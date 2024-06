Wie Flandern sich die Natur zunutze macht, um tödliche Überschwemmungen zu verhindern

Die letzten Monate haben uns in Europa eindringlich vor Augen geführt, welche Macht Überschwemmungen haben und welche Verwüstungen sie anrichten können. Aber könnte die Natur und nicht die Technik unsere Probleme mit dem Hochwassermanagement lösen?

Die Schelde-Mündung in Flandern ist seit langem von Überschwemmungen betroffen. Die tief liegende Landschaft und die offene Verbindung zum Meer machen sie sehr anfällig für Sturmfluten. Wenn der Meeresspiegel aufgrund von starken Winden und niedrigem Luftdruck ungewöhnlich stark ansteigt, kann dieses Wetterphänomen bei Flut zu erheblichen Überschwemmungen führen.

„Wenn eine Flut in Kombination mit einem Sturm auf dem Meer auftritt und der Sturm und der Wind aus Nordwesten wehen, wird das Wasser in die Flussmündung gedrückt, so dass wir Schutz brauchen“, sagt Elias Verbanck, Projektleiter des LIFE SPARC-Projekts.

Eine naturnahe Lösung

Der durch den Klimawandel verursachte Anstieg des Meeresspiegels verstärkt diese Flutgefahr noch. Doch anstatt noch mehr technische Barrieren zu bauen, zielt ein naturbasiertes Projekt namens LIFE SPARC darauf ab, mehr Raum für die Schelde zu schaffen und gleichzeitig ein blühendes Ökosystem im Mündungsgebiet zu entwickeln.

Mithilfe eines Netzes von Deichen und Schleusen wirken die Hochwasserschutzgebiete wie ein Puffer, der überschüssiges Wasser bei einer Sturmflut auffängt, bevor es langsam wieder in den Fluss zurückfließt.

„Wenn eine Sturmflut kommt und der Wasserstand sehr hoch ist, tritt das Wasser über den Damm und fließt vom Fluss in das kontrollierte Überschwemmungsgebiet, um das Gebiet mit Wasser zu versorgen und die Sümpfe zu speisen, und bei Niedrigwasser fließt das Wasser durch das Schleusensystem zurück in den Fluss“, erklärt Elias.

Aber der Hochwasserschutz ist nicht der einzige Vorteil.

„Diese Gezeitensümpfe sind für die Natur sehr wichtig. Sie sind sehr selten“, sagt Elias und fügt hinzu: „Süßwassermarschen sind nicht nur für Fische, sondern auch für Vögel wichtig, nicht nur wegen der Lebensräume und der Tierwelt selbst, sondern auch wegen ihrer Regulierungsfunktionen. Sie sind sehr wichtig für den Nährstoffhaushalt der Schelde. Sie sind sogar unerlässlich. Sie bringen Sauerstoff ins Wasser, was natürlich sehr wichtig für das Leben ist – und dieser Sumpf hat auch eine Funktion für die Bindung und Speicherung von Kohlenstoff.“

Unser Verhältnis zum Wasser neu überdenken

Die naturnahe Lösung entlang des Schelde-Tals ist nur ein Beispiel dafür, wie der Klimawandel uns zwingt, den Hochwasserschutz und unser Verhältnis zum Wasser zu überdenken.

Die Idee, mit der Natur und nicht gegen sie zu arbeiten, um widerstandsfähiger gegen klimabedingte Überschwemmungen und Dürren zu werden, war auch ein zentrales Thema auf der jüngsten Grünen Woche in Brüssel.

„Wir dachten, dass technische Lösungen alles lösen würden, aber wir sehen jetzt, dass das nicht der Fall ist, insbesondere im Hinblick auf den Klimawandel. Naturbasierte Lösungen können uns helfen, indem sie zum Beispiel Wasser auf Dächern und in Gärten halten und in größerem Maßstab den Flüssen Raum geben und Wasser im Boden zurückhalten“, sagte John Boon von der International Federation of Landscape Architects in Europe.

Elias schließt sich dieser Meinung an: „Nichts zu tun war keine Option. Wenn das Wasser nicht den Raum bekommt, den es braucht, wird es ihn sich nehmen. Und das wäre eine Katastrophe. Also haben wir einen Plan entwickelt. Einen Plan mit großen kontrollierten Überschwemmungsgebieten. Und wir haben beschlossen, das mit einer neuen Naturentwicklung zu kombinieren.“