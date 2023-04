Ein Leopard, ein Löwe, sogar ein afrikanischer Luchs und zahlreiche Schildkröten gehörten im vergangenen Jahr zu den Hunderten geschützter Tierarten, die von der spanischen Polizei gerettet wurden, laut der die niedrigen Strafen teilweise für den starken Anstieg der ins Land geschmuggelten Tiere verantwortlich sind.

Spanien ist ein Einfallstor für Tierhändler aus Lateinamerika, die die Tiere aus ihren natürlichen Lebensräumen holen, um sie an reiche Sammler in Frankreich, Belgien und Osteuropa zu verkaufen.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der nach Spanien geschmuggelten geschützten Tiere im Vergleich zu 2021 um 55 %, aber 677 Exemplare von Tieren und tropischen Bäumen mit einem Verkaufswert von 600 000 Euro wurden von Beamten einer Spezialeinheit der Guardia Civil gerettet.

Der internationale Handel mit Wildtieren ist nach Angaben des World Wildlife Fund (WWF) ein kriminelles Geschäft, das jedes Jahr zwischen 72 und 216 Milliarden Dollar wert ist und nach dem Drogenschmuggel und dem Waffenhandel das drittlukrativste der Welt ist.

„Jedes Jahr werden Millionen von Pflanzen und Tieren gehandelt, um die Nachfrage eines expandierenden Marktes zu befriedigen. Es wird geschätzt, dass bis zu 18 % der 31.745 Wirbeltierarten der Welt bedroht sind, weil sie auf diesem Markt gefangen werden", sagte Laura Moreno vom Artenschutzprogramm des WWF gegenüber Euronews.

„Aufgrund seiner geostrategischen Lage und seiner kulturellen und sozioökonomischen Beziehungen zu den Ländern Lateinamerikas und Afrikas erscheint Spanien in den meisten Berichten als wichtiges Einreise- und Transitland auf den illegalen Handelsrouten."

Niedrige Strafen

Spanische Beamte durchforsten Anzeigen im Internet, um Tierhändler ausfindig zu machen. Kürzlich verhaftete die spanische Guardia Civil 77 Personen, die in den Tierhandel aus Lateinamerika verwickelt waren oder versuchten, die Tiere nach Spanien zu transportieren, im Rahmen einer Operation mit Interpol und lateinamerikanischen Streitkräften, deren Einzelheiten Anfang des Monats veröffentlicht wurden.

„Die niedrigen Strafen für diese Straftaten in Form von (monatlichen) Geldstrafen von sechs Monaten oder zwei Jahre sind zum Teil für den Anstieg der Straftaten verantwortlich", sagte Comandante Carlos Toledano von einer Spezialeinheit der Seprona, die gegen Tierhändler vorgeht.

Kriminellen drohen Haftstrafen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren oder Geldstrafen.

In Spanien werden bei Erstvergehen Gefängnisstrafen von bis zu zwei Jahren zur Bewährung ausgesetzt, sodass die Verurteilten fast immer eine Geldstrafe erhalten. Diese sind von Fall zu Fall unterschiedlich.

Die Banden verschiffen Wildvögel, seltene Katzen und Schildkröten aus Südamerika nach Europa. In Spanien angekommen, schicken andere Banden die Tiere in andere europäische Länder, so Toledano.

Schildkröten, Leguane und Schlangen werden oft verschickt, weil sie leichter zu versenden sind. Bei einer Razzia in Barcelona wurden vierzehn Stücke Elefantenelfenbein gefunden, und in einem anderen Fall entdeckte die Polizei in einem Auktionshaus 44 Stücke im Wert von 20.000 Euro. Tropische Bäume wie Mahagoni und amerikanische Zedern gehörten ebenfalls zu den von der Polizei beschlagnahmten Gegenständen.

Geschmuggelter Papagei Guardia Civil

Großkatzen wie ein Löwe, ein Leopard und ein afrikanischer Luchs wurden ebenfalls von den Behörden sichergestellt und leben nun in einem Tierheim in der Nähe von Alicante im Südosten Spaniens. Einer der schlimmsten Fälle in diesem Zentrum ist ein acht Monate alter, völlig blinder Nebelparder. Die Mitarbeiter des Zentrums glauben, dass er sein Augenlicht aufgrund der schlechten Ernährung durch seine Besitzer verloren hat.

„Es ist sehr traurig, ein so junges Tier mit irreversibler Blindheit zu sehen, aber es passt sich an seine neuen Bedingungen an", sagte Miguel García, ein Tierpfleger, gegenüber Euronews. Comandante Toledano erklärte, dass „in einigen Fällen die von uns beschlagnahmten Arten nicht verkauft wurden. Sie befanden sich im Besitz von Personen, die gegen das Gesetz über den Besitz geschützter Arten verstießen. Ihr Wert kann von 100 € für einen Papagei bis zu 4.000 € oder sogar 8.000 € reichen. Da es sich um einen Schwarzmarkt handelt, ist es nicht einfach, einen echten Wert anzugeben.

„Der schlimmste Fall, den ich gesehen habe, war ein Totenkopfäffchen, das in einem Käfig eingesperrt war.

Spanien ist ein Einfallstor

Er sagte, das gesellschaftliche Bewusstsein für das Problem des Handels mit Wildtieren sei nicht so ausgeprägt wie bei anderen Themen wie Waldbränden, die das Wohlergehen der Menschen direkt betreffen. Am Mittwoch ist in Spanien ein neues Tierschutzgesetz in Kraft getreten, das eine Liste von Tieren enthält, die nicht als Haustiere gehalten werden dürfen.

Diese Liste wird von Wissenschaftlern erstellt. Hunde, Katzen oder Hamster werden nicht verboten, aber es wird klargestellt, dass Schlangen, Löwen oder andere Tiere aus Sicherheitsgründen oder wegen möglicher Umweltschäden nicht gehalten werden dürfen. Marta Esteban, Sprecherin der Stiftung zur Unterstützung von Tieren, sagte, diese Liste werde dazu beitragen, dass geschützte Arten nicht nach Spanien geschmuggelt werden.

„Spanien ist ein Einfallstor für den illegalen Handel mit Tieren, die aus Amerika oder Afrika eingeschleppt werden. Deshalb ist Spanien in dieser Hinsicht ein Schlüsselland", sagte sie gegenüber Euronews. „Neulich gab es einen Fall mit einer riesigen Sammlung von ausgestopften Tieren. Auch mit dem Schmuggel von Baby-Aalen lässt sich eine Menge Geld verdienen".

Frau Esteban fügte hinzu: „Es ist wichtig, dass die Strafen für diese Straftaten im Interesse der Tiere, der Artenvielfalt, aber auch der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit erhöht werden."