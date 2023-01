Billy Idol feiert seinen Stern auf dem "Walk of Fame"

Der britisch-amerikanische Musiker Billy Idol ist mit einem Stern auf dem Walk of Fame in Hollywood ausgezeichnet worden. Es handelt sich um den insgesamt 2743. Stern auf der weltberühmten Meile. Idol, der eigentlich William Michael Albert Broad heißt, sang Welthits wie "White Wedding", "Rebel Yell" und "Dancing with myself". Zu seiner Auszeichnung sagte er, er habe einfach nur das gemacht, was er geliebt habe.

Idol begann seine Karriere in den 1970er Jahren als Mitglied mehrerer Bands, unter anderem Generation X. Sein Auftreten galt als stilbildend für eine ganze Generation von Musikern. Typisch war seine hängende Unterlippe, vorgeschobene Hüfte und oft freier Oberkörper bei den Konzerten.