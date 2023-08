Von Euronews Green mit APTN

Norwegen repariert einen Großteil seines Grenzzauns zu Russland. Die Rentierherden sollen so im eigenen Land bleiben, denn ein Grenzübertritt kann teuer werden.

Ein Rentierzaun entlang der Grenze zu Russland in der Arktis wird derzeit von Norwegen wieder aufgebaut, damit die Tiere daran gehindert werden, ins Nachbarland zu gelangen. Denn das ist für das skandinavische Land mit hohen Kosten verbunden, da man Moskau für den Verlust von Weideland entschädigen muss.

WERBUNG

Nach Angaben der norwegischen Behörden sind in diesem Jahr bereits 42 Rentiere auf der Suche nach besserem Weideland nach Russland gelangt.

Die Rentiersperre entlang der norwegisch-russischen Grenze erstreckt sich über 150 km, sie stammt aus dem Jahr 1954. Die norwegische Landwirtschaftsbehörde teilte mit, dass zwischen den norwegischen Städten Hamborgvatnet und Storskog eine Strecke von etwa sieben Kilometern ersetzt werden soll.

Die 3,7 Millionen Kronen (rund 496.000 Euro) teure Baumaßnahme soll bis zum 1. Oktober abgeschlossen sein, teilte die Behörde mit.

Wie teuer sind die Rentierübergänge für Norwegen?

Der Zaun soll Rentiere am Grenzübertritt hindern HT Gjerde Finnmark/AP

Die Arbeit ist jedoch eine Herausforderung, da sich die Arbeiter während der Bauarbeiten "jederzeit" auf der norwegischen Seite der Grenze aufhalten müssen, "was die Arbeit besonders anspruchsvoll macht", so Magnar Evertsen von der Behörde. Wenn ein Arbeiter ohne Visum russisches Hoheitsgebiet überquert, wäre das eine illegale Einreise.

Die Rentierüberfahrten bringen eine Menge zusätzlicher Bürokratie mit sich. Russland hat zwei Entschädigungsanträge gestellt, so die Behörde.

Die eine Forderung beläuft sich auf fast 50.000 Kronen (6.700 Euro) pro Rentier, das nach Russland eingereist ist, um in dem weitläufigen Naturschutzgebiet Pasvik Zapovednik in der russischen Region Murmansk zu grasen. In der anderen Forderung wird ein Pauschalbetrag von insgesamt fast 47 Millionen Kronen (rund 6,3 Millionen Euro) für die Tage gefordert, an denen die Tiere in dem Park weideten, der hauptsächlich aus Seen, Flüssen, Wäldern und Sumpfland besteht.

Die Behörde erklärte, dass von den 42 Tieren, die in diesem Jahr nach Russland gekommen sind, 40 nach Norwegen zurückgebracht wurden und auch die restlichen zwei bald zurückkommen dürften.

Warum wurden die Rentiere für die Überfahrt getötet?

Bauarbeiten am Rentierzaun, in der Nähe der norwegischen Stadt Storskog HT Gjerde Finnmark/AP

Die zurückgekehrten Tiere wurden inzwischen geschlachtet, weil man befürchtete, dass sie nach Russland zurückwandern könnten, so Evertsen. Die norwegische Behörde für Lebensmittelsicherheit kann verlangen, dass die Kadaver aus Sicherheitsgründen vernichtet werden, so die Regierungsbehörde in einer Erklärung.

Die Rentiere werden vom indigenen Volk der Samen in Zentral- und Arktis-Norwegen gezüchtet. Es wird angenommen, dass die Samen, die früher als Lappen bekannt waren, ursprünglich aus Zentralasien stammen und sich vor etwa 9.000 Jahren mit ihren Rentierherden im arktischen Europa niederließen.

Sie leben traditionell in Lappland, das sich von den nördlichen Teilen Norwegens über Schweden und Finnland bis nach Russland erstreckt. In der gesamten arktischen Region lebt die Mehrheit auf der norwegischen Seite der Grenze.