Die Temperaturen in Europa steigen doppelt so schnell wie im weltweiten Durchschnitt. Die politisch Verantwortlichen in Europa mĂŒssen mehr tun, denn sonst werden die Wetterextreme schon bald "katastrophale" Folgen haben, warnt die EuropĂ€ische Umweltagentur (EUA oder auf Englisch EEA) in einem neuen Bericht, wĂ€hrend die EU-Kommission einen neuen Plan zur Klimaresilienz vorbereitet.

In ihrer ersten detaillierten Bewertung des Klimarisikos, die an diesem 11. MĂ€rz veröffentlicht wurde, hat die in Kopenhagen ansĂ€ssige EU-Agentur die HĂ€ufigkeit und IntensitĂ€t von DĂŒrren, Hitzewellen und anderen Wetterextremen eingehend untersucht und ist zu dem Schluss gekommen, dass eine eindeutige und aktuelle Bedrohung fĂŒr Leben, Lebensgrundlagen und die Wirtschaft im Allgemeinen besteht.

"Extreme Hitze, die frĂŒher relativ selten war, wird immer hĂ€ufiger, wĂ€hrend sich die Niederschlagsmuster Ă€ndern. RegenfĂ€lle und andere Niederschlagsextreme nehmen an Heftigkeit zu, und in den letzten Jahren kam es in verschiedenen Regionen zu katastrophalen Überschwemmungen", warnt die EUA in ihrem Bericht.

Politik nicht schnell genug

Blaz Kurnik, der die Arbeit der Agentur zu den Auswirkungen des Klimawandels und zur Anpassung an den Klimawandel leitet, sagte, das Klima verÀndere sich derzeit so schnell, dass die damit verbundenen Risiken weiter zunehmen könnten, insbesondere bei den im Bericht modellierten dramatischeren ErwÀrmungsszenarien.

"Das Risiko ist einfach grĂ¶ĂŸer als die Entwicklung der Politik", sagte Kurnik in einem Briefing vor der Veröffentlichung.

Die Exekutivdirektorin der EUA, Leena YlĂ€-Mononen, erinnerte daran, dass 2023 das mit Abstand wĂ€rmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen und wahrscheinlich der letzten 100.000 Jahre sei. Im vergangenen Monat ĂŒberschritt die globale Durchschnittstemperatur die im Pariser Abkommen festgelegte Schwelle von 1,5 Grad ĂŒber dem vorindustriellen Niveau.

"Der letzte Weckruf": Seit Juni 2023 jeden Monat Hitzerekorde

Dem Bericht zufolge wurden seit Juni 2023 in jedem Monat neue globale Temperaturrekorde verzeichnet. "Dies ist also die neue NormalitÀt, und es sollte auch der Weckruf sein - der letzte Weckruf", sagte YlÀ-Mononen.

Der 425-seitige Bericht befasst sich mit den Auswirkungen der steigenden Durchschnittstemperaturen auf die Wassersicherheit, die Nahrungsmittelproduktion, die Gesundheit, den Energiebedarf, die Meeres- und KĂŒstenökosysteme und die stĂ€dtischen Gebiete. Er zeigt die wichtigsten gegenwĂ€rtigen und kĂŒnftigen Auswirkungen auf, von großflĂ€chigen Überschwemmungen, wie sie in den letzten Jahren in der gesamten EU aufgetreten sind, bis hin zu lang anhaltenden DĂŒrren, wobei die derzeitige Situation in Spanien die besondere Bedrohung fĂŒr SĂŒdeuropa widerspiegelt.

Der Bericht erscheint kurz vor der geplanten Veröffentlichung eines Plans zur Klimaresistenz durch die EuropĂ€ische Kommission, der mögliche politische Reaktionen auf den Klimazusammenbruch skizzieren soll. Als Bereiche, in denen Handlungsbedarf besteht, nennt die EUA die Verbesserung der Katastrophenvorsorge bei Überschwemmungen und WaldbrĂ€nden sowie die VerstĂ€rkung des KĂŒstenschutzes bei steigendem Meeresspiegel.

