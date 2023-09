Im Rahmen eines 10-jährigen Wiederansiedlungsprojekts sollen 2 000 in Gefangenschaft lebende Breitmaulnashörnerin ganz Afrika freigelassen werden.

Eine südafrikanische Nichtregierungsorganisation hat die weltweit größte Zuchtanlage für Nashörner in Gefangenschaft erworben. Sie plant nun, die Tiere auf dem gesamten Kontinent wieder auszuwildern.

African Parks schaltete sich ein, nachdem bei einer Online-Auktion für die 2 000 Nashörner des Züchters John Hume keine Gebote eingegangen waren.

In den nächsten 10 Jahren will die Naturschutzorganisation die Tiere in Schutzgebiete auf dem ganzen Kontinent umsiedeln, um die Zukunft der Art zu sichern.

Warum wurden 2 000 Breitmaulnashörner in einer Online-Auktion verkauft?

Der Milliardär John Hume steckte 2009 sein Vermögen in den Bau der weltweit größten Nashornfarm.

Der Betrieb der streng bewachten Farm in Klerksdorp, 170 km südöstlich von Johannesburg, kostete laut Auktionsunterlagen mehr als 425.000 Dollar (396.000 Euro) pro Monat.

Ein großer Teil davon wurde für die Sicherheit aufgewendet, während die Kosten in den letzten Jahren aufgrund einer lang anhaltenden Dürre, die die Preise für die Fütterung der Tiere in die Höhe trieb, noch weiter anstiegen.

Um Wilderer weiter abzuschrecken, wurden den Nashörnern auf Humes Farm die Hörner abgeschnitten. Dies schadet den Nashörnern nicht unmittelbar, kann aber ihr Verhalten verändern und langfristige Folgen haben. Bei korrektem Schnitt können die Hörner mit der Zeit nachwachsen.

Im Jahr 2017 gewann der umstrittene Unternehmer einen Rechtsstreit, um das 2009 erlassene Verbot des inländischen Handels mit Nashornhörnern in Südafrika aufzuheben, obwohl ein internationales Verbot besteht. Dies geschah zum einen, um sein Naturschutzprojekt zu finanzieren, und zum anderen, um den Wert der Hörner auf dem illegalen Markt zu senken.

Im Jahr 2016 berichtete CNN, dass die Farm fast 10 Tonnen Hörner im Wert von fast 500 Millionen Euro besaß. Im Jahr 2015 überstieg der Wert von Nashornhörnern den von Gold und Kokain.

Im April stellte Hume die 7 800 Hektar große Farm zur Online-Versteigerung, da er sich den weiteren Betrieb nicht mehr leisten konnte.

Der von African Parks gezahlte Preis wurde nicht bekannt gegeben, aber bei der Auktion, die im Mai endete, konnten Gebote ab 10 Millionen Dollar (9,3 Millionen Euro) abgegeben werden.

Auch diese Breitmaulnashornkuh und ihr Kalb sollen in den nächsten 10 Jahren ausgewildert werden. Brent Stirton and African Parks

Was wird African Parks mit den Nashörnern tun?

African Parks ist eine nichtstaatliche Naturschutzorganisation. Sie verwaltet 22 Nationalparks in 12 afrikanischen Ländern und arbeitet dabei mit Regierungen und lokalen Gemeinschaften zusammen.

Mit Unterstützung der südafrikanischen Regierung plant sie die Wiederauswilderung der 2 000 südlichen Breitmaulnashörner, die bis zu 15 Prozent der weltweit verbleibenden Wildpopulation ausmachen sollen.

Die Nichtregierungsorganisation hat nach eigenen Angaben Erfahrung mit der Verwaltung von Schutzgebieten und der Umsiedlung von Wildtieren in großer Zahl, darunter die Rückführung von Nashörnern nach Ruanda, Malawi und in die Demokratische Republik Kongo.

Sie sicherte sich eine Notfinanzierung, um die Nashörner zu erwerben und sie vor möglicher Wilderei und Zerstückelung zu schützen.

In den nächsten zehn Jahren sollen die Nashörner in gut verwaltete und sichere Gebiete umgesiedelt werden, um strategische Populationen aufzubauen oder zu ergänzen und so die Zukunft der Art zu sichern.

"Das Ausmaß dieses Vorhabens ist einfach enorm und kann entmutigend sein", sagt Peter Fearnhead, CEO von African Parks. "Es ist aber auch eine der aufregendsten und weltweit strategischsten Möglichkeiten zur Erhaltung der Art.

Es handelt sich um eines der größten kontinentweiten Wiederansiedlungsprojekte für eine Art.

Welchen Bedrohungen sind die Nashörner in Südafrika ausgesetzt?

Nachdem die südlichen Breitmaulnashörner im späten 19. Jahrhundert fast ausgerottet worden waren, haben sie sich zu einer Erfolgsgeschichte im Naturschutz entwickelt.

Ihre Population ist dank Schutz- und Zuchtprogrammen von weniger als 40 Tieren in den 1930er Jahren auf heute rund 13 000 angewachsen. Allerdings waren es 2012 noch 20 000: der Rückgang ist der Wilderei geschuldet.

Nashörner werden routinemäßig wegen ihrer Hörner gewildert, die laut WWF in der traditionellen Medizin zur Behandlung einer Vielzahl von Krankheiten verwendet werden, von der Senkung des Fiebers bis zur Verhinderung von Nasenbluten und Schlaganfällen.

Im Jahr 2022 wurden nach Angaben der Naturschutzorganisation Save the Rhino 448 Nashörner in Südafrika getötet, in diesem Jahr sind es bisher 231.

Das südliche Breitmaulnashorn wird von der International Union for Conservation of Nature (IUCN) inzwischen als nahezu gefährdet eingestuft.

Das Nördliche Breitmaulnashorn hingegen ist bereits praktisch ausgestorben, es gibt nur noch zwei nicht brütende Weibchen in Kenia.

Mehr als die Hälfte der afrikanischen Breitmaulnashörner werden heute von privaten Landbesitzern gehalten, die in der Regel mehr Geld für Sicherheitsmaßnahmen haben.