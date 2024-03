Von Euronews Green

🌎 ✈️ Im Vorfeld eines Treffens mit dem französischen Verkehrsminister am Freitag, bei dem es um Flugbeschränkungen geht, machen die Aktivistinnen und Aktivisten lautstark auf sich aufmerksam.

Aktivistinnen und Aktivisten starten heute zwei Aktionstage an den größten europäischen Flughäfen und fordern eine Begrenzung der Zahl klimaschädlicher Flüge.

Eine Koalition aus 25 Organisationen - darunter Verbände von Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Klimagruppen - hat Flughäfen in Frankreich, Deutschland, Spanien, den Niederlanden und in Großbritannien im Visier.

Sie fordern, die Zahl der Flüge unter das Niveau von 2019 zu begrenzen, so wie es bereits am Amsterdamer Flughafen Schiphol geschehen ist.

"Wir, die Opfer der Belästigung durch Flughäfen und die gegenwärtigen und zukünftigen Opfer der globalen Erwärmung, fordern unsere Regierungen und Europa auf, dem von den Niederlanden eröffneten Weg zu folgen und endlich konkrete Maßnahmen zu ergreifen", heißt es in einer Erklärung, die Euronews Green vorliegt.

Diese Maßnahmen umfassen "die Begrenzung und Verringerung der Zahl der Flüge, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass Lärm, Luftverschmutzung und CO2-Emissionen gesenkt werden - und die allgemeine Einführung von Beschränkungen auf Flughäfen, Flugplätzen und Hubschrauberlandeplätzen".

Wo finden die Flughafenproteste statt?

Aktionen sind an den fünf größten europäischen Flughäfen geplant: Paris Charles de Gaulle, London Heathrow, Madrid Barajas, Frankfurt Flughafen und Amsterdam Schiphol Flughafen.

In Frankreich wird es heute (am 13. März) die meisten Proteste geben. Laut einer Erklärung der Kampagnengruppe Stay Grounded sind landesweit 20 Aktionen anberaumt, um Druck auf den Verkehrsminister auszuüben.

Für Freitag, den 15. März, ist ein Treffen der Gruppen mit dem Minister geplant. Laut Stay Grounded wird es im Anschluss an dieses Treffen um 12.30 Uhr eine "humorvolle Musikveranstaltung" und Reden geben.

Auch in anderen europäischen Ländern sollen am Freitag Flughafenproteste stattfinden.

Warum nehmen die Aktivisten die größten Flughäfen Europas ins Visier?

Nach Angaben der Kampagnengruppe Transport and Environment stoßen die fünf größten Flughäfen Europas mehr CO2 aus als die gesamte schwedische Wirtschaft.

Prognosen der Luftfahrtindustrie selbst zeigen, dass sich der Luftverkehr bis 2040 verdoppeln wird, stellt Stay Grounded fest.

"Die Luftfahrt ist der schnellste Weg, den Planeten zu verbraten", sagt Magdalena Heuwieser, Sprecherin des Kampagnennetzwerks.

"Ein einziger Flug verursacht mehr Emissionen als viele Menschen auf der Welt in einem ganzen Jahr ausstoßen. Wir brauchen dringend eine Obergrenze für Flüge auf Flughafenniveau. Die Versuche am Flughafen Schiphol, die Anzahl der Flüge zu reduzieren und Privatjets und Nachtflüge zu verbieten, müssen in Paris und anderen Flughäfen angewandt werden."

Im Jahr 2022 kündigte die niederländische Regierung den weltweit ersten Plan an, die Zahl der Flüge in Schiphol von 500.000 auf 460.000 zu reduzieren, vor allem um die Lärmbelästigung zu begrenzen.

Nach Protesten von anderen Ländern und von Luftfahrtunternehmen wurde der Plan jedoch im November 2023 auf Eis gelegt. Ein Urteil des Obersten Gerichtshofs zu diesem Thema wird in den nächsten Monaten erwartet.