Die EUA nennt die KĂŒsten- und Meeresökosysteme und die WĂ€lder, insbesondere im SĂŒden, als die Bereiche, in denen am dringendsten gehandelt werden muss. Die Risiken gelten bereits jetzt als kritisch und werden gegen Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich auf "katastrophal" ansteigen.

MĂŒcken, die tropische Krankheiten ĂŒbertragen, breiten sich aus

Auch die Auswirkungen des Klimawandels auf natĂŒrliche Kohlenstofftressourcen, VerĂ€nderungen in der Verbreitung von Wildtieren und invasiven Arten mĂŒssen stĂ€rker beachtet und weiter untersucht werden. "SĂŒdeuropa ist jetzt warm genug fĂŒr MĂŒcken, um ehemals tropische Krankheiten wie Dengue und Chikungunya zu ĂŒbertragen, und in den letzten Jahren gab es mehrere AusbrĂŒche", so die Autoren.

Der Bericht hebt hervor, dass alle aktuellen Auswirkungen und kĂŒnftigen Risiken direkte wirtschaftliche Folgen haben, nicht zuletzt auf den Immobilienmarkt und im Versicherungssektor. Seit 1980 haben die EU-LĂ€nder durch extreme Wetterereignisse kumulierte SchĂ€den in Höhe von 650 Milliarden Euro erlitten, von denen nur ein FĂŒnftel versichert war.

Kurnik sagte, dies sei wahrscheinlich eine UnterschĂ€tzung. "Wenn wir unsere Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Anpassung nicht verstĂ€rken, könnte dies gegen Ende des Jahrhunderts zu jĂ€hrlichen Kosten von 1 Mrd. Euro fĂŒhren", warnte er.

Emissionen der Vergangenheit bestimmen den Klimawandel

DarĂŒber hinaus scheint die Zeit fĂŒr den Versuch, den Klimawandel durch Emissionsreduzierung und andere AbschwĂ€chungsmaßnahmen aufzuhalten, vorbei zu sein, auch wenn dies immer noch wichtig ist, um eine dramatische Verschlechterung einer bereits kritischen Situation zu vermeiden. "Insgesamt sind die PrioritĂ€ten ziemlich unempfindlich gegenĂŒber der Annahme von ErwĂ€rmungsszenarien, da der Klimawandel fĂŒr die nĂ€chsten Jahrzehnte weitgehend durch die Emissionen der Vergangenheit bestimmt wird", sagte Hans-Martin FĂŒssel, ein Spezialist der EUA fĂŒr die Anpassung an den Klimawandel.

PrioritĂ€t fĂŒr die neuen EU-Abgeordneten

EUA-Direktorin Leena YlĂ€-Mononen sagte, dass der Bericht keine Überraschungen fĂŒr die Kommission bereithalten sollte, da die Umweltbehörde eng mit EU-Beamten zusammengearbeitet habe, wĂ€hrend die Kommission den fĂŒr Dienstag (12. MĂ€rz) geplanten Plan zur Klimaresilienz fertigstelle.

Die Krise verdiene es, "zu den obersten PrioritĂ€ten" der nĂ€chsten Generation von EU-Politikern zu gehören, die nach den Wahlen im Juni ihr Amt antreten werden, meinte die Chefin der EUA. "Ich hoffe, dass wir deutlich machen, dass diese Krise dringend Aufmerksamkeit und Maßnahmen erfordert - nicht nur auf europĂ€ischer Ebene, sondern auch von den Mitgliedsstaaten und auf regionaler und gemeinschaftlicher Ebene.Â

"Auch der Versicherungs- und Finanzsektor sollte sich ernsthaft mit unserem Bericht befassen", fĂŒgte YlĂ€-Mononen hinzu.