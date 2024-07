Unser Wasserfußabdruck: Europas versteckter Wasserverbrauch

Unser Wasserverbrauch steigt ständig, von der Ernährung bis hin zu den Technologien, die wir nutzen. In diesem Überblick geht es um das Konzept des Wasserfußabdrucks: Wie verschiedene Sektoren dazu beitragen und was die EU unternimmt, um unseren Konsum nachhaltiger zu gestalten.

Wasser ist eine wichtige Ressource, nicht nur für unseren direkten Verbrauch, sondern auch für fast alle Produkte, die wir nutzen und konsumieren. Das Konzept des Wasserfußabdrucks misst die Menge an Süßwasser, die wir für die Produktion von Gütern und Dienstleistungen verbrauchen und gewinnt angesichts von Wasserknappheit, Klimawandel und übermäßigem Verbrauch zunehmend an Bedeutung.

Was ist der Wasserfußabdruck?

Ein Wasserfußabdruck misst die Gesamtmenge an Süßwasser, die direkt und indirekt von Einzelpersonen oder Gemeinschaften verbraucht wird. Er umfasst das Wasser, das für alltägliche Aktivitäten wie Trinken, Duschen und die Produktion von Nahrungsmitteln, Kleidung und anderen Gütern verwendet wird.

Der Wasser-Fußabdruck wird in drei Kategorien unterteilt:

Grüner Wasserfußabdruck: Die Menge an Regenwasser, die für die direkte oder indirekte Wassernutzung verwendet wird (entweder verbraucht oder verdunstet). Er ist besonders hoch in der landwirtschaftlichen Produktion.

Blauer Wasserfußabdruck: Die Menge an Süßwasser, die für die direkte oder indirekte Wassernutzung verwendet wird (entweder verbraucht oder verdunstet).

Grauer Wasserfußabdruck: Die Menge an Süßwasser, die benötigt wird, um Schadstoffe so weit zu verdünnen, dass Wasserqualitätsstandards eingehalten werden. Das ist ein Merkmal vieler Industriezweige, z. B. der Kraftstoffindustrie, der Landwirtschaft und der Modeindustrie.

Sektoren mit hohem Wasserverbrauch

Bei der Herstellung von Alltagsgegenständen wird oft viel Wasser verbraucht. Zum Beispiel bei der Herstellung eines Baumwoll-T-Shirts oder eines Kilogramms Schokolade. Im Folgenden sind die Sektoren mit dem größten Wasserfußabdruck aufgelistet.

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft ist der größte Wasserverbraucher und verbraucht viel Wasser für Bewässerung, Viehzucht und Lebensmittelverarbeitung. Für die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch werden beispielsweise rund 15.000 Liter Wasser benötigt, da der Anbau von Futtermitteln für das Vieh viel Wasser benötigt. Auch für die Herstellung von einem Kilogramm Schokolade werden 17.000 Liter Wasser benötigt. Laut einer Statistik aus dem Jahr 2019 wurden in Europa 3,7 Millionen Tonnen Schokolade produziert, was einem Wasserverbrauch von 63.625.200.000 Litern entspricht.

Energieerzeugung

Auch der Energiesektor hat einen großen Wasserverbrauch. Die Kühlung von Kernkraftwerken und Kraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, sowie der Anbau von Biokraftstoffen verbrauchen große Mengen an Wasser. Einige Formen der Wasserkraft können mehr als 1.000 Mal so viel Wasser verbrauchen wie Windenergie.

Textilien und Mode

Die Textilindustrie, insbesondere der Baumwollanbau und das Färben von Stoffen, verbraucht große Mengen an Wasser. Schätzungen zufolge werden für die Herstellung eines einzigen Baumwoll-T-Shirts 2.700 Liter Wasser verbraucht, was dem Trinkwasserbedarf einer Person in 2,5 Jahren entspricht.

Andere Sektoren mit hohem Wasserverbrauch

Technologieindustrie - benötigt Wasser für die Herstellung von Elektronik und die Kühlung von Rechenzentren.

Getränkeindustrie - benötigt Wasser für die Produktion, Reinigung und Verpackung.

Bergbau und Metalle - benötigt Wasser für den Abbau und die Raffination.

Papier- und Zellstoffindustrie - benötigt Wasser für die Verarbeitung und Reinigung.

Die Automobilindustrie - benötigt Wasser für die Montage und Lackierung von Fahrzeugen.

Die chemische Industrie verwendet Wasser für Reaktionen, als Kühlmittel und für die Abwasserbehandlung und trägt damit erheblich zum Grauwasserfußabdruck bei.

Mehr Bewusstsein für Wasser

Das Verständnis und der Umgang mit unserem Wasserfußabdruck sind entscheidend, wenn wir die globale Wasserknappheit bekämpfen und eine nachhaltige Wassernutzung fördern wollen. Die Verringerung dieses Fußabdrucks erfordert nicht nur gemeinsame Anstrengungen von Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen, sondern auch wirksame politische Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung der Wasserressourcen für die Zukunft.

Ab 2023 müssen EU-Unternehmen, die in Europa tätig sind, Informationen über ihren Wasserverbrauch und ihre Wasserressourcen offenlegen. Die EU verfügt über zwei Nachhaltigkeitsrichtlinien für Unternehmen, die die Umweltauswirkungen einer übermäßigen Wassernutzung und -verschmutzung eindämmen sollen.

Richtlinie über die unternehmerische Sorgfaltspflicht im Bereich der Nachhaltigkeit

Diese Richtlinie verlangt von den Unternehmen, dass sie potenzielle und tatsächliche negative Umweltauswirkungen, einschließlich ihres Wasserfußabdrucks, in ihren Betrieben, Tochtergesellschaften und Wertschöpfungsketten ermitteln und angehen. Die Unternehmen müssen ihre negativen Auswirkungen auf die Menschenrechte und die Umwelt, einschließlich des übermäßigen Wasserverbrauchs oder der Schädigung von Ökosystemen, abmildern.

Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen

Diese Richtlinie verlangt von Unternehmen die Offenlegung aller wichtigen Umweltfaktoren, einschließlich ihrer Auswirkungen und Abhängigkeiten von Klima, Luft, Land, Wasser und biologischer Vielfalt.

Diese Richtlinien zielen darauf ab, nachhaltige Wassermanagementpraktiken in allen Branchen zu fördern und den gesamten Wasserfußabdruck zu verringern, um eine nachhaltige Zukunft für Europas Wasserressourcen zu gewährleisten.

Einige weitere Schlüsselzahlen

Ein durchschnittlicher EU-Bürger verbraucht täglich 1.301 Liter Wasser - genug, um mehr als sechs große Badewannen zu füllen.

Die USA sind mit einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 2.842 Kubikmetern pro Kopf der größte Wasserverbraucher der Welt.

Wasser anders sehen

Euronews und die Europäische Kommission unterstützen gemeinsam die EU-Kampagne #WaterWiseEU (Wasserbewusstes Europa). Unsere Serie Water Matters und die EU-Kampagne sollen das Bewusstsein für den zunehmenden Druck auf die europäischen Wassersysteme und die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wassermanagements schärfen. Water Matters wird verschiedene wasserbezogene Themen behandeln und die Bedeutung des Schutzes der Natur und der Ökosysteme, die in den Wasserkreislauf eingebunden sind, hervorheben. Euronews und die Europäische Kommission hoffen, dass die attraktiven Inhalte Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu inspirieren, #WaterWiseEU zu werden.