freundlich und hatte keine Angst vor Menschen. In anderen Videos und Fotos sind ein Polizist und ein Anwohner zu sehen, die das Jungtier streicheln.

Mandic sagte, der Löwe sei in einem "ziemlich schlechten Zustand" und werde behandelt und mit Infusionen versorgt.

"Es könnte 3 bis 6 Monate alt sein oder 5 bis 6, aber es ist unterernährt und möglicherweise unterentwickelt", sagte Mandic.

Ist der Schmuggel von Wildtieren in der Region ein Problem?

Die Polizei hat noch keine offizielle Erklärung zu dem Vorfall abgegeben.

Es wird jedoch angenommen, dass der Schmuggel von wilden und seltenen Tieren in der Balkanregion weit verbreitet ist.

Ein Bericht des WWF über Wildtierkriminalität aus dem vergangenen Jahr fand heraus, dass Singvögel aus der Familie der Finken, lokal geschützte Braunbären und Waldschildkröten zu den am häufigsten angegriffenen Arten in Serbien gehören.

Aber auch Fälle von Schmuggel und illegalem Besitz exotischer Schlangenarten wie Pythons sind häufig.

Im Jahr 2020 ergab eine Untersuchung anhand von Daten von Oxpeckers Investigative Environmental Journalism und dem Earth Journalism Network, dass der illegale Handel mit Wildtieren in Osteuropa weit verbreitet ist:

"Naturschützer befürchten, dass Schmuggler sich der Kontrolle entziehen, indem sie Wildtiere durch osteuropäische Länder mit weniger strengen Strafverfolgungsbehörden transportieren", so die Studie.