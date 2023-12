Im Schatten der Klimakrise und der mexikanischen Ölindustrie ist eine Fischereigemeinde durch den Anstieg des Meeresspiegels zerstört worden.

WERBUNG

"Ich schlief ein und lauschte dem Rauschen des Meeres. Ich würde ihm [dem Meer] sagen: 'ich weiß, dass ich dich vermissen werde, denn mit diesem Geräusch hast du mich gelehrt, dich zu lieben'."

Als die Flut das Haus von Eglisa Arias Arias überschwemmte, bat sie das Meer um genügend Zeit, um ihre Sachen einzusammeln, und das Meer gab ihr diese Zeit.

"Und als ich von dort wegging, verabschiedete ich mich vom Meer. Ich habe ihm für die Zeit gedankt, die es für mich da war."

Arias musste Anfang November aus ihrem Haus in dem am Strand gelegenen Ort El Bosque fliehen. Sie war eine von vielen, die in den 1980er Jahren auf der Suche nach Arbeit, meist in der Fischerei, an den Golf von Mexiko gezogen waren.

Jetzt sind weniger als ein Dutzend Einwohner übrig, da der Ozean El Bosque aufgrund brutaler Winterstürme und des weltweit am schnellsten ansteigenden Meeresspiegels verschluckt.

Nach Angaben des Mayors Migration Council, einer Koalition, die sich mit der Binnenmigration befasst, werden bis 2050 Millionen weiterer Mexikaner durch den Klimawandel vertrieben werden.

Eine Luftaufnahme der Küstengemeinde El Bosque im mexikanischen Bundesstaat Tabasco, Donnerstag, 30. November 2023 AP Photo/Felix Marquez

Nur einen Sturm von der Auslöschung entfernt

El Bosque ist eine Ansammlung von verbogenem Beton, wo früher Häuser standen. Die Bewohner wurden gezwungen, aus ihren Häusern zu fliehen, und sind in Mietobjekte umgezogen, wo sie verzweifelt auf staatliche Hilfe warten.

Guadalupe Cobos ist eine der wenigen, die noch in der Stadt leben. Die Beziehung der Bewohner zum Meer ist "wie eine toxische Ehe", sagt Cobos und beobachtet die Wellen.

"Ich liebe dich, wenn ich glücklich bin, richtig? Und wenn ich wütend bin, nehme ich dir alles weg, was ich dir gegeben habe", sagt sie.

Laut Lilia Gama, Küstenforscherin an der staatlichen Universität von Tabasco Juarez, haben die Winterstürme, die so genannten "Norte", die Küstenlinie seit 2005 um mehr als 500 Meter verschoben, und der Wasserstand steigt rapide an.

"Wenn früher ein Norte kam, dauerte er ein oder zwei Tage", so Gama. "Die Flut kam, stieg ein wenig an und verschwand wieder."

Durch die Erwärmung der Luft, die mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann, halten sich die Winterstürme nun mehrere Tage am Stück.

Örtliche Wissenschaftler:innen sagen, dass ein weiterer starker Sturm El Bosque für immer zerstören könnte. Die Umsiedlung, die durch die Bürokratie und fehlende Finanzmittel verzögert wird, ist noch Monate entfernt.

Mexiko schießt sich mit seiner Ölindustrie selbst in den Fuß

Als die Sonne über dem Strand untergeht, zeigt Cobos, die von ihren Nachbarn Doña Lupe genannt wird, auf ein Dutzend kleiner, orangefarbener Sterne am Horizont - Ölplattformen, die Gas verbrennen.

"Hier gibt es Geld", sagt sie, "aber nicht für uns".

Während El Bosque besiedelt wurde, ging die staatliche Ölgesellschaft Pemex im Golf auf Erkundungstour, verdreifachte die Rohölproduktion und machte Mexiko zu einem wichtigen internationalen Exporteur. Das Land plant eine neue Raffinerie in Tabasco, nur 50 Meilen (80 Kilometer) westlich von El Bosque.

Der Meeresspiegel im Golf von Mexiko steigt bereits dreimal so schnell wie der weltweite Durchschnitt, so eine Studie, die im März dieses Jahres von Forschern aus dem Vereinigten Königreich, New Orleans, Florida und Kalifornien gemeinsam verfasst wurde.

Trümmer von eingestürzten Häusern und gefällten Bäumen an der Küstenlinie der Gemeinde El Bosque im mexikanischen Bundesstaat Tabasco, Donnerstag, 30. November 2023. AP Photo/Felix Marquez

Mexikaner werden zurückgelassen

Küstengemeinden auf der ganzen Welt, die sich einem ähnlichen Kampf mit dem Wasser gegenübersehen, von Quebec bis Neuseeland, haben begonnen, einen "kontrollierten Rückzug" anzutreten.

WERBUNG

Von einem geordneten Rückzug aus El Bosque kann jedoch keine Rede sein. Als die Familie Xolo Ende November aus ihrem Haus floh, verließen sie es mitten in der Nacht, alle 10 Kinder unter einer Plane im strömenden Regen.

Als Journalisten der Nachrichtenagentur Associated Press El Bosque während eines Sturms Ende November besuchte, war die Gemeinde nur zu Fuß oder mit dem Motorrad erreichbar.

Die neuen Häuser werden nicht vor Herbst 2024 fertig sein, sagt Raúl García, Leiter der Stadtentwicklungsbehörde von Tabasco, der selbst sagt, dass der Prozess zu langsam läuft.

Während Befürworter spezielle Gesetze zur Anpassung an den Klimawandel fordern, hat der im Landesinneren geborene Präsident Andrés Manuel Lopéz Obrador die Erschließung von Erdölvorkommen zu einem wichtigen Bestandteil seines Regierungsrogramms gemacht.

Das könnte sich ändern, wenn die ehemalige Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt und renommierte Wissenschaftlerin Claudia Sheinbaum im nächsten Jahr zur Präsidentin gewählt wird. Obwohl sie Lopéz Obradors Schützling ist, verspricht sie, Mexiko zur Nachhaltigkeit zu verpflichten - ein Versprechen, das dringender denn je erscheint.