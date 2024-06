Der umweltpolitische Sprecher der Europäischen Volkspartei (EVP), die aus den jüngsten EU-Wahlen als Sieger hervorging, hat einen zweijährigen Aufschub der Marktbeschränkungen gefordert, um die Abholzung außerhalb der EU zu verhindern.

Ein führender Europaabgeordneter der Europäischen Volkspartei sagte, er sei "zuversichtlich", dass die EU-Exekutive ein bevorstehendes Verbot der Vermarktung von Waren, die mit der Abholzung von Wäldern in Verbindung stehen, aufschieben werde, nachdem die Biden-Administration in Washington im letzten Monat eine Warnung ausgesprochen hatte, und die christdemokratische Fraktion weitere Green-Deal-Gesetze ins Visier genommen hat.

Peter Liese, der seit 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments ist und gerade wiedergewählt wurde, sagte heute gegenüber Euronews, dass die jüngsten Kontakte mit Beamten "auf allen Ebenen" in der Europäischen Kommission ihm gezeigt hätten, dass "sich alle bewusst sind, dass wir ein Problem haben, das nicht ohne Aufschub gelöst werden kann". Bezüglich der Dauer der Verzögerung fügte er hinzu: "Ich würde zwei Jahre für eine angemessene Zeit halten."

Der deutsche Abgeirdnete hatte zuvor eine Erklärung abgegeben, in der er sagte, er stimme den Zielen der EU-Abholzungsverordnung (EUDR) zu, aber das Gesetz, auf das sich das Europäische Parlament und die Unterhändler der Regierung im Dezember 2022 geeinigt hatten, sei "von einer Mehrheit aus Grünen, Sozialdemokraten, Linken und französischen Liberalen in ein bürokratisches Monster verwandelt worden".

Das Gesetz soll Ende dieses Jahres in Kraft treten - für kleine Unternehmen gilt es allerdings erst sechs Monate später. Danach müssen Lieferanten von Palmöl, Rindern, Soja, Kaffee, Kakao, Holz und Kautschuk sowie von Produkten wie Möbeln, Schokolade und Rindfleisch nachweisen, dass für ihre Produktion keine nicht nachhaltigen Waldrodungen vorgenommen wurden, bevor sie ihre Waren in der EU vermarkten dürfen.

Liese verwies auf den internationalen Druck, die Gesetzgebung zurückzuziehen oder zu verzögern, insbesondere auf Berichte über ein Schreiben hochrangiger US-amerikanischer Handels- und Landwirtschaftsbeamter in Washington, in dem Kommissionsvizepräsident und 'Green-Deal-Boss' Maroš Šefčovič vor "erheblichen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf Produzenten und Verbraucher auf beiden Seiten des Atlantiks" warnt, wenn das Gesetz in Kraft tritt.

In dem Schreiben, das auf den 30. Mai datiert ist und von Euronews eingesehen wurde, werden "vier kritische Herausforderungen für US-Produzenten beim Verständnis und bei der Einhaltung" der neuen Vorschriften genannt: das Fehlen eines Informationssystems, ein Mangel an Leitlinien seitens der EU-Exekutive, das Versäumnis, zuständige nationale Behörden für die Überwachung der Regelung zu benennen, und die vorläufige Einstufung aller Herkunftsländer als "Standardrisiko" unabhängig von ihren forstwirtschaftlichen Praktiken.

Als EVP-Koordinator im parlamentarischen Umweltausschuss geriet Liese oft in Konflikt mit den linken, liberalen und grünen Fraktionen, die er in seiner Erklärung nannte, obwohl der Großteil seiner Mitte-Rechts-Fraktion mit ihnen für das Entwaldungsgesetz stimmte.

Seine Forderung, die EUDR zu verzögern, ist noch nicht die offizielle Position der EVP, aber sie wurde bei einer Fraktionssitzung am Mittwoch (26. Juni) mit Beifall aufgenommen, sagte Liese. Die Fraktion stärkte ihre Position als größte politische Gruppierung im Parlament, nachdem sie im Wahlkampf zahlreiche Aspekte der Umweltpolitik kritisiert hatte.

Liese sagte, es gebe "viele andere Green-Deal-Dossiers", bei denen die Fraktion Änderungen sehen wolle, einschließlich CO2-Emissionsstandards für Autos, die auf ein faktisches Verbot des Verkaufs neuer Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 hinauslaufen. "Für mich ist es sehr wichtig, die Klimaziele beizubehalten", sagte er. "Dies wird von fast allen in der EVP-Fraktion unterstützt, aber wir wollen die Gesetzgebung wieder öffnen, um sie technologieneutraler zu machen, zum Beispiel CO2-[Standards für] Autos, aber auch andere Gesetze."

Neben den Handelspartnern, darunter Brasilien und nun auch die EVP, haben sich auch die Regierungen für eine Überarbeitung des Gesetzes eingesetzt. Nach dem Gesetzgebungsverfahren der EU ist es das Vorrecht der Kommission, neue Gesetze oder Änderungen an bestehenden Gesetzen vorzulegen. Jede Gesetzesvorlage muss sowohl vom Parlament als auch vom Rat angenommen werden.

Der österreichische Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sagte im März, dass 20 seiner EU-Kollegen zugestimmt hätten, dass sich das Entwaldungsgesetz "negativ auf nachhaltige und kleinbäuerliche land- und forstwirtschaftliche Praktiken in der Europäischen Union auswirken" würde, und unterstützte eine Forderung nach "dringenden Maßnahmen", um die kleinsten Landwirte auszunehmen - zusätzlich zu einer Verzögerung der Umsetzung.

Die Kommission lehnte es ab, Lieses Erklärung zu kommentieren oder zu sagen, ob es innerhalb der EU-Exekutive laufende Diskussionen über die Wiederaufnahme des Dossiers gibt. Letzte Woche, als das Schreiben der USA bekannt wurde, sagte ein Sprecher der Kommission, dass die Exekutive "hart daran arbeite, alle Bedingungen für eine reibungslose Umsetzung des Gesetzes zu erfüllen" und die Situation "ständig zu überprüfen".