Nachdem die Partei von Präsident Emmanuel Macron bei den EU-Wahlen enttäuschend abgeschnitten hat, stehen in Frankreich wieder Wahlen an. Werden die Rechtsextremen einen Durchbruch schaffen oder kann Macron seine Mehrheit halten?

In Frankreich findet heute (30. Juni) die erste Runde der vorgezogenen Parlamentswahlen statt.

Insgesamt 49,5 Millionen Menschen in wahlberechtigt, 577 Abgeordnete sitzen in der Nationalversammlung. Nachdem seine Partei Renaissance haushoch gegen die rechtsextreme Rassemblement National bei der Europawahl am 9. Juni verloren hat, hat der französische Präsident Emmanuel Macron das Parlament aufgelöst und Neuwahlen ausgerufen.

Macron verfügt nach der französischen Verfassung über beträchtliche Befugnisse, aber auch das Unterhaus des Parlaments hat großen Einfluss. Ein Rechtsruck könnte zu einer Phase der "Kohabitation" führen, in der der zentristische Präsident gezwungen ist, mit einem rechtsextremen Premierminister zusammenzuarbeiten.

Verfolgen Sie hier unseren Liveblog.