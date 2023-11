Von Euronews Green

In einem neuen Bericht wird die "gefährliche" Bedrohung durch chemische Stoffe in Pestiziden aufgezeigt und eine strengere EU-Regelung gefordert.

Dutzende von Stoffen, die in Europa in Pestiziden verwendet werden, sind "Ewigkeitschemikalien", wie eine neue Untersuchung zeigt.

PFAS - künstlich hergestellte per- oder polyfluorierte Alkylsubstanzen, die unglaublich lange in der Umwelt verbleiben stehen in der Kritik.

Die EU will ihre Verwendung einschränken und sie im Rahmen einer Überarbeitung der REACH-Verordnung, die Chemikalien regelt, auslaufen lassen. Dies ist Teil der versprochenen "großen Entgiftung" bei gefährlichen Stoffen.

Dies gilt jedoch nicht für Pestizide - und das ist ein großes Problem, so die Nichtregierungsorganisationen Générations Futures und Pesticide Action Network (PAN) Europe.

"Es ist schockierend, dass PFAS mit ihren lang anhaltenden Umweltauswirkungen absichtlich auf Felder und Lebensmittel gesprüht werden", sagt Angeliki Lysimachou, Leiterin der Abteilung Wissenschaft und Politik bei PAN Europe. "Angesichts der festgestellten Risiken sollte ihre Verwendung sofort eingestellt werden."

Ein neuer gemeinsamer Bericht der beiden NGOs hat ergeben, dass 37 Wirkstoffe, die derzeit für die Verwendung in Pestiziden zugelassen sind, PFAS sind. Das entspricht 12 Prozent aller zugelassenen synthetischen Stoffe.

Warum sind PFAS in Pestiziden ein Problem?

PFAS geben der Öffentlichkeit zunehmend Anlass zur Sorge. Jüngste Forschungen haben schockierende Ergebnisse zutage gefördert - wie etwa die Nachricht, dass Regenwasser fast überall auf der Erde bedenkliche Mengen an Chemikalien enthält.

Diese Verschmutzung hat viele mögliche Quellen, von chemischen Produktionsanlagen bis hin zu Feuerlöschschäumen. Pestizide scheinen jedoch unter dem Radar verschwunden zu sein. Viele Menschen sind sich nicht bewusst, dass die Wirkstoffe von Pestiziden PFAS sein können, wenn sie verwendet werden, um ihre Wirksamkeit zu verlängern.

Die Untersuchung ging der Verwendung dieser Stoffe in Frankreich auf den Grund und stellte fest, dass 30 Wirkstoffe, die derzeit für Pestizide zugelassen sind, PFAS sind. Der Absatz dieser Stoffe hat sich seit 2008 mehr als verdreifacht und wird 2021 sogar 2.332 Tonnen erreichen.

Bei der Analyse der Zulassungsunterlagen für die zehn meistverkauften Pestizide, die PFAS enthalten, stellten die Forscher fest, dass die große Mehrheit dieser Chemikalien in der Umwelt verbleibt.

Flufenacet und Diflufenican von Bayer sind die meistverkauften Substanzen, so PAN Europe. Deutsche Daten des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) deuten auf das gleiche dramatische Wachstum in Deutschland hin.

Es wird befürchtet, dass sie das Grundwasser in Frankreich verseuchen. Die Nichtregierungsorganisationen schlagen auch Alarm wegen möglicher "Cocktail-Effekte" durch die Vermischung von Chemikalien, die ihrer Meinung nach nicht bewertet werden - obwohl vermarktete Produkte manchmal mehrere verschiedene PFAS enthalten.

Wird die EU PFAS in Pestiziden verbieten?

Die EU plant, die Verwendung so genannter Ewigkeitschemikalien in Europa einzuschränken, doch PFAS-Pestizide wurden von dieser Einschränkung ausgenommen. Das Hauptargument ist, dass diese Stoffe bereits durch die Pestizidverordnung abgedeckt und ausreichend reguliert sind, so die NGOs.

Nach dieser Verordnung dürfen in der EU zugelassene Pestizide keine nachteiligen Auswirkungen auf den Menschen und keine unannehmbaren Auswirkungen auf die Umwelt haben. Trotzdem werden dem Bericht zufolge weiterhin schädliche Pestizide für die Lebensmittelproduktion zugelassen.

"Es ist dringend notwendig, diese Quelle der PFAS-Verschmutzung zu verbieten. Diese Pestizide sollten in die PFAS-Beschränkung aufgenommen werden, die derzeit auf europäischer Ebene vorbereitet wird", argumentiert Salomé Roynel, Policy Officer bei PAN Europe.

"Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen, daher brauchen wir sofort eine bessere Umsetzung der Pestizidverordnung. Wir schlagen vor, das gesetzlich vorgeschriebene Vorsorgeprinzip anzuwenden und alle PFAS-Pestizide jetzt zu verbieten."

"Das Ziel ist es, zu verhindern, dass Menschen und Umwelt diesen Schadstoffen für immer ausgesetzt sind. Für Pestizide sollte es keine Ausnahme geben", ergänzt Pauline Cervan, Toxikologin und Projektleiterin von Générations Futures.

Die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) und die Europäische Vereinigung für Lebensmittelsicherheit (EFSA) wurden um eine Stellungnahme gebeten.