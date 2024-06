Von Euronews mit AP, EBU

Selenskyj traf in Kiew mit der slowenischen Präsidentin Nataša Pirc Musar zusammen. Beide Staatsoberhäupter legten zum Andenken an die gefallenen ukrainischen Soldaten einen Kranz an der Gedenkmauer im Herzen der ukrainischen Hauptstadt nieder.

WERBUNG

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, er arbeite an einem "umfassenden Plan", wie Kiew den Krieg mit Russland beenden will.

In einem Gespräch mit Reportern in Kiew an der Seite der slowenischen Präsidentin Nataša Pirc Musar sagte er: "Wir wollen diesen Krieg nicht verlängern.

Wir müssen so schnell wie möglich zu einem gerechten Frieden kommen. Wir haben über die Situation auf dem Schlachtfeld gesprochen, insbesondere in der Region Charkiw, wo Russland versucht hat, eine groß angelegte Offensive zu starten. Das ist den Besatzern nicht gelungen. Unsere ukrainischen Streitkräfte haben die Lage stabilisiert und die Offensive gestoppt, was schwierig war. Das werden wir auch weiterhin tun, um Russland die Illusion zu nehmen, dass es mit diesem Krieg etwas erreichen kann", sagte er.

Im Mittelpunkt des Treffens zwischen Selenskyj und Pirc Musar standen die Vorbereitungen für einen zweiten internationalen Friedensgipfel nach einer zweitägigen Veranstaltung Anfang des Monats in der Schweiz.

"Ich bin sehr zufrieden mit den Fortschritten bei der ersten Friedenskonferenz in der Schweiz. Und wir waren uns einig, dass es keinen Politiker in Europa gibt, der nicht den Frieden will. Wir alle verstehen die Risiken. Aber die Ukraine muss selbst entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen sie verhandeln will. Und hier sind wir auf Ihrer Seite", sagte Pric Musar.

Selenskyj war Gastgeber dieses Gipfels, um internationale Unterstützung für die Ukraine in ihrem Krieg mit Russland zu gewinnen.

Staatsoberhäupter und hochrangige Beamte aus mehr als 90 Ländern nahmen daran teil, und die Mehrheit stimmte einem Abschlusskommuniqué zu, in dem es hieß, dass die territoriale Integrität der Ukraine bei jeder Friedensregelung respektiert werden müsse.

Eine ältere behinderte Frau sitzt während der Evakuierung in sichere Gebiete in Torezk in einem Lieferwagen, 28. Juni 2024 Evgeniy Maloletka/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Doch nicht alle Teilnehmer waren mit dem Wortlaut der Erklärung einverstanden und weigerten sich, sie zu unterzeichnen. Einige Länder wie Indien und Saudi-Arabien erklärten, die Wirksamkeit des Gipfels selbst sei durch die Abwesenheit Russlands eingeschränkt.

Derzeit gibt es keine offiziellen direkten Verhandlungen zwischen Selenskyj und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin, aber die Ukraine hat wiederholt erklärt, dass Russland alle seine Streitkräfte von seinen Grenzen abziehen müsse, auch von der Halbinsel Krim, die es 2014 annektiert hat, bevor ernsthafte Friedensgespräche beginnen können.

Die russischen Truppen machen jedoch einige Gebietsgewinne auf dem Schlachtfeld, und Selenskyj hat sich oft über die langsame Lieferung von Waffen und Munition durch westliche Verbündete beschwert.

Am Freitag teilte Selenskyj auf X mit, dass bei einem russischen Angriff auf ein Wohnhaus in Dnipro vier Stockwerke zerstört und drei Menschen verletzt wurden.

Die örtlichen Behörden erklärten, dass eine Person bei dem Angriff getötet wurde und zwei als vermisst gelten. Der Gouverneur der Region teilte mit, dass unter den Verletzten auch ein sieben Monate altes Kind sei, das den Rauch des Anschlags eingeatmet habe.

Selenskyj forderte die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Donnerstag auf, ihre Versprechen zur Bereitstellung von Militärausrüstung für sein Land einzulösen.

Auf dem EU-Gipfel in Brüssel am Donnerstag sagte Selenskyj, er werde einen "detaillierten Plan" vorlegen, um den Krieg innerhalb weniger Monate zu beenden.

"Alle, die wirklich Frieden wollen, müssen zusammenarbeiten, um einen Aktionsplan zu entwickeln, der alle Sicherheitsaspekte berücksichtigt, die von Russland verletzt wurden", sagte er am Freitag vor Reportern in Kiew.