Von Euronews

Die Folgen der Klimaerwärmung bekommt vor allem Europa deutlich zu spüren. Es ist der sich am schnellsten erwärmende Kontinent. Die Wetterextreme werden heftiger und nehmen zu. Wenn sich nichts ändert, sind die Aussichten für die kommenden Jahrzehnte düster.

WERBUNG

Europa erwärmt sich schneller und extremer als jeder andere Kontinent. Das geht aus einer neuen Studie des EU-Klimadienstes Copernicus hervor. Seit den 80er-Jahren hat sich Europa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt erwärmt.

Demnach war das Jahr 2023 geprägt von Hitzewellen, Bränden und Überschwemmungen. Insgesamt lag die Durchschnittstemperatur rund 2,5 Prozent über dem vorindustriellen Niveau.

"Wir leben bereits in einem Klima, das sich grundlegend von dem Klima unterscheidet, in dem sich unsere Zivilisation entwickelt hat und in dem wir als Menschen aufgewachsen sind", sagt Carlo Buontempo, Direktor des Copernicus Climate Change Service (C3S). "Wir sprechen oft von Neuland, denn es stimmt, dass die Ozeane noch nie so warm und der Meeresspiegel noch nie so hoch war wie heute."

Extremwetterereignisse nehmen zu

Die Temperaturen steigen doppelt so schnell im Vergleich zum globalen Durchschnitt. Dazu wird die Luftfeuchtigkeit höher, was zu mehr Extremwetterphänomenen führt.

Buontempo erklärt, dass die Niederschlagsmenge insgesamt sieben Prozent über dem Durchschnitt gelegen habe, "wenn man Europa als Ganzes betrachtet." Doch das sei eine komplexe Zahl, so der Klimawissenschaftler, denn in Norddeutschland, in Teilen Skandinaviens und des Balkans sowie auf den britischen Inseln sei es ein eher nasses Jahr gewesen. "Doch wenn man sich Andalusien oder Katalonien oder Südfrankreich anschaut, dann war die Situation dort viel, viel trockener."

Insgesamt werden, da sind sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig, extreme Wetterereignisse weiter zunehmen – und das habe dann Folgen.

Folgen in Europa schon zu spüren

"Wir erwarten, dass die Schwankungen zwischen heißen, trockenen und feuchten Bedingungen, also die Schwankungen zwischen nass und trocken, extremer werden", erklärt Richard Allan von der Universität Reading. Das sei sehr schwer zu planen. "Denn es ist einfacher, Vorhersagen für die Infrastruktur und das gesellschaftliche Leben zu machen, wenn man über das Jahr hinweg gleichmäßige Niederschläge erwartet, als wenn diese in Schüben kommen."

Vom Anstieg der Meerestemperaturen bis zum Abschmelzen der Gletscher – Europa bekommt die Folgen der globalen Erwärmung heftig zu spüren. Die Copernicus-Forscher sagen, dass diese Auswirkungen nur noch schlimmer werden, wenn sich der Trend nicht umkehrt.